Mita de la Carabulea, împărțită în familie: „Despre acești bani știa și soția mea, pentru că nu i-am ascuns nimic, niciodată”

Un fost secratar general al Guvernului, Ovidiu Marian – condamnat definitiv la doi ani de închisoare pentru trafic de influență, după ce a luat mită de la Ilie Carabulea (foto) – a declarat, ieri, că și-a însușit doar o parte din banii de la omul de afaceri, iar restul i-a dat mai departe, fostului vicepreședinte al ASF, Daniel Tudor și soției acestuia, fosta senatoare Doina Tudor, relatează evz.ro.

Este vorba despre o mită de 500.000 de euro dată în 2013 de Ilie Carabulea în scopul de a scăpa basma-curată de un control al ASF la Carpatica Asig. Pe acea vreme, Ovidiu Marian era secratar general al guvernului PDL, iar cel pe care acesta îl indică drept co-destinatar al șpăgii era vicepreședinte al ASF. Două dosare o penale au rezultat din această „afacere”: unul de luare de mită, altul de trafic de influență , ambele avându-i ca protagoniști pe soții Doina și Daniel Tudor, dar și pe Ovidiu Marian.

În primă instanță, soții Tudor au fost achitați pentru luare de mită, iar acum procurorii au făcut apel. Ovidiu Marian a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență și a ajuns la închisoare. Eliberat din pușcărie, Marian a dat, ieri, „cărțile pe față”, fiind audiat ca martor.

„Ilie Carabulea mi-a zis că e dispus să facă orice pentru ca acel control să se finalizeze. L-am contactat pe Tudor Daniel George la biroul acestuia de la CSA, i-am transmis solicitarea numitului Carabulea, acesta mi-a scris pe un bilețel suma de 3 milioane de euro, după care a distrus bilețelul, iar eu am fost apoi la sediul Băncii Carpatica unde am transmis solicitarea lui Tudor Daniel. Carabulea a zis că totul este în regulă și mi-a remis suma de 500.000 de euro. O parte din bani am dat-o mai departe inculpaților Tudor, în tranșe: la o primă întâlnire cu Tudor Daniel am stabilit că următoarele întâlniri vor avea loc cu Tudor Doina – nu pot să precizez care a fost logica. Cealaltă parte din bani, 200.000 de euro, am oprit-o eu și am plătit niște datorii. Despre acești bani știa și soția mea, pentru că nu i-am ascuns nimic, niciodată ”, a spus Ovidiu Marian.