Robert Sighiartău (Bistrița) și Adrian Cozma (Satu Mare) au propus luni în ședința partidului ca PNL să ceară public plecarea lui Klaus Iohannis din funcția de președinte pentru a detensiona situația politică, au declarat pentru G4Media surse politice. Cei doi au luat cuvântul la ședința Biroului Politic Național de luni, dar conducerea partidului s-a opus pe motiv că un astfel de gest ar provoca instabilitate politică.

Cei doi lideri locali și-au motivat propunerea prin nevoia de recredibilizare a statului român, dat fiind că prelungirea mandatului lui Iohannis e percepută de o parte semnificativă a votanților drept una dintre cauzele tensiunilor din societate.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat luni, în acest context, că, de-a lungul anilor, Klaus Iohannis a avut critici în interiorul PNL, dar subliniază că aceia care l-au criticat atunci nu sunt cei care îl critică acum.

”Era bine să avem un spirit critic de-a lungul multor ani, pe care mulţi dintre colegi, din păcate, nu l-au avut”, susţine liderul liberal, care este de părere că nu e nevoie ca Iohannis să demisioneze, transmite News.ro.

”Mie, personal – că în aceste zile am avut mai multe discuţii pe aceste teme de strategie, ce să facem, cum să facem – mi-ar fi plăcut ca, în anii trecuţi, când unii dintre colegi doar se gândeau ce-ar vrea cineva şi anticipau anumite dorinţe şi le şi executau, mi-ar fi plăcut să aibă atunci o gândire critică şi când au luat tot felul de decizii de la festivalul democraţiei şi alte decizii în PNL care n-au ajutat nici partidul nostru şi nici echilibrele din această ţară, să se fi gândit atunci mai bine pentru că e foarte simplu când cineva e la final de carieră să te apuci să dai în cineva, mai ales dacă eşti din zona de partid relativ apropiată în anii trecuţi. Eu am căutat întotdeauna să tratez lucrurile echilibrat şi gândiţi-vă că am şi o răspundere suplimentară acum, dată de funcţia pe care o ocup şi cred că trebuie să acţionăm responsabil în această perioadă, inclusiv din punct de vedere al stabilităţii ţării noastre”, a comentat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24, atitudinea unor membri ai PNL, informează News.ro.

În acest context, întrebat dacă de-a lungul anilor Klaus Iohannis nu a avut critici în interiorul PNL, Bolojan a răspuns: ”A avut critici, dar nu de la cei care îl critică astăzi şi, aşa cum v-am spus, era bine să avem un spirit critic de-a lungul multor ani, pe care mulţi dintre colegi, din păcate, nu l-au avut. Şi eu cred că cineva care va fi judecat de istorie şi care aparţine – că ne place, că nu ne place – unei perioade care se încheie trebuie lăsat în această situaţie”.

Ilie Bolojan a admis că preşedintele Iohannis ”are o cotă de încredere destul de scăzută în această perioadă”, dar a afirmat că aceia care îi solicită demisia nu fac decât să joace ”într-o zonă de populism”.

”O demisie, să spunem, mâine, credem că va rezolva problemele economice şi toate dezechilibrele pe care le are România? Asta e o întrebare. Din punctul meu de vedere, este foarte important în această perioadă, dar nu numai în această perioadă, până la alegerile prezidenţiale şi după, să menţinem ţara noastră într-o zonă de stabilitate”, a mai afirmat Bolojan.

Mandatul lui Iohannis ca președinte a fost prelungit prin hotărârea Curții Constituționale din 6 decembrie prin care instituția a anulat alegerile prezidențiale.

Iohannis a fost ținta principală a mitingurilor organizate vineri și duminică de susținătorii lui Călin Georgescu și de AUR. El a anunțat însă public că nu are motive pentru a pleca din funcția de președinte.

g4media.ro

