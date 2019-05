Dragnea compară incidentele anti-PSD cu cele din Germania nazistă: Asta oferă civilizatul de Cioloş. Legat de implicarea SRI în guvernele anterioare: Până să venim noi, guvernele erau făcute de SRI

Preşedintele PSD Liviu Dragnea acuză USR că se află în spatele contra-manifestaţiilor şi că lideri USR s-au aflat la protestele de la Iaşi sau Cluj, comparând comportamentul celor care organizează contra-manifestaţii cu manifestările din Germania nazistă.

„Nu mi-a fost nu mi-este în continuare foarte uşor să le solicit tuturor colegilor mei şi simpatizanţilor care vin la aceste mitinguri să nu riposteze. A fost foarte, foarte greu ca la Iaşi niciun membru şi simpatizant să nu riposteze. Majoritatea celor care erau în autocar voiau să iasă. Menţin în continuare această atitudinea, deşi poate sunt aomeni care se supără, pentru că eu nu vreau să ducem România acolo unde vrea s-o ducă Iohannis, USR, PNL şi nu numai. Şi Pro România are aceeaşi violenţă în limbaj” a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, cu privire la reacţia social democraţilor faţă de cei care au organizat contra-manifestaţii în zonele în care au avut loc mitinguri PSD.

„Mă uitam la aceste secvenţe şi încercam să găsesc o diferenţă între modul cum se comportă ei şi vestele negre în Germania nazistă în anii 30”, a completat Dragnea.

Liderul PSD acuză membri ai USR că se ocupă de organizarea protestelor violente.

„Asta oferă USR, civilizatul de Cioloş. Doamna Chichirău era la Iaşi şi umilea nişte oameni în vârstă. Ştiţi că poate sunt oameni în vârstă care votează şi cu USR? Şi pe ei îi umilesc. Goţiu, somnorilă. …Era la Cluj liderul protestelor. Aţi auzit urletele. Vor să avem o ţară plină de violenţă să îi voteze. Noi mergem în continuare cu ce ne-am asumat prin programul de guvernare”, a mai spus Dragnea.

DRAGNEA: PÂNĂ SĂ VENIM NOI, GUVERNELE ERAU FĂCUTE DE SRI, MINIŞTRII ERAU CU AVIZUL SRI

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni că până la preluarea guvernării de către PSD, Executivele din 2004 încoace au fost făcute de SRI, iar deciziile importante din guverne erau adoptate cu implicaraea serviciilor.



„Păi noi pentru asta ne batem pentru că alegerile din 2016 au avut rost pentru că o mână de oameni împreună cu mine şi care am reuşit să ţinem partidul ăsta unit cu toate atacurile, am reuşit să facem lucruri importante în România. În primul rând am refuzat să predăm guvernul serviciilor, am refuzat să presăm Parlamentul serviciilor. Şi Parlamentul a scos legi bune şi guvernul a adoptat legi foarte bune”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Acesta a acuzat fostele guverne că erau controlate de SRI.

„Până să venim noi la guvernare în ianuarie 2017 toate guvernele precedente, nu ştiu vorbesc din 2004 încoace, nu ştiu din 2000, toate erau făcute cu avizul SRI-ului. Miniştrii erau cu avizul SRI, secretarii de stat. În deciziile importante pe care trebuiau să le adopte guvernele, hotărâri de guvern, OUG, se implicau serviciile, dacă ziceau nu, nu se adoptau, le tremurau genunchii. În Parlament aduceţi-vă aminte în Parlamentul României, perioada 2012-2016, ce se întâmpla acolo”, a mai spus Dragnea.

„Nici măcar nu trebuie să cauţi alte informaţii, doar din surse deschise, te uiţi la Tăpălagă, la Dogioiu, la alţii ca ei şi vezi de acolo ce îţi transmit băieţii prin ei”, a mai spus liderul PSD.

DRAGNEA, DESPRE DĂNCILĂ: AR FI GREU DE IMAGINAT SĂ SE FI SCHIMBAT FAŢĂ DE ACUM 15-20 ANI

Liviu Dragnea a declarat că se întâlneşte şi vorbeşte cu Viorica Dăncilă, relaţia dintre ei doi fiind la fel de bună. Liderul PSD a precizat că ar fi greu de imaginat ca premierul „să se fi schimbat faţă de acum 15-20 de ani de când ne cunoaştem”.



„Nici vorbă, nu. Sunt destui care, e acelaşi scenariu care a început să spună pe surse, sunt probleme. Nici vorbă, ne-am întâlnit vorbim, dumneaei merge în campanii într-o parte, eu merg în altă parte, câteodată ne mai întâlnim, nici vorbă. La mine nu (întrebat dacă aceste zvonuri afectează partidul – n.r.). Cred că ăsta e interesul dar oamenii sunt conectaţi la campania electorală, nici vorbă”, a afirmat Liviu Dragnea, luni, la Antena 3.

Întrebat dacă ar putea cădea în capcana sistemului securist despre care a vorbit, Liviu Dragnea a răspuns: „Eu am toate speranţele pentru că ar fi ceva greu de imaginat ca doamna Dăncilă să se fi schimbat faţă de acum 15-20 de ani de când ne cunoaştem”.

Chestionat dacă vom avea miniştri plini înainte de alegerile prezidenţiale, liderul PSD a replicat: „Doar dacă intrăm cu remanierea în Parlament. Eu nu am niciun dubiu. Orice propunere făcută va fi respinsă de Iohannis. Încalcă Constituţia. Treziţi-vă. Pentru ăsta nu mai există Constituţie”.

Reacţia acestuia vine în contextul în care Viorica Dăncilă a declarat că a fost împotriva restructurării, în ciuda opiniilor mai multor colegi din PSD. Premierul a mai spus că se aştepta ca preşedintele Iohannis să refuze primele propuneri de miniştri făcute de coaliţia PSD-ALDE. Şeful Executivului a adăugat că aşteaptă motivarea preşedintelui Klaus Iohannis în cazul refuzului celor trei miniştri pentru a vedea care au fost cauzele de legalitate care au stat la baza deciziei.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea a afirmat în mai multe rânduri că premierul poate veni cu remanierea în Parlament, pentru ca şeful statului Klaus Iohannis să nu mai poată refuza miniştri.

DRAGNEA: PE PONTA L-A SUSŢINUT MAIOR, IAR PE IOHANNIS L-A SUSŢINUT COLDEA

Liviu Dragnea a declarat că Victor Ponta a fost susţinut de fostul director al Serviciului Român de Informaţii George Maior, în timp ce Klaus Iohannis a fost sprijinit de către fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea.



„Vreau să vă zic ceva cu riscul să mă înjure unii care au dreptate poate. Nu vreau să fim ca acest om. Au votat oameni cu Iohannis, 6 milioane. Eu cred că mai mult de jumătate şi-au dat seama cât de păcăliţi au fost de aceşti indivizi şi de toată camarila care a creat atunci acea emoţie negativă, cu toate astea am spus, «domnule are un vot legitim să îşi ducă mandatul până la capăt». Spre deosebire de el pentru care votul legitim care a constituit acest Parlament şi care a produs Guvernul trebuie să fie rupt, deşi pentru el şi pentru PNL şi pentru USR am văzut şi că Pro România că şi cei de la Pro România toţi spun şi în stânga şi dreapta că ei o să fiu unul dintre prim-miniştri şi că o să facă alianţă şi cu USR şu cu PNL şi cu PMP şi cu cine o mai fi”, a afirmat Liviu Dragnea, luni seară, la Antena 3.

Liderul PSD a precizat că voturile pentru Pro România vor fi irosite deoarece „Pro România nu o să treacă pragul electoral”, iar „voturile acelea vor merge la PNL sau în altă parte.

„Că veni vorba de Pro România. E păcat pentru oamenii care au votat cu PSD şi pentru că e vorba de votanţi de ai noştri care vor vota cu Pro România pentru că e clar trendul, Pro România nu o să treacă pragul electoral şi or să fie voturi irosite care ar fi folositoare pentru PSD să aibă mai mulţi parlamentare. Voturile alea irosite vor merge o parte la PNL, o parte la USR pentru că să le distribuie”, a explicat Dragnea.

Întrebat dacă era mai bine cu Victor Ponta sau cu Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a răspuns: „Habar nu am. Vă spun foarte sincer, habar nu am. Pe Ponta l-a susţinut Maior până în ultimele zile, pe Iohannis l-a susţinut Coldea. E simplu”.

Acesta a precizat că îi respectă pe foştii şefi de stat Ion Iliescu şi Emil Constantinescu pentru că sunt nişte oameni care nu au putut fi „manevraţi de servicii”.

„Asta este problema, bun o să vorbim la prezidenţiale când ţara asta va hotărî să îşi aleagă un preşedinte. A avut preşedinte. Eu îl respect şi pe domnul preşedinte Constantinescu şi pe domnul preşedinte Iliescu, oameni care şi-au iubit ţara, oameni care nu au putut fi manevraţi de servicii. Domnul Constantinescu a plătit cu mandatul, adică a renunţat, nu a putut să ducă lupta, dar un om ultra respectabil căruia nu ai ce să îi reproşezi. Domnul Iliescu la fel. Acum în toamnă-iarnă, la prezidenţiale, asta va fi iar piatra de încercare pentru români. Să îşi aleagă un patriot, un om care are curajul să se zbate pentru ţara lui pe care o iubeşte fără să se încline, sau unu care stă cu mijlocul rupt la străini, care vrea în continuare să fie ură, vrajbă, care încurajează bătăuşii, bâta şi aşa mai departe”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a adăugat că Ponta a fost acelaşi dintotdeana, însă „eu eram orb”.