Potrivit unui document intern, iluminarea exterioară a Parlamentului României va fi oprită în anumite intervale orare, iar în interior va fi redusă. De asemenea, vor fi montate pe holuri mai mulți senzori, iar în parcare panouri fotovoltaice.

Dacă pana acum au fost luate masuri ceva mai ușoare, precum schimbarea becurilor vechi, a aparatelor de climatizare sau a aparaturii electrice clasice, precum tv, acum se pregătesc masuri mult mai drastice.

Calculatoarele și imprimantele se vor inchide intre anumite intervale orare. Pe perioada vacantei parlamentare sau a zilelor in care nu sunt programate activități parlamentare, se reduce pe cât posibil activitatea in instituție, se deconectează practic toate sursele care consuma energie.

Și cel mai important se va stinge lumina. In unele locuri iluminatul va fi redus, iar in altele iluminatul exterior și arhitectural va fi chiar stins in unele intervale orare.

Se vor monta și senzori de prezenta pe holuri. Se mai are in plan montarea de panouri fotovoltaice in parcare, dar și reabilitarea termică a clădirii, scrie Antena3.

