O femeie din Galați a fost reținută timp de 24 de ore sub acuzația de privare de libertate, după ce a ținut captivi nepoții săi, un băiețel în vârstă de 4 ani și 11 luni și o fetiță în vârstă de 1 an și 11 luni, într-un efort de a-i ascunde de mama lor. Acești minori fuseseră încredințați exclusiv sub îngrijirea Judecătoriei Galați. Femeia a fost ulterior arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, conform informațiilor furnizate vineri de către Inspectoratul de Poliție Județean Galați.

Secţia 4 Poliţie Galaţi a fost sesizată prin apel telefonic, pe 13 noiembrie 2023, cu privire la faptul că la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sfântul Apostol Andrei Galaţi – Secţia U.P.U. se află o tânără cu vârsta de 21 de ani, victimă a unei agresiuni.

„Poliţiştii care s-au deplasat la spital au identificat persoana agresată, iar în urma discuţiilor purtate cu aceasta şi a verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, la data menţionată, în jurul orei 8,00, în timp ce aceasta se afla la adresa de domiciliu din municipiul Galaţi, cartier Micro 40, ar fi avut un conflict spontan cu soţul ei, cu vârsta de 26 de ani. În timpul acestui conflict, soţul şi-ar fi agresat fizic soţia, aceasta suferind mai multe leziuni, motiv pentru care, ulterior, a fost solicitat la faţa locului un echipaj de la ambulanţă, care a preluat-o şi transportat-o la spital, în vederea acordării de îngrijiri şi investigaţiile medicale. S-a întocmit formularul de evaluare a riscului şi, întrucât a rezultat că persoana agresată fizic se află în pericol şi există risc cu privire la integritatea fizică şi viaţa sa printr-un nou act de violenţă domestică, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, pentru 5 zile, prin care i s-a interzis bărbatului de 26 de ani, să se mai apropie la o distanţă mai mică de 200 de metri de soţia sa”, se menţionează în comunicatul IPJ Galaţi, scrie stiridiaspora.ro.

Între cei doi soţi au mai fost înregistrate fapte similare la nivelul Secţiei 4 Poliţie Galaţi, fiind emise şi în trecut ordine de protecţie, însă victima s-a împăcat de fiecare dată cu agresorul.

S-a întocmit un dosar penal pentru infracţiunea de violenţă în familie, cercetările urmând a fi continuate de poliţiştii din cadrul unităţii de poliţie mai sus menţionată.

La data de 16 noiembrie, Judecătoria Galaţi a confirmat ordinul de protecţie provizoriu emis de către poliţiştii Secţiei 4 Poliţie, iar pe lângă menţinerea măsurilor dispuse iniţial, a dispus ca cei doi copii minori, un băieţel de 4 ani şi 11 luni şi o fetiţă de 1 an şi 11 luni, să fie încredinţaţi mamei, urmând ca aceasta să exercite exclusiv autoritatea părintească, iar domiciliul acestora să fie la mamă.

Copiii erau la soacră

La aceeaşi dată, s-a încercat punerea în executare a ordinului de protecţie, ocazie cu care soţului agresor i s-au adus la cunoştinţă prevederile sentinţei civile, însă nu s-au putut institui măsurile suplimentare dispuse, întrucât cei doi copii minori nu au fost identificaţi la domiciliul bărbatului. Acesta a precizat că, de la data agresiunii, minorii ar fi rămas la domiciliul mamei sale, din municipiul Galaţi.

Ulterior, la data de 21 noiembrie, în urma activităţilor investigative efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în zilele precedente, cei doi copii minori s-ar fi aflat la domiciliul comun cu tatăl acestora şi, întrucât au fost încălcate dispoziţiile sentinţei civile, poliţiştii Secţiei 4 Poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la infracţiunea de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile prevăzute, aşa cum este prevăzut de art.47 din Legea nr.217/2003 republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

„La aceeaşi dată, în jurul orei 16,00, a fost depistat bărbatul de 26 de ani şi mama acestuia, cu vârsta de 44 de ani, amândoi fiind conduşi la sediul unităţii de poliţie, în vederea continuării cercetărilor, fără ca cei doi minori să fie identificaţi la adresele de domiciliu ale celor doi. Femeia cu vârsta de 44 de ani a refuzat categoric să comunice locaţia unde se află minorii, motiv pentru care poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, iar după administrarea probatoriului în cauza penală, faţă de aceasta a fost luată măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca a doua zi să fie prezentată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, pentru dispunerea unei măsuri preventive. Totodată, poliţiştii din cadrul secţiei menţionate, sub supravegherea şi coordonarea procurorului de caz, au continuat investigaţiile şi activităţile de urmărire penală, ceea ce a condus la identificarea celor doi minori la o altă adresă situată într-un apartament, dintr-un bloc de locuinţe din cartierul Micro 40, locaţie din care aceştia au fost preluaţi şi încredinţaţi mamei, prin reprezentanţi de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi”, menţionează comunicatul IPJ Galaţi.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi a dispunerii măsurilor legale.