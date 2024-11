Angajatul DSVSA Bistrița-Năsăud, biotehnologul Marius Sucilea, acuzat de pornografie infantilă și trimis în judecată, anul trecut, de procurorii DIICOT Bistrița-Năsăud, a fost scăpat de gratii de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, care i-au admis apelul formulat împotriva sentinței cu executare pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Marius Sucilea a fost condamnat, în luna mai anul acesta, de judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud la o pedeapsă de 3 ani și 7 luni cu executare, pentru comiterea a două infracțiuni de pornografie infantilă în formă continuată și două infracțiuni de racolare a minorilor în scop sexual. Ca pedeapsă complementară, i s-a interzis exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani.

Nemulțumit de sentința aplicată de Tribunalul Bistrița-Năsăud, Sucilea a formulat apel, astfel că dosarul s-a mutat la Curtea de Apel Cluj, care, în urmă cu câteva zile, mai precis în data de 25 octombrie a pronunțat sentința definitivă, angajatul DSVSA BN reușind să obțină o pedeapsă cu suspendare.

Concret, judecătorii clujeni i-au redus cu câteva luni fiecare pedeapsă pentru infracțiunile de care a fost acuzat de procurorii DIICOT, astfel că pedeapsă rezultantă a fost una cu 7 luni mai mică, destul cât să existe posibilitatea suspendării acesteia.

„În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C. pr. pen., admite apelul declarat de inculpatul S. M. C., împotriva sentinţei penale nr. 45/24.05.2024 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud pe care o desfiinţează în parte, în ceea ce privește cuantumul pedepselor principale aplicate şi a modalităţii de executare a pedepsei şi pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite:

Reduce pedepsele aplicate inculpatului S.M.C., după cum urmează:

– de la 2 ani şi 3 luni închisoare la 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă în formă continuată din cursul lunii septembrie 2019 în modalitatea distribuirii şi a deţinerii – 3 acte materiale, prev. şi ped. de art. 374 alin. (1) şi (2) Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., cu reţinerea incidenţei art. 396 alin. 10 C.pr.pen.;

– de la 2 ani închisoare la 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă în formă continuată din perioada octombrie-decembrie 2022 în modalitatea accesării, procurării şi deţinerii – 9 acte materiale, prev. şi ped. de art. 374 alin. (1), (2) şi (3) Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., cu reţinerea incidenţei art. 396 alin. 10 C.pr.pen;

– de la 1 an închisoare la 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale săvârşită față de minora G. de B. A., prev. şi ped. de art. 222 alin. 1 Cod Penal, cu reţinerea incidenţei art. 396 alin. 10 C.pr.pen.;

– de la 1 an închisoare la 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de coruperea sexuală a minorilor săvârşită față de minora G. de B. A., prev. ?i ped. de art. 221 alin. (3) Cod penal, cu aplicarea art.5 C.pen. şi reţinerea incidenţei art. 396 alin. 10 C.pr.pen..

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 1 an (1/3 din celelalte pedepse), în final inculpatul S. M.C .urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse pe un termen de supraveghere de 4 ani, stabilit în baza art. 92. alin. (1) C. pen.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93. alin. (1) C. pen., respectiv: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) C. pen., obligă inculpatul să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate, precum şi să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală (de natură psihologică sau psihiatrică în vederea tratării tulburării mentale de tipul pedofiliei).

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa sau în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului – Filantropia Ortodoxă Bistriţa, pe o perioadă de 120 de zile. Supravegherea executării obligaţiilor amintite anterior se va efectua de către Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud.

Potrivit art. 404 alin. (2) C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen., în sensul revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere, a obligaţiilor impuse sau în cazul săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate care nu sunt incompatibile cu prezenta. Ia act de faptul că inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu în prezenta cauză începând cu data de 14.12.2022 şi până la data pronunţării prezentei (25.10.2024).

În baza art. 272 C.pr.pen., stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 540 lei reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu să asigure asistența juridică obligatorie a persoanei vătămate minore, av. O. A.-B., care se va avansa din FMJ.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul Grefei Curţii, azi, 25.10.2024″, este soluția pe scurt a sentinței pronunțată de Curtea de Apel Cluj.

Marius Sucilea a fost acuzat de pornografie infantilă și racolare a minorilor în scop sexual în decembrie 2022, când a fost de altfel și arestat preventiv, măsură prelungită până în februarie 2024, care ulterior a fost comutată în arest la domiciliu.

Din rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT reiese că, apucăturile lui Sucilea au început cu circa 20 de ani în urmă, când a început să acceseze fotografii cu minore în ipostaze intime de pe site-uri de profil, o parte dintre fotografii descărcându-le pentru a le deține, dar a și purtat conversații cu mai multe persoane inclusiv legate de viața sexuală. Ceea ce au putut documenta anchetatorii, sunt fapte comise în perioada 2019 – 2022, perioadă în care Sucilea a încărcat și distribuit în mediul online mai multe fotografii cu persoane minore “în ipostaze sexuale cu caracter explicit(copii cu organele genitale expuse și minori în timp ce se masturbează sau întrețin raporturi sexuale normale sau orale”.

În același document procurorii au mai precizat că periculozitatea lui Marius Sucilea a rezultat din mai multe împrejurări.

„- inculpatul are preocupări legate de activități sexuale cu minori cel puțin din anul 2019, de când a fost semnalat că a descărcat în 2 rânduri materiale pornografice cu minori în mediul on-line.

– cu ocazia activității de acces la un sistem informatic, autorizată provizoriu s-a stabilit că deținea în continuare materiale pornografice cu minori, existând prezumția că a desfășurat o activitatea continuă de deținere, descărcare de materiale pornografice cu minori, dar și de distribuire a unor asemenea materiale în mediul on-line, precum și faptul că în această activitate colaborează și cu alte persoane.

– inculpatul Sucilea Marius s-a dovedit o persoană cu fluctuații de comportament, cu ocazia percheziției domiciliare trecând de la stări de leșin la stări de neliniște și agitație

– inculpatul s-a masturbat prin apel video în prezența minorei (…) încercând să se întâlnească cu aceasta pentru a întreține raporturi sexuale

– din conversațiile purtate de inculpat cu persoanele minore rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă că îi plac minorele cu vârstă între 11 și 14 ani

– împrejurarea că la date relativ apropiate 25.11.2022 și 8-13.12.2022, inculpatul Sucilea Marius a purtat dialoguri cu două minore cărora le-a propus să întrețină cu ele raporturi sexuale rezultă că acesta are o activitate relativ intensă de racolare de minore în scopuri sexuale”, au notat procurorii în rechizitoriu.

Totodată, anchetatorii au mai subliniat că Marius Sucilea și-a recunoscut faptele, motiv pentru care avea dreptul să beneficieze de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.

