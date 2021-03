Ambii au depus plângeri la Poliţie şi se declară victime. Ancheta penală este în curs. Controversata întâmplare ar fi avut loc în luna august a anului 2020, în satul Bălţaţi, comuna Tătărani, judeţul Vaslui, potrivit Adevărul.

Caz scandalos şi controversat în satul Bălţaţi, comuna Tătărani, judeţul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, tată a patru copii şi căsătorit, acuză că un tânăr de 17 ani, din comună, l-ar fi violat. La rândul lui, adolescentul a depus o plângere la Poliţie şi reclamă că lucrurile s-ar fi petrecut exact invers, adică bărbatul de 48 de ani ar fi fost agresorul sexual şi l-a obligat să întreţină raportul sexual, sub ameninţarea unui cuţit, apoi a încercat să schimbe rolurile, adică să-l violeze. Totul a început în ziua de 20 august 2020, atunci când mai mulţi martori l-ar fi văzut pe băiatul de 17 ani ieşind în fugă, cu pantalonii în vine, din curtea celui de 48 de ani. Ambii protagonişti recunosc că aşa s-a întâmplat, însă în rest variantele poveştii diferă considerabil.

Varianta minorului de 17 ani

Un lucru este sigur: primul care a depus plângerea pentru viol este băiatul de 17 ani. El a declarat poliţiştilor că bărbatul de 48 ani l-a ameninţat cu un cuţit şi l-a obligat să întreţină un raport sexual. Partea activă ar fi fost minorul, partea pasivă, bărbatul mai în vârstă cu 31 de ani. Apoi, când urmau să inverseze lucrurile, băiatul a fugit. Rudele minorului îi iau apărarea băiatului. „Acest monstru de 48 de ani a fost cel care l-a chemat pe băiat la el. Copilul s-a dus, că nu ştia ce are el în cap. Băiatul le-a povestit poliţiştilor totul. Le-a povestit că atunci când a ajuns acasă la individ, acesta l-a luat într-o cameră, a încuiat usa si l-a întrebat câţi bani vrea, ca să fie de acord să-l… aşa. I-a pus un cuţit la gât. De frică, băiatul l-a… aşa, după cum i-a cerut el. După aceea, monstrul voia si invers, sã îl abuzeze el pe bãiat. Atunci băiatul a fugit cum a putut, debrăcat, în stradã. Lumea a văzut. A lăsat totul si a fugit. Acesta e adevărul”, au declarat rudele tânărului, potrivit cotidianului „Vremea Nouă” din Vaslui. „Toatã lumea râde prin sat de omul de 48 de ani, care a fost în stare de aşa ceva. Oricum, lumea ştia despre el mai multe lucruri. Dar nu se aştepta nimeni să facă unui copil de 17 ani. El are patru copii cu nevasta lui. Procurorul ar fi trebuit să îl aresteze. Dar e în libertate si nimic nu se mai ştie despre dreptate în acest caz”, mai acuză apropiaţii minorului.

Varianta bărbatului de 48 de ani

Declaraţia dată la Poliţie de bărbatul de 48 de ani spune o altă poveste. „Pe data de 29 august 2020, în jur de ora 4 după-amiaza, am dat unui băiat de 17 ani, care este dintr-o familie mai defavorizată si nu au bani absolut, nici el, nici părinţii. Eu îi mai luam la treabă. Nu numai pe ei îi luam, ci mai multe familii din sat, eu fiind bolnav si neputând munci. Si i-am dat mesaj acestui băiat, cã am nevoie la cules porumbul. I-am spus acestui băiat să o să-l sun si pe un văr de-al lui, cel de 23 de ani si pe un frate de-al meu si, zic, mâine dimineaţă să veniţi să mergem la porumb. Acest băiat mi-a dat înapoi un mesaj si mi-a spus că vine, dar nu are bani de ţigări, în seara respectivă. Si i-am zis vino să îţi dau eu bani de ţigări, dar îi scad din banii de la treabă. Si el a venit la mine”, se menţionează în declaraţie, conform Vremea Nouă. „Soţia mea nu era acasă, era cu copiii la Iaşi. Eu eram singur, eram într-o cameră aici… Adică, eram cu un băiat tot de-al meu, de 12 ani, dar care se juca în spate. Camera unde s-a întâmplat necazul era o cameră în renovare. Dar eu am pus un pat, că era răcoare si stăteam ziua acolo. El a venit, “ce faci”, “bună ziua”, aşa, respectuos. S-a pus lângă mine. Eu serveam o cafea. Dacă vrei să te servesc şi pe tine, i-am zis. Că îl serveam cu cafele. Că el venea foarte des la mine, era de casa mea, aici. Un frate de-al lui e finul meu. Si băiatul acesta stând lângă mine acolo, a început să-mi zică că îi place de mine, nu ştiu ce. Băi, i-am zis, eu îs bărbat, tu trebuie să îţi cauţi o fată. Nu, că mie îmi plac bărbaţii, mi-a zis. Păi, ti-or fi plăcând ţie bărbaţii, dar eu am familie, eu am soţie, nu mă duc cu bărbaţii. Eu am soţia mea. Dacă o văzut că nu poate prin vorbe, a încercat prin forţă. Eu m-am luptat cu el, dar care a fost problema.. Eu am lucrat 25 de ani la făcut sobe si am lucrat cu mâinile în apă rece. Am artrită la mâini. Si n-am putut să mă lupt. Si m-a violat. M-a dezbrăcat si m-a violat”, continuă declaraţia. „Dar când a dat să se ridice, să mă întoarcă pe altă parte, eu am luat cana ca să îi dau în cap. Si atunci el a fugit afară, cu pantalonii în vine, dezbrăcat. A ieşit în drum aşa. Si eu am fugit după el si am aruncat cu cana. I-au rămas aici şlapii, papucii, i-a rămas la mine aici bicicleta. Şi a fugit acasă aşa, a plecat desculţ aşa. Eu m-am pierdut în timp ăla, nu ştiam ce să fac. Mă gândeam să sun la Politie, la 112, dar era pe timp de noapte şi mă gândeam că dacă vine Poliţia, nu am cu cine lăsa copiii, ca să mă duc să dau declaraţii”, a mai declarat bărbatul.

Sătenii dau vina pe… parabolică

Declaraţii tot a dat, însă, chiar în aceeaşi seară, după ce Poliţia l-a dus la secţie (în urma reclamaţiei minorului). Apoi, ambii au fost duşi la Medicina Legală, pentru expertize. Ancheta este încă în curs, iar oamenii legii încă încearcă să descâlcească iţele acestui caz controversat şi sordid. Interesante sunt şi reacţiile sătenilor, care se poziţionează fie într-o tabără, fie în alta, dar toţi sunt unanim de acord că „lumea s-a stricat din cauza filmelor xxx de la parabolică”.

