Persoanele fără adăpost continuă să doarmă sub cerul liber, deși temperaturile au scăzut mult sub zero grade. Acest lucru le pune în pericol viața, așa că Poliția Locală s-a autosesizat și încearcă să le ofere serviciile socio-medicale oferite de municipalitate.

„Poliția Locală Bistrița s-a autosesizat, în urma unei postări pe o pagină de socializare în care apărea o persoană fără adăpost dormind pe trotuar, într-un pat improvizat, în condiții de temperaturi extrem de scăzute (-8 grade Celsius) și a demarat imediat procedurile de identificare a persoanei respective.

În scurt timp, aceasta a fost reperată și transportată în siguranță la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, unde au fost efectuate investigații medicale de specialitate pentru a evalua starea sa de sănătate.



În colaborare cu consilierii Direcției de Asistență Socială, s-au întreprins demersurile legale necesare pentru cazarea acestei persoane în Centrul de noapte a persoanelor adulte fără adăpost, special amenajat, care aparține Primăriei municipiului Bistrița, acolo unde va beneficia de toate serviciile socio-medicale oferite de autoritatea locală.

Acest serviciu este destinat celor care se află într-o situație de risc și care nu dispun de un loc sigur unde să se adăpostească în sezonul rece.

Dorim să facem un apel către toți cetățenii din Bistrița: apelați de îndată dispeceratul Poliției Locale, la numărul 𝟎𝟐𝟔𝟑 𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟕𝟔 sau prin WhatsApp la numarul 𝟎𝟕𝟓𝟔 𝟏𝟐𝟐 𝟎𝟕𝟎 pentru a asigura o intervenție promptă și eficientă, în loc să distribuiți informațiile pe platformele de socializare. Responsabilitatea fiecăruia dintre noi poate face diferența într-un moment de nevoie“, a transmis Poliția Locală Bistrița.

observatorbn.ro

