Situație interesantă în cazul doctoriței din Rodna, Otilia Hasbei Popa, care a murit acum mai bine de 8 ani din cauză că nu i s-au făcut investigațiile necesare și drept urmare nu a fost tratată corespunzător în Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Femeia a ajuns în stare septică gravă la un spital din Cluj-Napoca, unde și-a dat duhul. Recent, Ofeliei Popa, sora doctoriței, i s-a admis în instanță o contestație cu privire la durata procesului, procurorii primind termen să soluționeze cauza în termen de 6 luni. Totodată, pe rolul Judecătoriei Bistrița este judecată și o plângere împotriva soluției de neurmărire/netrimitere în judecată emisă de procurorul de caz și menținută de procurorul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița. Una peste alta, neregulile din acest dosar s-au ținut lanț.

În urmă cu câteva luni vă prezentam cazul unui medic de familie din Rodna – dr. Otilia Hasbei-Popa – care în decembrie 2015 a murit cu zile pe un pat de spital din Cluj, după ce a fost neglijată și prost tratată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Ofelia Popa, sora doctoriței, a depus plângere penală împotriva medicului curant, dr. Radu Lezeu, pe care poliţiştii din IPJ Bistrița-Năsăud și procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița care au anchetat cazul l-au făcut scăpat: au trenat cazul mai bine de 7 ani, după care au clasat cauza pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Ofelia Pop a contestat ordonanța de clasare, contestația fiind admisă de procurorul șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița și confirmată și de către instanța de drepturi și libertăți de la Judecătoria Bistrița, câteva luni mai târziu.

După ce Ofelia Popa a reușit în instanță să redeschidă urmărirea penală, cazul a fost închis două luni pe motiv de prescripție. Însă în cele două luni, dosarul a stat în adormire. Drept urmare, Ofelia Popa a depus în instanță o nouă plângere împotriva soluției de neurmărire/netrimitere în judecată și, în paralel, o contestație cu privire la durata procesului.

În cazul plângerii împotriva soluției procurorului, instanța nu s-a pronunțat încă, însă în ceea ce privește contestația împotriva duratei procesului, judecătorul de drepturi și libertăți a înclinat balanța în favoarea Ofeliei Popa.

Scurt remember

Înainte de a ajunge la contestați cu privire la durata procesului, reamintim cronologia evenimentelor care au dus la decesul doctoriței Otilia Hasbei Popa.

Astfel, în data de 17 decembrie 2015, Otilia Hasbei Popa s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgență Bistrița, cu dureri abdominale puternice, ce au debutat cu câteva zile înainte și care au devenit în timp, foarte intense și care nu au cedat sub acțiunea medicamentelor pe care inițial și le-a autoadministrat. Pentru că medicul care o consultase la UPU suspecta un abdomen acut care necesita intervenţia chirurgicală, mai întâi i s-a efectuat un CT abdominal, cu contrast, de către doctorul radiolog Doru Munteanu, care constată că: “Trunchiul celiac are un aspect filiform, artera mezenterică superioară prezintă un flux redus, iar vena mezenterică superioară nu prezintă contrast intraluminal, aspectul putând fi datorat unui complex de factori tehnico; în context clinic recomandăm angio-CT”. În rest, ficatul, colescistul, pancreasul, splina, erau în regulă, cu excepția unei mici hernii hiatale (care are ca simptome arsuri gastroesofagiene, râgâială, dificultăți la înghițire, dureri abdominale sau dureri în piept, senzație de preaplin după masă, vărsături, scaun de culoare neagră).

Deci, cu toate că doctorul Munteanu a recomandat și subliniat ca fiind necesar examenul angio-ct, doctorul Radu Lezeu nu a ținut cont de asta, a internat-o pe doctorița Hasbei-Popa pe secția Interne, unde i-a administrat controloc (protector gastric), metoclopramid (folosit în tratamentul simptomatic al greței și vărsăturilor), algifen (antispastic și analgezic) și perfuzii cu glucoză.

În zilele care au urmat datei de 17 decembrie, femeia s-a simțit tot mai rău, durerile au devenit și mai cumplite, medicamentația aplicată fiind fără niciun efect. Abia pe 20 decembrie, doctorului Lezeu îi trece prin minte să ceară și părerea unor medici chirurgi, respectiv doctorului Florin Jianu, și doctorului Rareș Trișcă. Cei doi chirurgi, ținând cont de evoluția stării pacientei, dar și de recomandările doctorului Munteanu, au propus reevaluarea chirurgicală dar și efectuarea unui angio-CT. Numai că la acel moment exista o mică-mare problemă – rinichii pacientei nu mai funcționau deloc bine, iar efectuarea unui angio-CT părea riscant. Imediat după ce bolnava a fost consultată de cei doi chirurgi, doctorul Lezeu decide să o transfere pe secția de terapie intensivă, unde se constată că se instalase deja ocluzia intestinală.

În aceeași zi, la cererea Otiliei Hasbei-Popa și a familiei acesteia, ea este transferată la Institutul Regional de Gastroenterologie “O. Fodor” din Cluj-Napoca, cu suspiciune de infarct entero-mezenteric, pentru care de altfel dr. Munteanu trăsese deja un semnal mare de alarmă. La Cluj, pacienta a ajuns cu o stare extrem de alterată, este operată de urgență, însă medicii de acolo au comunicat familiei că are șanse de supraviețuire aproape nule, în condițiile în care organele interne erau în pragul colapsului.

În timpul intervenției chirurgicale, medicii constată că pacienta suferise infarct intestino-mezenteric total, ischemie (insuficiență) hepatică, colecistită acută pe fond ischemic (motiv pentru care colecistul, deja gangrenat, este extras), acumulare de are/gaze în interiorul peritoneului – membrana care învelește și acoperă organele din cavitatea abdominală, iar intestinul subțire pe toată lungimea lui avea aspectul de frunză veștedă din cauza lipsei de aflux sanguin. După operație, evoluția este nefavorabilă cu depreciere respiratorie ți cardiacă.

Pe 22 decembrie, starea Otiliei Hasbei-Popa se deteriorează brusc cu fenomene de insuficiență respiratorie, hipotensiune, pulsul și contracțiile inimii sunt tot mai slabe, astfel că a fost intubată, iar pe 23 decembrie, în ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de medici, aceasta decedează.

Tragedia este a fost cumplită pentru familia Otiliei Hasbei Popa, în special pentru părinții și sora acesteia, care au fost în stare de șoc preț de câteva luni. În aprilie 2016, Ofelia Popa, sora doctoriței Hasbei Popa, a depus o plângere împotriva doctorului Radu Lezeu și a Spitalului Județean Bistrița, la Colegiul Medicilor, pentru malpraxis.

Colegiul Medicilor a lălăit luarea unei decizii, care a venit după mai bine de un an de la depunerea plângerii, în iunie 2017, și, așa cum era de așteptat, doctorul Lezeu nu a fost găsit în culpă medicală, deși i s-a dat mură-n gură diagnosticul posibil.

Până să apară decizia Colegiului Medicilor, Ofelia Popa, sora doctoriței decedate, a depus în 2017 și o plângere penală, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, iar procurorii întocmesc un dosar de cercetare penală, în care dr. Radu Lezeu este inculpat pentru ucidere din culpă.

În loc să dispună cât efectuarea unei expertize medico-legale, anchetatorii au așteptat mai bine de 4 ani ca să facă asta, iar raportul este o bătaie de joc la adresa familiei Popa, fiindcă practic îl spală pe doctorul Lezeu de orice păcat.

După ce Ofelia Popa a contestat raportul de expertiză medico-legală, polițistul care a anchetat cazul, subcomisarul Lăcătuș Mircea a dispus, pe data de 8 mai 2023, respingerea obiecțiunilor, considerând că emanațiile medicilor legiști sunt corecte, după care întocmește un referat cu propunere de clasare, în baza căruia procurorul Sohorca Florin dispune, pe data de 7 iunie 2023, clasarea cauzei privind infracțiunea de ucidere din culpă, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Bineînţeles, împotriva ordonanței de clasare dispusă de procurorul Sohorca a fost formulată plângere de către Ofelia Popa, la procurorul ierarhic superior, respectiv prim procurorul al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, Maxim Cezar. Și, surpriză, plângerea este admisă!

Pe data de 7 august 2023, procurorul-șef, dar și Ofelia Popa au cerut judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Bistrița confirmarea redeschiderii urmăririi penale, solicitare admisă de instanță, însă abia pe data de 5 octombrie 20203.

Numai că nu s-au mai putut efectua prea multe acte de urmărire penală și nicio o nouă expertiză în dosar, fiindcă pe 19 decembrie 2023 s-a împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale, astfel că prim-procurorul Maxim Cezar a fost nevoit să dispună clasarea cauzei.

Există probe care conduc la bănuiala rezonabilă că infracțiunea a fost comisă de Radu Lezeu

Așa cum am arătat mai sus, ordonanța de clasare a cauzei motivată de intervenirea prescripției faptelor, a fost atacată în instanță de Ofelia Popa, însă înainte de asta, femeia a depus și o contestaţie cu privire la durata procesului, în care a expus modul în care a decurs ancheta pe parcursul celor 7 ani, din 2017 până în 2023. Totodată, la dosarul cauzei a fost atașat și dosarul penal în care doctorul Radu Lezeu a fost anchetat pentru ucidere din culpă.

Analizând toate actele și lucrările dosarului penal, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Bistrița a ajuns la concluzia că este întemeiată contestația depusă de Ofelia Popa.

“În fapt, numita Hasbei – Popa Otilia Teodora a fost internată şi a beneficiat de îngrijiri medicale, în perioada 17.12.2015- 20.12.2015, în cadrul Spitalului de Urgenţă Bistriţa, iar întrucât starea sa de sănătate s-a agravat, a fost transferată la Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie Cluj – Napoca.

Din actele dosarului rezultă că decesul victimei a survenit ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale/ a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul profesiei de medic, de către medicul curant Lezeu Radu, care a supravegheat-o pe aceasta în cadrul Spitalului de Urgenţă Bistriţa, în perioada 17.12.2015- 20.12.2015, respectiv a nesocotit recomandările medicului radiolog şi ale celor doi medici chirurgi care au examinat-o pe numita Hasbei – Popa Otilia Teodora şi nu a efectuat un examen chirurgical cât mai precoce şi nu a efectuat examinarea angio – CT.

Demonstrând superficialitate, omisiunea imputabilă medicului curant în activitatea de diagnostic şi tratament a determinat diminuat şanselor de supraviețuire a victimei, care nu a beneficiat de o conduită terapeutică corectă ce avea rolul de a întrerupe evoluţia stării de boală către deces.

Se reţine şi faptul că, în cauză există probe, respectiv declaraţiile persoanei vătămate – parte civilă, declaraţii de martori, înscrisuri, raport de expertiză medico legală, care conduc la bănuiala rezonabilă că infracţiunea pentru care a fost începută urmărire penală a fost săvârşită de către numitul Lezeu Radu şi nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, prev. de art. 16 alin.1 CPP.

Totodată judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că dosarul trenează de aproximativ 7 ani şi deşi ar trebui soluţionat, nu se fac progrese.

Raportat la disp. art. 488 ind. 5 alin. 3 Cod procedură penală, s-a apreciat că este întemeiată contestaţia:

a) natura si obiectul cauzei – în speţă este vorba despre un dosar penal fără probleme juridice deosebite;

b) complexitatea cauzei prin luarea în considerare a numărului de participanţi şi a dificultății administrării probelor – în speţă este vorba despre audierea a câtorva persoane, iar organele de anchetă au la dispoziţie posibilitatea citării cu mandat;

c) elemente de extraneitate – în speţă nu există probleme deosebite;

d) faza procesuală în care se află cauza şi durata fazelor procesuale anterioare – cauza se află în faza de urmărire penală şi nu au existat faze procesuale anterioare sau alte litigii care să întârzie ancheta;

e) comportamentul contestatorului – petentul a formulat plângere penală, a indicat toate mijloacele de probă. Prin nicio acţiune a sa nu a întârziat ancheta.

f) comportamentul celorlalţi participanţi în cauză – nu cunoaşte aceste aspecte, însă făptuitorul este cetățean român şi putea fi citat;

g) intervenţia unor modificări legislative aplicabile cauzei – în speţă nu este cazul;

h) alte elemente – în speţă nu este cazul”, se artă în documentul instanței.

Procurorii au primit termen de 6 luni

În acest context, judecătorul de drepturi și libertăți arată și motivele pentru care plângerea Ofeliei Popa este întemeiată și a dispus totodată ca Parchetul să soluționeze cauza în termen de 6 luni, adică până în luna decembrie.

“În speţă, se reţine că raportat la dispozițiile art. 488 ind. 1 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală contestaţia formulată de petentă este admisibilă, fiind formulată de către o persoană îndreptăţită de lege, după împlinirea termenului de un an de la începerea urmăririi penale.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine că, deşi au trecut peste aproximativ 6 ani de la momentul începerii urmăririi penale (19.04.2017), organele de urmărire penală nu au soluţionat cauza. Într-adevăr aceasta prezintă o complexitate deosebită, însă nesoluționarea cu celeritate a unei astfel de cauze creează o stare de incertitudine şi, totodată, cu trecerea timpului se diluează posibilitatea stabilirii împrejurărilor şi a modului de comiterea a faptei cercetate, precum şi identificarea participanților.

Prin ordonanţa din data de 04.08.2023, procurorul ierarhic superior a dispus admiterea plângerii formulată de către subsemnata, împotriva soluţiei de clasare emisă la data de 07.06.2023, în dosarul nr. 889/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, infirmarea ordonanţei de clasare nr. 889/P/2017 din data de 07.06.2023 redeschiderea urmăririi penale privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (2) C.pen.

Prin încheierea din 05.10.2023, Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Bistriţa a confirmat ordonanţa de redeschidere, astfel că dosarul a fost înaintat către organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Bistrita-Năsăud S.I.C. — în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, din analiza criteriilor enumerate de art. 488 ind. 5 alin. 2 Cod procedură penală, se constată că prezenta contestaţie este şi întemeiată, raportat la împrejurarea că ulterior redeschiderii urmăririi penale dispuse prin ordonanţa organului de cercetare penală confirmată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Bistriţa la data de 05.10.2023, deşi s-au formulat cereri în probaţiune de către petentă, până în prezent nu s-au administrat.

În lumina acestor considerente, având în vedere complexitatea medie a cauzei, problemele de drept de a căror rezolvare depinde justa soluţionare a cauzei, precum şi intervalul de timp de inactivitate care nu sunt justificate în nici un fel de către organul de urmărire penală, în baza art. 4886 alin. 1 Cod procedură penală, va admite contestaţia privind durata procesului penal formulată în dosarul de urmărire penală nr. 889/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, de către petenta Popa Ofelia Cornelia.

Va fixa un termen de 6 luni de la data prezentei pentru soluţionarea cauzei penale menţionate mai sus conform art. 327 Cod procedură penală” se arată în motivarea instanței.

