Soarta Grupului Metropolis este din nou în mâinile judecătorilor clujeni. Tribunalul Specializat Cluj va decide primăvara aceasta, mai exact în luna mai, dacă declară falimentul Grupului Metropolis sau îi mai acordă o șansă, printr-o prelungire a reorganizării judiciare. Se pare că Metropolis Grup mai are dreptul la maxim un an de reorganizare judiciară.

Judecătorii Tribunalului Specializat Cluj-Napoca vor decide dacă Metropolis Grup intră în faliment sau mai primește o șansă și în consecință încă un an de reorganizare financiară, ultimul la care mai are dreptul. Termenul în care se va discuta stadiul reorganizării judiciare și dacă procedura mai e prelungită un an sau se declară falimentul, a fost stabilit pentru luna mai.

Deși lista creditorilor este lungă, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin AJFP Bistrița-Năsăud, a fost cea care a cerut ca grupul să intre în faliment. Se pare că instituția a devenit cel mai mare creditor al grupului, cu datorii de aproximativ 20 de milioane de lei.

Teoretic, dacă instanța decide ca Metropolis Grup să intre în faliment și nu reorganizare, administratorul judiciar va trebui să se apuce să valorifice bunurile și activele deținute și e foarte posibil ca sumele obținute să nu acopere datoriile istorice.

Finanțele Publice au mai încercat vânzarea Hotelului Metropolis

Primele demersuri au fost începute în urmă cu 5 ani, când ANAF a încercat să execute silit mai multe bunuri mobile ale firmei și chiar Hotelul Metropolis. Ca să nu piardă bunurile, Metropolis Grup a cerut în instanță intrarea în insolvență și posibilitatea de reorganizare a societății. A reușit astfel să suspende executările silite.

Când au cerut suspendarea executării silite, cei de la Metropolis au motivat că “bunurile mobile, autoturisme şi autoutilitare, sunt utilizate în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al societăţii, fiind necesare aprovizionării, întreţinere tehnică, asigurare service, puncte de service”.

Numai că cei de la Fisc au pus ochii și pe Hotel Metropolis, care și acesta a fost scos la vânzare, tot în septembrie 2017, după ce patronii firmei au reușit să obțină suspendarea vânzării bunurilor mobile.

Licitaţia hotelulului era programată pentru data de 26 septembrie 2017. Ca să nu rămână fără cel mai de preț bun al lor, fără de care ar fi fost terminați, cei de la Metropolis au arătat în instanță că „imobilul «complex hotelier şi de agrement, restaurant, în regim de înălţime S+P+2E»” este singurul bun al societăţii debitoare”, astfel că în cererea de deschidere a procedurii reprezentanții firmei bistrițene și-au manifestat în mod expres intenţia de reorganizare, care va putea avea loc în exploatarea hotelului.

ANAF a mai cerut falimentul grupului

Nu este prima dată când Finanțele Publice, înscrise la masa credală cu o datorie totală de 20,7 milioane de lei (care reprezintă 23,2% din totalul datoriilor) cer falimentul celor de la Metropolis. Au cerut asta și în 2021, dar și anul trecut. Instanța a spus însă pas.

“De la data confirmării planului de reorganizare societatea a achitat parţial ratele prevăzute in planul asumat de reorganizare economico-social; bugetul de stat, mai mult decât atât pe parcursul derulării procedurii de reorganizare, aceasta a acumulat noi obligaţii bugetare astfel ca, creanţa instituţiei a crescut de la 15.489.044 lei (….), la suma de 21.874.890 lei (creanţa la zi), conform fişei sintetice pe care o a anexat-o, astfel ca a solicitat dispunerea intrării debitoarei în procedura falimentului”, susțineau reprezentanții ANAF.

Grupul a vândut un apartament amenajat în hotel cu peste un milion de euro. Din această sumă, în jur de 700.000 de euro au mers în conturile ANAF. Mare parte din suma rămasă, în jur de 235.000 de euro, a mers pe datoriile acumulate la utilități: energie, gaz, apă și telefonie.

Și această vânzare e controversată, iar Ionela Rus, soția unuia dintre fondatorii grupului care a decedat între timp, se judecă cu cumpărătorul apartamentului, Îndemânarea Construct. Dosarul a fost înregistrat în prima lună a acestui an la Judecătoria Bistrița, care însă a declinat competența către Tribunalul Comercial Cluj.

Asociații Metropolis Grup, în război total

Imperiul Metropolis a fost pus pe picioare de Radu Chifa și Petru Rus, care au fost asociați în cele mai multe dintre firmele care au aparținut de grup. Petru Rus a decedat în august 2020, după o grea suferință din cauza unei boli incurabile.

Gurile rele spun că Radu Chifa ar fi încercat să profite de acest nefericit eveniment și-ar fi tras-o pe sfoară pe Ionela Rus, soția lui Petru Rus, după moartea acestuia. Se pare că nici Ionela Rus și nici copiii săi, care dețin acțiuni la societate, nu sunt dispuși să renunțe și să predea armele.

Așa se face că între Ionela Rus și Radu Chifa a început un război care s-a mutat inclusiv în instanță. Ionela Rus a încercat să îl scoată din acționariat pe Radu Chifa și pe soția sa, cu ajutorul judecătorilor. Dosarul s-a judecat la Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar prima sentință a venit luna trecută, când judecătorii au respins cererea Ionelei Rus:

„Respinge cererea de chemare în judecată având ca obiect „excludere asociat”, formulată de reclamanţii RUS IONELA, RUS ALEX-ROBERTO şi RUS JESSICA-ALEXANDRA, împotriva pârâţilor CHIFA RADU şi CHIFA FLOAREA, în contradictoriu şi cu Societatea METROPOLIS GRUP SRL – în insolvenţă, prin administrator special Şoiman Rodica şi administrator judiciar Global Money Recovery SPRL. Obligă reclamanţii, în solidar, să plătească pârâtului Chifa Radu cheltuieli de judecată în sună totală de 8.320 lei, din care 7.000 lei onorariu avocat şi 1.320 lei şi cheltuieli de deplasare ale acestuia”, este sentința dată de Tribunalul Bistrița-Năsăud.

În aceeași lună, pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud mai era înregistrat un dosar care-l viza pe Radu Chifa, dar și pe Ionela Rus și copiii săi. Reclamantul era chiar Plăian Cozma, un alt asociat de-al lui Radu Chifa. Se cerea constatarea încetării mandatului administratorului societății, care era chiar reclamantul.

Și în acest caz instanța s-a pronunțat, în prima lună a acestui an. Instanța a admis acțiunea lui Plăian Cozma:

„Admite acţiunea formulată de reclamantul PLĂIAN COZMA în contradictoriu cu pârâţii SOCIETATEA METROPOLIS SRL, CHIFA RADU, RUS IONELA, RUS ALEX ROBERTO, RUS JESSICA ALEXANDRA şi OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD şi în consecinţă: -Constată încetarea calităţii de administrator a reclamantului prin renunţarea la mandatul de administrator al Societăţii Metropolis SRL şi dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Obligă pârâţii Societatea Metropolis SRL, Chifa Radu, Rus Ionela, Rus Alex Roberto, Rus Jessica Alexandra, în solidar, să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de 120 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru”, este sentința dată de judecători.

Andreea Radu