Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a dat în judecată Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), după s-a trezit că un contract pe care l-a atribuit prin licitație acum doi ani a fost redus cu 25%. Este vorba despre contractul pentru Servicii de verificare a proiectelor pe specialități pentru obiectivul REABILITAREA CASTELULUI TELEKI COMLOD, care a fost câștigat, în iunie 2022, de o firmă din București – SAT CCH DEVELOPMENT SRL – cu o ofertă de 46200 lei, fără TVA.

Concret, firma bucureșteană a avut misiune să verifice documentația tehnică, faza DALI+PT, pentru reabilitarea Castelului Teleki Comlod, întocmită de firma care a câștigat prin licitație acest contract, în octombrie 2021, cu o ofertă de 539.808 lei, fără TVA, – K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL din Cluj-Napoca.

Florin Moldovan: E aberant! Le-am spus că e modificată legea

Fiindcă e vorba de bani europeni, la un an de la atribuirea contractului de verificare a documentației tehnice, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică Programe Europene, vine și taie 11.550 lei din cei 46.200 lei, suma contractată pentru verificarea documentației tehnice, pe motiv că atât acest contract, cât și cel pentru întocmirea documentației tehnice ar fi trebuit scoase la licitație odată, într-o singură procedură.

“Au spus că noi am făcut licitația cu o firmă de proiectare prin Programul Operațional Asistență Tehnică, deci am avut fonduri europene pentru documentație. Am făcut licitația pentru SF (n. r. – studiu de fezabilitate) și PT (n. r. – proiectul tehnic), după care am făcut o altă procedură pentru verificatorul de proiect, iar cei de la ministerul au spus că am desfăcut artificial contractul și trebuia să adunăm suma de la ăla cu suma de la ăla și a ieșit că trebuie făcută o corecție. Le-am spus că e modificată legea și nu avem cum să fi făcut o singură licitație cu un singur contract și că nu ai cum să introduci în aceeași licitație și verificatorul de proiect. Trebuia să vină o firmă care să încheie un contract pentru PT, unul pentru SF și unul pentru verificatorul de proiect. E aberant! Adică facem o documentație și apoi încheiem un contract cu altcineva care să verifice documentația, asta înseamnă verificator de proiect”, a explicat pentru Gazeta de Bistrița, Florin Moldovan, administratorul județului Bistrița-Năsăud.

Decizia MIPE, contestată în instanță

Într-o primă fază, Consiliul Județean a contestat decizia MIPE la de Comisia de soluţionare a contestaţiilor a ministerului, însă fără succes. Așa s-a ajuns la o luptă în instanță.

Dosarul a fost înregistrat inițial la Curtea de Apel Cluj, unde autoritățile județene din Bistrița-Năsăud au cerut anularea deciziei MIPE.

“Reclamanta UAT JUDEŢUL Bistrița-Năsăud este beneficiara proiectului privind sprijinul la nivelul regiunii de dezvoltare nord-vest pentru pregătirea proiectelor finanţate în perioada 2021 – 2027 în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii, altele decât cele reşedinţă de judeţ, oraşe, tabere şcolare, infrastructură, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic. În cadrul proiectului mai sus menţionat, în vederea reabilitării castelului Teleki Comlod, a încheiat cu SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL contractul de servicii nr. 12797/07.06.2022.

Prin notificarea nr. 102167/22.06.2023, s-a aplicat reclamantei o corecţie financiară de 25% din valoarea contractului, iar prin decizia nr. ######/18.08.2023 emisă de pârât prin Comisia de soluţionare a contestaţiilor, s-a respins contestaţia împotriva notificării menţionate. Reclamanţii au expus în continuare motivele pentru care au apreciat decizia nr. ######/18.08.2023 şi notificarea nr. 102167/22.06.2023 ca fiind nelegal emise”, a reținut Curtea de Apel Cluj din acțiunea depusă la dosar de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Au cerut mutarea procesului la București

Prin întâmpinare, cei de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au invocat excepția necompetenţei materiale şi teritoriale a Curţii de Apel Cluj, ;i au solicitat declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bucureşti, secţia contencios administrativ, ținând cont de suma foarte mică din cauză. Iar judecătorii clujeni au admis excepția și a declinat cauza în favoarea Tribunalului București.

“Obiect al cererii de chemare în judecată îl constituire anularea deciziei nr. ######/18.08.2023 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (…), precum şi anularea notificării nr. 102167/22.06.2023 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică Programe Europene a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (…).

Prin notificarea nr. 102167/22.06.2023 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică Programe Europene a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene privind rezultatul verificării la nivelul AM POAT a achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului de sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare nord-vest pentru pregătirea proiectelor finanţate în perioada 2021-2027 în domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii, altele decât cele reşedinţă de judeţ, oraşe, tabere şcolare, infrastructură, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic – cod proiect 1.1.149, ID MySMIS 143479, s-a stabilit aplicarea reducerii procentuale de 25% din valoarea contractului de prestări servicii nr. 12797/07.06.2022 încheiat de UAT Bistrița – Năsăud cu SC SAT CCH DEVELOPMENT SRL, procent reprezentând 11.550 lei fără TVA, respectiv 13.744,50 lei cu TVA, din totalul aferent contractului în cuantum de 46.200 lei fără TVA, respectiv 54.978 lei cu TVA.

Prin decizia nr. ######/18.08.2023 emisă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, s-a respins contestaţia formulată de către reclamanţi împotriva notificării nr. 02167/22.06.2023 emisă de Direcţia Generală de Asistenţă Tehnică Programe Europene a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 1, alin. 1 ind. 1, alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, competenţa de soluţionare a cauzei revine Tribunalului Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, deoarece obiect al acţiunii formulate îl constituie o cerere privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene care se soluţionează potrivit criteriului valoric, valoarea creanţei este de 11.550 lei fără TVA, respectiv 13.744,50 lei cu TVA, iar reclamantul fiind o autoritate publică, se adresează exclusiv instanţei de la sediul pârâtului, care se află în Bucureşti. (…).

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă, necompetenţa este de ordine publică în cazul încălcării competenţei materiale, când procesul este de competenţa unei instanţe de alt grad. Excepţia necompetenţei materiale, fiind de ordine publică, are caracter absolut şi dirimant. Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 pct. 2, 132 C.pr.civ. raportat la art. 10 alin. 1, alin. 1 ind. 1, alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 554/2004, Curtea va admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Cluj şi va declina competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată în favoarea Tribunalului Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal”, se arată în sentinţa Curții de Apel Cluj.