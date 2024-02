Pagina de Facebook a jurnalistei Emilia Șercan a fost ținta unui atac „susținut de guvern sau de atacatori sofisticați”.

Aceasta spune că de aproape nouă ani, de când scrie ”despre impostorii de la vârful instituțiilor statului”, este continuu hărțuită online și offline.

”Conturile mele de mail sau de pe diverse aplicații au fost constant atacate, am trecut prin nenumărate încercări de spargere a lor, însă niciodată nu am primit o alertă ca cea din seara asta: „Alertă de atac susținut de guvern sau de atacatori sofisticați”.

Când am încercat să intru în contul de Facebook am primit o primă alertă de la Facebook care spunea „un atacator sofisticat ar putea fi interesat de contul tău de Facebook”. Apoi, am găsit cea de-a doua alertă Facebook care zicea că „Dacă v-am afișat acest avertisment, credem că un atacator susținut de un guvern sau un atacator sofisticat ar putea fi interesat de contul dumneavoastră””, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

Emilia Șercan a precizat că i-a arătat alertele unuia dintre cei mai buni specialiști în cyber security din România, iar acesta a spus că a mai văzut așa ceva doar pe la sesiuni de training, studii de caz, dar este pentru prima dată când vede şi în viața reală.

”Și pentru mine este pentru prima dată când primesc un astfel de avertisment, că în spatele încercării de a-mi fi compromis contul de Facebook ar putea fi un „actor statal”, adică un serviciu de informații.

Care actor statal/serviciu de informații ar putea fi? Răzvan Ionescu ot SRI, tu ești? Mata ești, Gabriel Vlase ot SIE? Tiberiu Dumitrache ot Doi ș’un sfert, ești cumva nervos că îți cere justiția să arăți ce documente ai secretizat în categoria „secret de stat” legat de cazul meu de kompromat? Urmașul lui Hăpău cel servil lui Ciucă sau Oprea ot DGAI, tu ești?

Care ești, mă? Ați fost îngrijorați că nu am mai postat nimic de ceva vreme pe Facebook și ați vrut să mă scoateți din amorțeală? Ați reușit!”, încheie Emilia Șercan.