Ai observat ca in ultima vreme laptopul tau face un zgomot bizar? Exista multe cauze in spatele unui laptop zgomotos, dar in general acest lucru se intampla atunci cand sunt probleme cu supraincalzirea laptopului, ventilatorul de racire este defect sau hard diskul este afectat.

Zgomot ciudat din cauza supraincalzirii laptopului

Daca vorbim de supraincalzirea laptopului, atunci cand laptopul functioneaza o perioada lunga de timp, ventilatoarele de racire vor fi mai solicitate si vor lucra mai intens. Asta inseamna ca ventilatoarele se vor roti la viteze mai mari pentru a incerca sa disipeze caldura generata de CPU. In consecinta, laptopul va emite un zgomot ciudat, ne spun specialistii de la service onlaptop din Bucuresti.

Pentru a solutiona aceasta problema, iti recomandam sa mergi in Task Manager si sa inchizi toate procesele nedorite care solicita procesorul. Apasa Ctrl+Shift +Esc pentru Task manager, iar daca esti pe un MAC, deschide Activity Monitor, care se afla sub Aplications/ Utilities. De asemenea, poti incerca sa inchizi aceste procese inainte ca ele sa porneasca. Pentru aceasta, apasa Start, mergi la Run si tasteaza „msconfig”. Apoi da click pe OK.

Colectarea prafului pe procesorul sau radiatorul unei placi grafice reduce, de asemenea, capacitatea acestuia de a disipa caldura. Praful de pe mecanismul unui ventilator de sistem poate face ca acesta sa functioneze mai mult si sa produca un zgomot mai mare. Pentru a remedia acest lucru, curata praful acumulat in orificiile de ventilatie. Cel mai bine este sa te adresezi unui specialist in reparatii si intretinere laptopuri, pentru ca acesta va sti foarte bine cum sa curete laptopul in mod temeinic, pe interior, in zonele mai predispuse sa acumuleze praf si impuritati.

Zgomot ciudat din cauza unei defectiuni la ventilatorul de racire

Daca inchiderea proceselor nedorite si curatarea procesorului nu functioneaza, si in continuare laptopul emite un zgomot ciudat, ar trebui sa te gandesti la ventilatorul de racire. Motorul de la acest ventilator ar putea fi defect, ceea ce duce la un laptop foarte zgomotos. Ventilatoarele sistemului folosesc motoare inchise care, in general, nu necesita interventie, dar, in anumite cazuri, mecanismul se poate defecta.

Un rulment defect poate emite un scartait care creste in pas si volum pe masura ce ventilatorul accelereaza. De asemenea, poti detecta si un zgomot ca de macinare care provine de la un motor care nu mai este foarte bine lubrifiat. Oricum, un ventilator zgomotos se poate defecta in orice moment, iar acest lucru va duce la supraincalzirea laptopului. De aceea, ar trebui sa actionezi rapid si sa mergi intr-un service laptopuri pentru diagostic corect si solutionare rapida. Poate fi nevoie de o interventie in interiorul laptopului pentru a scapa de zgomotul ciudat. In anumite situatii, poate fi nevoie de inlocuirea ventilatorului in laptop (iar acest ventilatorul trebuie sa fie perfect compatibil cu tipul respectiv de laptop).

Zgomot ciudat din cauza unui HDD defect

O a treia posibilitate la care te poti gandi atunci cand laptopul emite un zgomot ciudat este hard diskul defect. Daca observi un zgomot puternic ca de macinare sau de click, de fiecare data cand laptopul acceseaza unitatea hard disk, cel mai probabil acesta este un indiciu al unei defectiuni de natura hardware. In continuare, ar trebui sa verifici care este starea hard diskului (daca are bad-ul sau erori de date).

In cazul in care se constata ca hard diskul este defect, el poate fi inlocuit sau reparat (daca este putin afectat). Nu uita ca este important ca in acest moment sa faci o copie de rezerva a datelor. Dupa inlocuirea hard diskului, laptopul nu ar trebui sa mai emita acel zgomot ciudat, daca nu exista o alta problema.

Daca nu stii sigur care ar putea fi cauza zgomotului ciudat pe care il face laptopul, cel mai singur este sa mergi intr-un service. Aici, specialistii cu experienta, te pot ajuta cu un diagnostic corect si o solutie viabila. Indiferent de cauza – hard disk defect, laptop cu praf care se supraincalzeste sau defectiune pe ventilatorul de racire – inginerii din service te vor ajuta. Astfel, laptopul va fi curatat, iar paturica de praf indepartata, pentru ca laptopul sa nu se mai supraincalzeasca. Daca problema este din cauza ventilatorului, inginerii vor repara sau vor inlocui ventilatorul cu unui nou, perfect functional. In fine, daca hard diskul este cel care determina zgomotul ciudat al laptopului, acesta se poate inlocui cu unul nou, 100% functional, pentru care vei primi si garantie.

Indiferent de cauza, este important sa constientizezi ca laptopul are o problema atunci cand emite un zgomot ciudat. Ultimul lucru pe care ar trebui sa-l faci este sa ignori aceasta problema. Daca vei proceda astfel, problema se poate agrava sau extinde, ceea ce poate duce la defectiuni mult mai mari si mai costisitoare. Prin urmare, atunci cand observi ca laptopul emite un zgomot ciudat, opreste-l si indreapta-te spre un centru specializat pe diagnostic si reparatii laptopuri.