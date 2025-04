Deputatul AUR, Ramona Bruynseels, a criticat dur clasa politică pentru lipsa de acțiune în ceea ce privește drepturile pensionarilor din România. Într-un mesaj puternic adresat publicului, Bruynseels a subliniat că, deși au trecut trei luni din acest an, nu s-au auzit inițiative concrete pentru susținerea seniorilor, iar promisiunile de campanie sunt folosite din nou pentru a-i înșela pe pensionari.

„Au trecut trei luni din acest an și încă nu am auzit nicio vorbă despre respectul pentru pensionari, respectarea drepturilor pe care aceștia le au conform legii. Nicio inițiativă, nicio soluție, nicio intenție reală de a îndrepta nedreptatea strigătoare la cer care li s-a făcut. Au tăcut toți, dar pe 4 aprilie a început campania electorală. Și dintr-odată, vom vedea cum PSD și PNL ies din nou în față, cu fluturași, pancarte și lozinci, încercând să-i păcălească din nou pe seniorii acestei țări.”, a declarat Ramona Bruynseels.

Deputatul AUR a acuzat partidele tradiționale de ipocrizie, arătând că, în ciuda promisiunilor de creștere a pensiilor, aceste partide au fost absente în primele luni ale anului când ar fi fost necesare soluții concrete. Bruynseels a subliniat că AUR a fost singurul partid care a sprijinit pensionarii, luptându-le pentru drepturile lor.

„AUR a fost singurul partid care nu doar că a stat alături de pensionari, dar a luptat concret pentru drepturile lor. Am fost singurii care am venit public cu un buget alternativ în care am prevăzut clar indexarea pensiilor conform legii. Am depus și un amendament concret care aloca 19 miliarde de lei – bani necesari pentru: indexarea pensiilor cu 12,3% și majorarea alocațiilor copiilor cu 10,4%”, a explicat Bruynseels.

Cu toate acestea, amendamentul depus de AUR a fost respins de către PSD, PNL și UDMR, care au votat împotriva acestuia fără a da vreo explicație în fața milioanelor de români care trăiesc cu pensii mici și condiții dificile. „Nicio urmă de rușine. Nicio explicație pentru milioane de români care trăiesc la limită. Iar acum, tot ei vor veni să ceară votul”, a adăugat Ramona Bruynseels.

În încheiere, deputatul AUR a subliniat că formațiunea sa nu face promisiuni goale în campanie, ci vine cu soluții concrete și sustenabile pentru pensionari. „Noi, spre deosebire de ei, nu ne aducem aminte de pensionari doar în campanie. Noi suntem de partea lor tot timpul. Cu fapte. Cu respect. Cu demnitate. România are nevoie de soluții, nu de propagandă! Românii trebuie să știe cine le apără cu adevărat drepturile!”, a încheiat Bruynseels.

