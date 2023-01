Procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului comunei Spermezeu, Sorin Hognogi și a încă doi angajați a primăriei din aceeași comună, respectiv Marian Constantin Mizgan și Ioan-Vasile Șoș.

Potrivit DNA, Mizgan Constantin-Marian, la data faptelor referent în cadrul primăriei comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, este acuzat de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals intelectual în formă continuată,



Hognogi Sorin, la data faptelor primar al comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, este acuzat de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals intelectual, în formă continuată,



De asemenea, Șoș Ioan Vasile, la data faptelor inspector principal în cadrul primăriei comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, și fals intelectual, în formă continuată.



În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, că, „în perioada 2018-2022, inculpatul Mizgan Marian-Constantin, la instigarea primarului Hognogi Sorin și cu complicitatea inculpatului Șoș Ioan-Vasile, ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente false și inexacte (adeverințe) pentru a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate.

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 268.721 lei, sumă cu care A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii”.



Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bistrița-Năsăud cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

