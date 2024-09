Luptă dură în instanță între MIS Grup SRL și Primăria Poiana Ilvei, după ce administrația locală a întârziat plata sau a achitat doar parțial câteva facturi aferente lucrărilor prestate de firma din Anieș în cadrul contractului Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Interes Local in Comuna Poiana Ilvei. MIS Grup a cerut mai apoi plata unor penalități de întârziere și fiindcă primăria a refuzat să le achite, firma a apelat la instanță.

Inițial, Tribunalul Bistrița-Năsăud a decis că primăria din Poiana Ilvei trebuie să plătească aproape jumătate de milion de lei penalități de întârziere, plus încă aproape 24.000 lei, cheltuieli de judecată. Însă roata s-a întors cu 180 de grade la Curtea de Apel Cluj, chiar zilele trecute, astfel că MIS Grup a rămas cu buza umflată.

Banii pentru lucrări, primiți în rate

Primăria Poiana Ilvei a plătit cu întârziere trei facturi pentru lucrările prestate de MIS Grup – una din august 2020, iar alte două din noiembrie același an.

“În motivare a arătat că între societatea reclamantă, MIS Grup SRL şi parata, Comuna Poiana Ilvei, s-au desfăşurat raporturi contractuale subsumate contractului de achiziţie publică de execuţie lucrări nr. 3156 din data de 15.10.2018, având ca obiect «Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Interes Local in Comuna Poiana Ilvei, Jud. Bistrița-Năsăud», astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale din 15.10.2019, 05.03.2020, 21.05.2020, 23.07.2020, şi 24.08.2020.

Actele adiţionale au avut ca obiect actualizări ale preţului şi prelungirea duratei de execuţie «în urma modificărilor tehnice şi financiare».

În temeiul art.10.1 din contract, in sarcina achizitorului (Comunei Poiana Ilvei) s-a instituit obligaţia de a achita executantului (S. MIS Grup SRL) preţul convenit pentru execuţia si finalizarea lucrărilor aferent obiectivului de investiţii.

În prezent, lucrările sunt finalizate şi recepționate, fiind emis Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.38657/18.12.2020 care atestă conformitatea acestora în raport de reglementarea contractuală, cea normativ incidentă si specificațiilor documentaţiei tehnice aferente obiectului de investiţii.

În temeiul contractului încheiat, societatea reclamanta a emis facturi fiscale, in raport de situaţiile de lucrări executate si acceptate de beneficiar prin diriginte de şantier, moment la care s-a născut și obligaţia de plata a preţului contravalorii lucrărilor executate”, au arătat reprezentanții MIS Grup în cererea de chemare în judecată, aceștia subliniind totodată că debitul principal aferent lucrărilor executate a fost onorat de administrația locală în calitate de beneficiar, însă nu în conformitate cu prevederile legale și contractuale.

Astfel, cei de la MIS Grup au arătat că factura emisă în august 2020, în valoare de 677.142 lei (inclusiv TVA) a fost plătită în patru tranșe, trei în decembrie 2020, iar una în iunie 2021.

Una dintre facturile emise în luna noiembrie, în valoare de 566.375 lei (inclusiv TVA) a fost achitată în două rate: una în decembrie 2020, iar cealaltă în iunie 2021.

Cea de a doua factură emisă de firmă, în valoare de 1.518.020 lei, a fost achitată de asemenea în patru tranșe: două dintre acestea datează din iunie 2021, prin care s-a plătit două treimi din datorie, o a treia “rată”- în august 2021, iar ultima a fost plătită abia în luna mai 2022.

“Dat fiind ca debitul principal a fost achitat la mai bine 1 an de la scadenta facturilor emise de reclamanta, situaţie care a creat la nivel de societate dezechilibre financiare semnificative, apreciată ca este pe deplin îndreptăţită sa solicite, în conformitate cu prevederile legale si contractuale, plata penalităţilor de întârziere pentru facturile întocmite in baza contractului de lucrări nr. 3156/15.10.2018” a precizat MIS Grup în cererea de chemare în judecată.

Primăria Poiana Ilvei: MIS Grup nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale

De cealaltă parte, administrația locală din Poiana Ilvei a susţinut că lucrurile nu stau așa cum susţin cei de la MIS Grup.

“Cu privire la efectuarea plăţilor de către pârâtă, acestea au fost efectuate imediat ce s-a efectuat plata de către AFIR. Modalitatea de plată a fost de fiecare dată: emiterea facturii de către reclamantă cu situaţii de lucrări, înaintarea facturilor emise şi a situaţiilor de lucrări către finanţator, efectuarea verificărilor către finanţator în teren cu privire la corespondenţa dintre lucrările facturate şi cele constatate în teren, eliberarea tranşei de finanţare, urmată de plata acesteia către reclamanta MIS Grup SRL”, au arătat reprezentații Primăriei Poiana Ilvei.

Potrivit acestora, problemele au apărut ca urmare a faptului că reclamanta a întârziat sistematic în executarea contractului de lucrări.

“Contractul de finanţare şi proiectul finanţat aveau termene de finalizare stricte, nerespectarea lor atrăgând penalităţi de întârziere de 0,1% din valoarea proiectului/zi întârziere, sume ce nu i se decontează din totalul contractului. Din cauza întârzierilor repetate ale reclamantei în efectuarea lucrării, pentru a nu pierde în întregime finanţarea a fost nevoită să încheie 5 acte adiţionale prin care a convenit prelungirea duratei de execuţie per total cu circa 1 an de zile faţă de perioada stabilită iniţial în contract, actele adiţionale fiind depuse de reclamantă. Contrar susţinerilor reclamantei (pct. 1.2. din acţiune) doar primul act adiţional are cauze obiective în actualizarea preţurilor, restul fiind toate datorate conduitei culpabile a reclamantei.

Pentru toate aceste întârzieri, pârâta a fost nevoită să-şi prelungească scrisorile de garanţie bancară depuse la AFIR, suportând comisioane suplimentare considerabile”, au explicat cei de la Primăria Poiana Ilvei.

Aceștia au mai arătat că, reprezentanții MIS grup fac confuzie „recepţia la finalizarea lucrărilor” şi „recepţia finală”.

“Reclamanta apreciază că contractul de lucrări este finalizat prin încheierea procesului-verbal de recepţie din 18.12.2020, moment de la care executantul nu mai are alte obligaţii faţă de achizitor. În realitate se face o confuzie între «recepţia la finalizarea lucrărilor» şi «recepţia finală». Prevederile art. 17.6 vorbesc în mod expres de faptul că contractul se consideră încheiat doar după efectuarea «recepţiei finale» şi că aceasta va fi efectuată «după expirarea perioadei de garanţie». Potrivit art. 16.1 din contract, perioada de garanţie este de 3 ani şi curge de la «recepţia la finalizarea lucrărilor».

În consecinţă, întrucât la 18.12.2020 s-a efectuat «recepţia la finalizarea lucrărilor» nici în prezent contractul nu este finalizat, iar constructorul are în continuare responsabilităţi cu privire la lucrare, printre care cele de remediere a lucrărilor neconforme, dar şi cea prev. de art. 9.4., respectiv de a pune la dispoziţia beneficiarului «situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor, precum şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor».

Sumele pretins plătite cu întârziere sunt aferente tranşelor III şi IV de finanţare. (…) prevederile art. 5 din Contractul de finanţare impun depunerea unui set întreg de documente care să ateste efectuarea lucrărilor la standardele şi în cantităţile prevăzute în contract, condiţie sine qua non pentru efectuarea plăţilor, documente care trebuiau furnizate de către executant şi înaintate de către noi, odată cu cererea de plată”, au precizat reprezentanţii administrației locale din Poiana Ilvei, aceștia subliniind totodată că MIS Grup nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale privind executarea întocmai a lucrărilor de construcţie şi cele de furnizare a documentelor necesare depunerii cererilor de plată la finanţator, au dus la întârzierea încasării tranşelor de finanţare şi corelativ cu întârzierea în efectuarea plăţii către reclamantă.

Sentință schimbată total la CA Cluj

După un an de procese, în aprilie anul acesta, Tribunalul Bistrița-Năsăud a dat dreptate MIS Grup și a decis că administrația locală din Poiana Ilvei trebuie să plătească penalități de întârziere în valoare 472.707 lei, dar și cheltuieli de judecată în valoare de 23.734 lei.

Bineînțeles că Primăria Poiana Ilvei nu a fost de acord cu hotărârea tribunalului și a mers mai departe la Curtea de Apel Cluj. Iar aici, surpriză! Instanța clujeană a admis apelul formulat de administrația locală și schimbă sentința pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

“Admite apelul formulat de UAT COMUNA POIANA ILVEI împotriva sentinţei civile nr. 110/2024 în dosarul nr. 617/112/2023 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud pe care o schimbă în sensul că: Respinge ca nefondată acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Societatea Mis Grup SRL în contradictoriu cu pârâta Comuna Poiana Ilvei, prin primar. Definitivă”, este sentința pronunţată pe data de 9 septembrie de Curtea de Apel Cluj.