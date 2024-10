George Simion, candidatul AUR la Președinția României, folosește un elicopter pentru a se deplasa la evenimentele de campanie. Dezvăluirea este făcută de Victor Ponta, cel care a fost martor la descinderea lui Simion de la Fieni cu un asemenea aparat de zbor, arată StiripeSurse.

„Hai ca vine George și pune el câte un pom fructifer plin de mere, pere și prune ( de țuică) în fiecare apartament din alea de 35.000 de euro! Și da și câte un elicopter la fiecare votant al AUR ca să meargă ca și el la Târg cu elicopterul – din subvenția de la Buget, bineînțeles”, scrie Ponta pe Facebook.

Fostul premier postează și o captură a unui comentariu de la o postare anterioară, cu un dialog cu Simion: „Mere nu ați fi cumpărat și voi de la Voinești/Fieni, ați venit la Penny.”

Răspunsul lui Ponta a fost următorul: „George / am luat de la Fieni și am pus în portbagaj la mașină – că noi am venit cu mașina / tu ai venit cu elicopterul și nu te-a lăsat pilotul să iei produse că nu e voie! Scump a fost Elicopterul? Din subvenție?”

