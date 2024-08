Dosarul în care bine-cunoscutul expert topo bârgăuan Bruj Guțiu Ovidiu, alături de fiul său Bruj Guțiu Ovidiu Dorin, precum și SC Moco Prodcom SRL au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului European pentru fraudă cu fonduri europene, a primit undă verde pentru judecata pe fond de la judecătorii Tribunalului Cluj. Dacă decizia va fi menținută și de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, acolo unde inculpații au depus contestație, atunci cauza va intra la judecata pe fond.

Din luna mai 2023 și până acum, dosarul a fost ca minge de ping-pong între Tribunalul București, unde a fost înregistrat inițial, și Tribunalul Cluj, către care a fost declinat de către instanța bucureșteană. Asta din cauză că, procurorii europeni au susținut că instanța competentă să judece cauza este Tribunalul București, în timp că apărarea a susținut că instanța competentă este Tribunalul Cluj. Până la urmă punctul pe “i” a fost pus de Înalta Curte de Casație și Justiție care a lămurit situația și a decis că dosarul trebuie judecat la Cluj.

Rechizitoriul a primit undă verde în camera preliminară

Drept urmare, din luna mai și până în iulie, judecătorii clujeni au verificat rechizitoriul întocmit de procurori și probele depuse la dosar, ținând cont și de excepțiile invocate de apărare, însă la final au decis că totul este în regulă, astfel încât au decis că poate începe judecata pe fond. Decizia nu este definitivă și a fost contestată de inculpaţi la Curtea de Apel Cluj.

Iată și ce spun procurorii în rechizitoriu.

“În actul de sesizare s-a reținut în esență, că inculpatul Bruj Guțiu Ovidiu, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene – FEADR nr. CO6400000011660600162/##/08/2017 – Construire Pensiune Agroturistică, în calitate de administrator al beneficiarului finanțării nerambursabile, SC Moco Prodcom SRL, la data de 08.08.2018 a depus cererea de plata nr.1, înregistrata la AFIR sub nr. 184/09.08.2018, la care a ataşat declaraţii inexacte, datate 13.04.2018 si 27.04.2018 (ce au certificat, contrar realităţii, că reprezentantul beneficiarului respectă regulile privind evitarea conflictului de interese, a celor privind procedura de achiziţie şi cu privire la neexistenţa niciunui interes care să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor, deşi în realitate procedura de atribuire a contractului de realizare a lucrărilor de construire a obiectivului finanţat a fost trucată, în scopul acordării contractului către SC HIM Building Design SRL, urmare unei înţelegeri prealabile cu fiul său, numitul Bruj Guțiu Ovidiu Dorin, ce avea calitatea de administrator de facto al societății câștigătoare), precum şi înscrisuri conținând în fals semnătura martorei H.I. (factura nr.3 din 03.08.2018 emisa de HIM Building Design SRL, anexa 1 la factura nr.3 din 03.08.2018 emisa de HIM Building Design SRL, formularele FI, F2, F3, C6, C7, C8, C9 – situații de lucrări din data de 01.08.2018, ordinul de începere a contractului de execuție lucrări nr. 18/16.05.2018), care au certificat, necorespunzător adevărului, că numita H.I. ar fi semnat aceste documente, faptele având ca rezultat obținerea pe nedrept, în perioada 10.10.2018 – 16.08.2022, a sumei totale de 829.387,22 lei fonduri nerambursabile (echivalentul a 182.079,99 euro).

Inculpata SC Moco Prodcom SRL, în calitate de beneficiar al proiectului finanțat din fonduri FEADR nr. CO6400000011660600162/##/08/2017 – Construire Pensiune Agroturistică, în realizarea obiectului de activitate al acesteia, prin intermediul reprezentantului legal al societății – administrator Bruj Guțiu Ovidiu, care a acționat în numele și interesul persoanei juridice, la data de 08.08.2018 a depus cererea de plată nr.1, înregistrata la #### sub nr. 184/09.08.2018, la care a atașat declarații inexacte datate 13.04.2018 si 27.04.2018 (ce au certificat, contrar realităţii, ca reprezentantul beneficiarului respecta regulile privind evitarea conflictului de interese, a celor privind procedura de achiziţie si cu privire la neexistenta niciunui interes care să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor, deși în realitate procedura de atribuire a contractului de realizare a lucrărilor de construire a obiectivului finanțat a fost trucată, în scopul acordării contractului către SC HIM Building Design SRL, urmare unei înţelegeri prealabile cu fiul sau, numitul Bruj Guțiu Ovidiu Dorin, ce avea calitatea de administrator de facto al societăţii câștigătoare), precum și înscrisuri conținând în fals semnătura martorei H.I. (factura nr.3 din 03.08.2018 emisa de HIM Building Design SRL, anexa 1 la factura nr.3 din 03.08.2018 emisa de HIM Building Design SRL, formularele FI, F2, F3, C6, C7, C8, C9 – situații de lucrări din data de 01.08.2018, ordinul de începere a contractului de execuție lucrări nr. 18/16.05.2018), care au certificat, necorespunzător adevărului, că numita H.I. ar fi semnat aceste documente, faptele avand ca rezultat obținerea pe nedrept, in perioada 10.10.2018 – 16.08.2022, a sumei totale de 829.387,22 lei fonduri nerambursabile (echivalentul a 182.079,99 euro).

Inculpatul Bruj Guțiu Ovidiu Dorin, în cadrul proiectului finanţat din fonduri FEADR nr. CO6400000011660600162/##/08/2017 – Construire Pensiune Agroturistica, l-a ajutat pe inc. Bruj Guțiu Ovidiu – reprezentant al beneficiarului finanţării nerambursabile, SC Moco Prodcom SRL, urmare unei înţelegeri prealabile cu acesta, să simuleze realizarea unei proceduri transparente de atribuire a contractului de construcţie a pensiunii (ştiind ca în realitate procedura era trucată în beneficiul SC HIM Building Design SRL), prin aceea ca în perioada decembrie 2017 – 27.04.2018 a cerut martorei H.I. să înființeze societatea SC HIM Building Design SRL și să se înscrie la procedura de atribuire a contractului, în scopul de a masca existența conflictului de interese dintre el (#### fiul ca administrator de facto al SC HIM Building Design SRL) și tatăl sau, ca administrator al societăţii beneficiare a proiectului și pentru crearea unei aparențe de respectare a regulilor în material achiziţiilor publice cu fonduri europene, iar în contextul execuției lucrărilor de construire a pensiunii, până la momentul depunerii cererii de plata nr. 1, respectiv în perioada 27.04.2018 – 08.08.2018, în calitate de reprezentant de facto al SC HIM Building Design SRL s-a ocupat personal de toate demersurile privind edificarea pensiunii (angajați, identificare furnizori, materiale de construcție, întocmire documente privind stadiul realizării construcției, a calităţii lucrărilor, emitere facturi, încasare plăţi, efectuarea operaţiunilor financiare aferente relaţiilor comerciale ale societăţii), având reprezentarea faptului că astfel îl ajuta pe tatăl sau, Bruj Guțiu Ovidiu să obțină pe nedrept, în perioada 10.10.2018 – 16.08.2022, a sumei totale de 829.387,22 lei fonduri nerambursabile (echivalentul a 182.079,99 euro), ca urmare a depunerii unor declaraţii inexacte și înscrisuri falsificate prin contrafacerea semnăturii numitei H.I.”, au arătat procurorii Parchetului European în rechizitoriu.

Bunuri puse sub sechestru asigurător

În februarie 2023, procurorii au pus sub sechestru asigurator bunurile celor doi, până la concurența sumei de 829.387 lei (echivalentul a 182.080 euro), ce constituie prejudiciu rezultat din săvârşirea infracţiunii ce face obiectul cauzei.

Astfel, din bunurile ce aparțin lui Bruj sr. anchetatorii au pus sub sechestru cota de ½ din imobilul compus dintr-o casă de locuit cu o suprafaţă desfăşurată de 50 mp, compusa din demisol – beci, parter – două camere și hol, construită în 1994; anexa gospodărească compusă din grajd, șură, fînar, magazie, anul construirii 1994, precum și un imobil teren curți construcţii, fânaț (fânaț cu arbori) în suprafață totală de 42.149 mp, în Piatra Fântânele, cota de ½ dintr-un teren extravilan – categoria de folosinţă fâneață, în suprafață de 503 mp, din Tiha Bârgăului, cota de ½ dintr-un teren intravilan în suprafață de 500 mp, cota de ½ dintr-o casă P+M compusa din parter – camera de zi, baie, bucatarie, hol, casa scării, birou, camera, terasa si mansarda – doua dormitoare, birou, baie și bibliotecă, garaj, beci și magazie, cotă de ½ dintr-un teren de 1.276 mp și dintr-un de 287 mp, toate acestea fiind situate pe raza localității Prundu Bârgăului, precum și cotă de ½ dintr-un teren extravilan – fâneață – în suprafață de 4.821 mp, situat pe raza localității Livezile.

De asemenea, din bunurile lui Burj jr., procurorii au pus sub sechestru un imobil deținut în cotă de 10/1960 părţi, constând în teren curți construcţii în suprafață totală de 1.960 mp (reprezentând drum de acces), un teren fânaț de 1000 mp asupra căruia a fost constituit, în 2016, dreptul de superficie în favoarea SC Moco Prodcom SRL, imobil teren curți construcţii în suprafață totala de 200 mp, și asupra acestuia fiind constituit, în 2016, dreptul de superficie în favoarea SC Moco Prodcom SRL, toate aceste bunuri fiind situate pe raza comunei Bistrița Bârgăului, precum și un teren intravilan fâneață de 1.010 mp., situat în Tiha Bârgăului.

Sechestrul asigurător a fost menținut și în ianuarie 2024 de judecătorii de la Tribunalul Cluj.