La aproape 6 luni după ce patinoarul artificial care a funcționat lângă Biserica Evanghelică a fost închis, o sentință a Tribunalului Bistrița-Năsăud arată că hotărârea de consiliu local prin care s-a aprobat amplasarea acestuia este nelegală, după ce Prefectura Bistrița-Năsăud a cerut în instanță anularea actului normativ.

Sentința a fost pronunțată pe data de 24 iulie, la 4 luni după ce prefectura a înregistrat acțiunea pe rolul tribunalului.

“Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Bistriţa şi intervenientul forţat SOCIETATEA GABORFI&ALEXA SRL. Anulează Hotărârea nr. 211/29.11.2023 a Consiliului Local al Municipiului Bistriţa”, este soluția pe scurt a instanței.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de loca comunicare.

Adoptată pe repede-nainte!

Așa cum se poate observa, hotărârea a fost adoptată de consilierii municipali în data de 29 noiembrie a anului trecut, după ce primarul Ioan Turc a supus spre aprobare amplasarea unui patinoar artificial demontabil sezonier pe suprafața de 910 mp în Piața Centrală, în partea de est a Bisericii Evanghelice, pentru care la începutul aceleiași luni a fost eliberat certificatul de urbanism, document anexat la proiectul de hotărâre. De altfel, la data la care hotărârea a fost adoptată de aleșii locali, lucrările de amenajare erau aproape finalizate, în condițiile în care patinoarul artificial urma să funcționeze începând cu 1 decembrie 2023 până în 29 februarie 2024.

Autorizația de construire a fost emisă însă abia pe data de 14 decembrie 2023, data la care patinoarul funcționa deja. Lipsa acestui document de la dosarul proiectului de hotărâre supus aprobării consilierilor locali este unul dintre motivele pentru care secretarul municipiului Floare Gaftone a formulat obiecții de legalitate la hotărârea adoptată, pe care mai apoi le-a transmis Instituției Prefectului.

La scurt timp, prefectura a transmis Consiliului Local Bistrița o plângere prealabilă, cerând totodată revocarea hotărârii de consiliu local.

Plângerea prealabilă a ajuns pe masa aleșilor locali abia la finele lunii ianuarie, însă evident nu s-a întâmplat nimic în sensul revocării hotărârii adoptate în noiembrie, mai ales că patinoarul mai avea o lună de funcționare.

Prefectura a mers mai departe și a atacat hotărârea de consiliu local în instanță, însă abia la începutul lunii martie, când oricum efectele actului normativ erau încheiate.

Prefectura a zis că HCL e nelegală! Instanța i-a dat dreptate

Dar să vedem care sunt motivele pentru care hotărârea adoptată de consilieri cu privire la amplasarea și funcționarea patinoarului artificial a fost considerată nelegală.

Astfel, în plângerea prealabilă prefectura arată că în preambulul hotărârii au fost invocate ca și temei legal de adoptare a actului, prevederile art. 484 și 486 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, care fac referire la taxele speciale, respectiv taxele locale, care pot fi instituite de autoritățile locale.

“Prevederile legale invocate nu sunt aplicabile obiectului de reglementare al hotărârii atacate astfel:

Taxele speciale stabilite în temeiul art.484 din Codul Fiscal se instituie pentru funcționarea unui serviciu, deoarece referatul de aprobare al hotărârii întocmit de către inițiator reiese faptul că patinoarul nu va fi amplasat de Primăria municipiului Bistrița, ci de investitorul persoană juridică, astfel că Primăria municipiului Bistrița nu va vrea un serviciu pentru care să se poată institui o taxă specială.

Alte taxe locale, reglementate de prevederile art. 486 din Codul Fiscal pentru utilizarea temporară a locurilor publice nu sunt aplicabile în cazul ocupării terenurilor din domeniul public, în situațiile în care destinația terenului este stabilită de consiliul local, respectiv prin hotărârea atacată se specifică faptul că terenul va fi destinat pentru amplasarea unor construcții – patinoar, perioada de ocupare a terenului este stabilită de către consiliul local, respectiv lunile decembrie-februarie, iar categoria de persoane și numărul acestora, care pot ocupa terenul este stabilită tot de consiliul local prin art. 3, alin 2 din hotărâre, respectiv, cităm: «persoana juridică care face dovada că deține ca obiect de activitate servicii pentru activități sportive», astfel că rezultă că doar o singură persoană juridică care are un anumit specific de activitate.

Mai mult decât atât, prin art.4 al hotărârii atacate se menționează faptul că beneficiarul va trebui să respecte condițiile impuse în certificatul de urbanism.

Prin urmare, stabilirea unor taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în sensul prevederilor art. 486 din Codul Fiscal trebuie să se adreseze oricăror categorii de persoane interesate, fără discriminare și fără limitarea perioadei pentru care utilizează terenul, altfel sunt încălcate prevederile Ordonanței Guvernului nr. 137.2000 privind prevenirea tuturor formelor de discriminare”, a arătat Instituția Prefectului în plângerea prealabilă transmisă consilierilor locali.

În același document, prefectura mai arată că în hotărârea atacată se menționează că beneficiarul va trebui să respecte condițiile impuse în certificatul de urbanism, în timp ce în certificatul de urbanism este menționat că documentul poate fi utilizat în scopul “obţinerii autorizaţiei de construire pentru amplasare patinoar artificial demontabil”.

“Prin actele de motivare precum și în certificatul de urbanism se menționează faptul că regimul juridic al terenului are categoria de folosință «drum/curți construcții», fără a fi specificată întinderea suprafeței care are categoria de folosință «drum» ce va fi afectată de amplasarea construcției provizorii, astfel că, ocuparea suprafeței de teren care are categoria «drum» cu o construcția provizorie încalcă prevederile art. 43, litera e) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, prin care se prevede: Pe drumurile publice sunt interzise: e) «Ocuparea, sub orice formă, a părţii carosabile, a acostamentului, a zonei de siguranţă a podurilor, a staţiilor mijloacelor de transport în comun, a spaţiilor de control sau serviciu ale administratorului drumului, a şanţurilor, a trotuarelor, a pistelor şi a zonelor de siguranţă ale drumului, precum şi afectarea stării de curăţenie a acestora;»”, a mai precizat Instituţia Prefectului în documentul citat.

Totodată, prefectura mai arată că, în condițiile în care terenul pe care urma să fie amplasat patinoarul face parte din domeniul public al municipiului, în hotărâre nu a fost aleasă niciuna din modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică prevăzute de lege – darea în administrare, concesionarea, închirierea, darea în folosință gratuită – în hotărârea adoptată de consilierii locali fiind menționat doar faptul că: “Se împuterniceşte Primarul municipiului Bistriţa să semneze autorizațiile pentru folosința temporară a domeniului public eliberate lunar, cu condiția achitării taxei la zi”, conform prevederilor art. 255, alin 2 din OUG 57 privind Codul administrativ, fiind însă astfel încălcate prevederile art. 297 din același act normativ.

Firma care a primit contractul, dizolvată subit

SC GABORFI&ALEXA SRL, firma care s-a ocupat de activități sportive și căreia municipalitatea i-a atribuit direct acest contract pentru amplasarea patinoarului artificial a fost dizolvată subit în luna aprilie a acestui an, după mai bine de 25 de ani de existență, în urma hotărârii luată la finele lunii martie de cei asociați: Traian Patco, Florian Coșoiu și Teodor Florea, deși nu părea să aibă probleme financiare. Este real că nici nu a excelat, dar cel puțin în ultimii 10 ani a fost pe plus.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate în 2023, când a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 445.328 lei, un profit net de 312.872 lei și datorii de doar 7.581 lei. A avut un singur angajat.