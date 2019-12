Lumina dintr-o incapere a casei tale este foarte importanta, atat pentru sanatatea ochilor tai, cat si pentru aspectul pe care aceasta il ofera unei camere. Indiferent de cat de tipul iluminarii artificiale, fie ea rece sau calda, aceasta este necesara pentru a te ajuta sa iti desfasori activitatile, indiferent de momentul zilei.

Numeroase persoane sunt adepte ale luminii cat mai abundente, asa ca apeleaza la numeroase corpuri de iluminat pentru a avea parte de aceasta din plin.

Iata 3 modele de corpuri de iluminat pe care le poti utiliza



● Pendule

Chiar daca acest tip de corpuri de iluminat sunt intalnite mai des in dormitor , mai exact in stanga si in dreapta patului, trebuie sa stii ca pot fi utilizate si in bucatarie sau living. Daca esti adeptul lucrurilor elegante si cu stil, poti aborda cu succes acest tip de sursa de lumina si o poti amplasa oriunde in casa ta.

Daca dispui de mult spatiu, poti pune pendulele deasupra mesei din living pentru a-i oferi un design aparte, la fel si in bucatarie. In functie de dimensiunile mesei, poti alege numarul lor.

In cazul in care masa este mare, poti utiliza 3 pendule, care sa nu fie lasate in mod egal pentru un aspect aparte.



● Lustre

Acest tip de corp de iluminat este necesar in orice incapere. In ultimul timp, numeroase persoane au ales sa achizitioneze lustre din ce in ce mai inteligente, care sa aiba, atat lumina rece, cat si lumina calda. Acestea putand fi schimbate in functie de momentul zilei, doar cu ajutorul unei telecomenzi.

Avantajul acestor tipuri de lustre ar fi si acela ca perioada lor de viata este foarte lunga, ledul fiind rezistent in timp. Daca te atrage ideea unei lustre, comanda acum una care sa se potriveasca incaperii in care vrei sa o amplasezi.

.

● Aplice

Datorita modului lor de prindere, si anume direct pe perete, acest tip de corp de iluminat este foarte des intalnit pe holuri sau pe scari. Intensitatea luminii lor poate sa difere in functie de marimea sau de modelul acestora, deoarece, fiind amplasate direct pe perete si nu in tavan, lumina nu va veni de sus, la fel ca in cazul lustrelor. Poti asorta aceste aplici cu elementele colorate din incaperea unde vrei sa le asezi, pentru un plus de design.

Acestea sunt recomandate mai ales in cazul in care ai o incapere cu inaltime redusa, care nu iti permite sa utilizezi o lustra. Fiind atasate direct pe perete, le poti aborda cu usurinta si le poti amplasa unde consideri ca iti vor oferi lumina necesara in acea camera.

Asadar, acum ca ai aflat mai multe despre ce tipuri de corpuri de iluminat poti aborda in incaperile din apartamentul tau, asigura-te ca vei tine cont, in primul rand, de dimensiunile camerei, mai ales de inaltime, pentru a afla daca s-ar potrivi lustra, pendulele sau aplicele.

Tu ce tip ce corp de iluminat vei pune in livingul tau?

Sursa foto: shutterstock.com