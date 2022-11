În timp ce în Bistrița a răsărit o nouă sală polivalentă, cea veche riscă să dispară. La propriu! Din cauza infiltrațiilor, urmare a ploilor căzute în ultimii ani. Da, ați citit bine, din ultimii ani. Situația nu e una nouă, ci de ani de zile. Fără fonduri suficiente și fără un sprijin real din partea autorităților, Direcția Județeană de Sport și Tineret Bistrița-Năsăud se chinuie ca peștele pe uscat, în timp ce imobilul se dezintegrează metru cu metru.

Deși de-a lungul timpului, conducerea DJTS BN a bătut de multe ori la poarta Ministerului Sportului, indiferența a fost mult prea puternică în sferele înalte ale Bucureștiului. Politicienii, așa cum fac de obicei, au promis, dar n-au făcut nimic concret. Acum e și mai rău, fiindcă au devenit surzi și orbi. Așa o fi, domnule ministru Novak? Chiar nu vă interesează soarta sălii de la Bistrița? Ăăă, vai, ne scuzați, am uitat, aveți probleme personale grave… penale! Ăăăă, parcă și de integritate?!

SNST a dat totul în vileag

Cei care au luat poziție și au adus în prim-planul opiniei publice problema de la Bistrița sunt reprezentanții Sindicatului Național Sport și Tineret (SNST).

“SNST a intrat în posesia unor imagini în care se văd condițiile dintr-o unitate din subordinea Ministerului Sportului. În imaginile primite astăzi, 21.11.2022, se vede cum plouă la propriu în interiorul unității, în timp ce ministerul se face că plouă. Ploaia de azi noapte a pătruns prin acoperiș și apa curge în vestiarele sportivilor, birouri, camere tehnice și pe holuri. Salariații au intervenit cu găleți, mopuri și cârpe pentru a salva parchetul și pentru a stopa inundația.

Dezinteresul și nepăsarea conducerii Ministerului Sportului duce la degradarea unităților din subordine, din cauza refuzului alocării fondurilor pentru reparații, sunt afectate toate bunurile, mobilierul și aparatele din interior. Și mai grav este faptul că apa se scurge pe blocul electric punând în pericol salariații și sportivii, care se pot electrocuta. În imaginile de mai jos, tabloul electric pe care curge apa infiltrată prin acoperiș.

SNST solicită intervenția imediată a Ministerului Sportului! Este nevoie ca ministrul Sportului să aloce timp problemelor din subordonate, să răspundă adreselor și să aprobe fonduri pentru reparațiile urgente. Mai jos sunt unele mesajele prin care Ministerul Sportului este informat cu privire la necesitatea alocării unor fonduri pentru reparații. Ministrul nu răspunde de luni de zile, deși unitățile trimit adrese și reveniri la solicitări.

În acest timp mai multe unități se primesc somații de debranșare de la utilități, sunt restanțe de mai multe luni, iar ministerul nu răspunde la nicio adresă”, se arată într-un comunicat al SNST.

Fotografiile arată situația îngrozitoare în care se află vechea Sală Polivalentă din Bistrița, dar realitatea e mult mai cumplită. În plus, deși DJTS ar putea obține bani, prin autofinanțare, de pe urma Sălii Polivalente, din închirierea spațiilor de sport, dar și de birouri, vântul bate tare prin vistierie. Chiriașii din spațiile de birouri au renunțat la ele din cauza condițiilor proaste, iar pandemia a afectat extrem de mult veniturile ce s-ar fi putut obține din închirierea cu ora a sălii de sport propriu-zise celor care vor să facă mișcare în timpul liber.

Autoritățile locale se împiedică de-un băț

Autoritățile locale au încercat să salveze clădirea de la distrugere. Dar s-au izbit de același zid: Ministerul Sporturilor, indiferent de numele celui aflat în fruntea instituției.

Mai întâi a fost Consiliul Județean, al cărui președinte, Radu Moldovan a făcut, încă de la preluarea funcției în primul său mandat, primele demersuri pentru preluarea Sălii Polivalente. Fără succes, însă, mai ales că “bățul din roate” era emiterea unui certificat de carte funciară pentru terenul de sub clădire, care se află în domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Sportului, pentru a putea interveni legal, în vederea unei reabilitări și modernizări a clădirii. Astfel că, mai bine a construit o sală polivalentă nouă în perimetrul Complexului Sportiv de la Unirea.

Iată ce declara în noiembrie 2017 președintele CJ BN, Radu Moldovan:

“Aşa cum am lua o persoană în vârstă şi am farda-o, şi am aranja-o, şi nu ne iese. E foarte greu, am făcut nişte eforturi. Avem scaune bune în sală, am reuşit să punem nişte becuri, am mai cumpărat două aeroterme, altfel era riscul să fie frig, am mai făcut câte ceva, după campionatul mondial vom schimba podeaua, am mai văruit prin spate, dar ne plouă în cap, pentru că din anii 70 s-a mai intervenit doar prin anii 92-93. (…)

Am avut discuţia cu domnul ministru Dunca (n.r. al Tineretului şi Sportului de la acea vreme) la Bistriţa, domnul director Florian i-a spus care sunt necesităţile. (…) De doi ani jumate ne tot jucăm cu această sală. I-am spus domnului ministru că în următoare fază va fi un proiect de hotărâre pe care o să-l propun consilierilor judeţeni, un acord de principiu deja am luat de la ei, să cerem transferul Sălii Polivalente de la minister la Consiliul Judeţean ca să putem produce noi ce trebuie, nu să reabilităm, nici nu ştiu care este termenul tehnic corect, dar cred că putem vorbi de o modernizare şi extindere”.

Au trecut 5 ani de la această declarație, însă administrația județeană nu a reușit să facă mare lucru. Mai nou, Primăria Bistrița vrea și ea să preia obiectivul.

“Am aflat cu surprindere de intenția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud de a solicita trecerea din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Sportului în domeniul public al județului a Sălii Polivalente Bistrița, în condițiile în care noua sală polivalentă din Unirea, construită din fonduri guvernamentale, urmează să fie inaugurată în luna august a acestui an.

Menționez faptul că, pentru realizarea Complexului Sportiv Polivalent, municipalitatea a transmis în proprietatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud o suprafață de aproximativ 22 hectare. Pentru ca evenimentul de inaugurare să se desfășoare în cele mai bune condiții, municipalitatea a dat curs solicitării Consiliului Județean de prelungire a drumului de acces și utilităților la Complexul Sportiv, alocând o sumă suplimentară de 540.000 lei.

În luna martie a acestui an, în cadrul discuțiilor purtate cu ministrul Sportului, domnul Carol-Eduard Novák, am fost informat cu privire la un proiect de descentralizare aflat în lucru, care prevede ca sălile polivalente să fie date în administrarea municipiilor, iar taberele școlare în administrarea consiliilor județene.

Având în vedere agenda municipalității privind implementarea programelor ce susțin și dezvoltă infrastructura sportivă, am fost de la bun început interesat de Sala Polivalentă Bistrița, fiind un element-cheie pentru reușita unor proiecte.

Interesul nostru pentru practicarea sportului și a unui stil de viață sănătos de la cele mai fragede vârste este unul real și demonstrat prin sumele semnificative investite. Avem, astfel, cele trei programe de stimulare a elevilor de ciclu primar, gimnazial şi liceal, în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos şi activ prin participarea a peste 5000 de elevi din Bistrița la ore de sport gratuite la baze sportive din municipiu: Programul de stimulare şi recompensare a performanţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa (HCL 131/ 25.07.2019), Programul privind stimularea elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate, beneficiari ai unei burse sociale din municipiul Bistriţa, în vederea practicării sportului (HCL 120/19.08.2021) și Programul „Şcoala de înot», destinat elevilor din clasele 0-IV, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa (HCL 150/28.10.2021). Programul «Școala de înot” este o inițiativă unică la nivel național și constă în acordarea unui abonament gratuit la bazinele de înot din oraș elevilor din ciclul primar, pentru deprinderea acestui sport sub îndrumarea unor instructori autorizați.

În zona de agrement Dealul Cocoș, am amenajat trei trasee de downhill care au găzduit două competiții sub egida Federației Române de Ciclism, iar în acest an vom amenaja cel puțin încă două astfel de trasee. Susținem un stil de viață sănătos prin diverse programe și activități, precum «Sport în parc» sau alte microevenimente sportive organizate pe tot parcursul anului.

Intenționăm să construim un bazin olimpic în Complexul Sportiv Polivalent din Unirea, aflat deja în procedură la Compania Naţională de Investiţii. Avem în vedere realizarea unei baze sportive şi de agrement (cu terenuri de sport și bazine) pe fostul teren «Mecanica», achiziționat cu această destinație. Totodată, ne aflăm în faza de evaluare pentru negociere în vederea cumpărării fostei baze sportive Gloria Bistrița. Dorim ca, după asigurarea unei infrastructuri adecvate, să constituim un club sportiv propriu, cu diverse ramuri sportive, finanţat din bugetul local al municipiului.

Astfel, consider că este oportun ca proiectele noastre să fie susținute prin transmiterea către municipalitate a administrării Sălii Polivalente Bistrița, sens în care am trimis o scrisoare către ministrul Sportului, domnul Carol-Eduard Novák”, scria primarul Ioan Turc pe pagina sa de Facebook, în vara acestui an.

Până când CJ BN, Primăria Bistrița ori ministerul vor mai face un pas, dacă vor face, există un singur aspect clar: vechea Sală Polivalentă dispare.