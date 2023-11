După 6 ani de cercetări, DIICOT a vrut în vara acestui an să renunțe la urmărirea penală într-un dosar în care cercetau niște hackeri, care au atacat o companie din Bistrița acum 6 ani. Procurorii n-au reușit nici măcar să identifice autorul și au considerat că „nu există un interes public în urmărirea faptei”. Judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud a desființat soluția de renunțare la urmărirea penală și au trimis cauza procurorului pentru a completa urmărirea penală.

Acum 6 ani, un producător din Bistrița s-a trezit atacat de hackeri, care i-au blocat programele de gestiune și contabilitate și i-au cerut recompensă pentru a le debloca și a nu șterge datele. Este vorba despre Winter Com SRL Sărata, care a și alertat autoritățile la scurt timp după incident.

În plângerea făcută la DIICOT, reprezentanții Winter Com au precizat că în data de 27 noiembrie 2017, în jurul orei 9 dimineața, au vrut să deschidă programul de gestiune și contabilitate și au constatat că nu au acces la program și au sunat la firma care se ocupă cu mentenanța, care a constatat că fișierele sunt criptate și nu se pot deschide, primind un mesaj pe care l-au atașat la cerere, solicitând să fie efectuate cercetări în cauză și tragerea la răspundere a celor vinovați.

„În actul de sesizare s-a arătat că în data de 27.11.2017, persoane necunoscut au accesat fără drept sistemele și programele informatice ale persoanei vătămate SC Winter Com SRL Sărata și au efectuat criptarea (cu Trojan tip ransomware) a programelor de gestiune și contabilitate. Ulterior, autorul faptei a solicitat persoanei vătămate o răscumpărare în vederea decriptării datelor informatice, în moneda virtuală Bitcoin”, se arată în încheierea penală a Tribunalului Bistrița-Năsăud, de luna trecută.

Trei săptămâni mai târziu, în 15 decembrie, cu doar câteva zile înainte de Crăciun DIICOT mișcă lucrurile și dispune începerea urmăririi penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, perturbarea funcționării sistemelor informatice și șantaj.

Autorii n-au fost identificați, procurorii cer renunțarea la urmărirea penală

Pedeapsa pentru acest cumul de infracțiuni ar fi închisoarea de la 2 la 7 ani, deși hackerii respectivi nu au reușit să pună mâna pe vreo recompensă din partea companiei atacate. Procurorii din cadrul Biroului Teritorial Bistrița-Năsăud a DIICOT nu au reușit să identifice autorii, deși s-a solicitat și suportul Inspectoratului de Poliție Județean.

„De asemenea, s-a arătat că datorită modului de comitere a acestui gen de infracțiuni nu a putut fi identificat autorul faptei. Atacurile de acest tip au fost numeroase în perioada respectivă, fiind efectuate de obicei din străinătate, pe sisteme informatice care nu erau asigurate prin programele performante de securitate, iar modul de comitere și folosirea conectării tip VPN face aproape imposibilă identificarea autorilor”, se mai arată în încheierea penală.

După 6 ani în care s-au audiat martori și s-au ridicat ceva probe de la sediul companiei vătămate, DIICOT cere încuviințarea renunțării la urmărirea penală, susținând că prin săvârșirea faptelor respective s-a adus o atingere minimă valorilor sociale ocrotitate de lege.

„Având în vedere împrejurările concrete de comitere a faptei, aspectul că prin săvârșirea acesteia s-a adus o atingere minimă valorilor sociale ocrotite de lege, timpul scurs de la comiterea faptei, s-a apreciat că în prezenta cauză nu mai există un interes public în urmărirea faptei. Pentru considerentele arătate anterior, s-a dispus renunțarea la urmărirea penală în prezenta cauză cu privire la infracțiunile de acces fără drept la un sistem informatic prev. de art 360 din C. pen., perturbarea funcționării sistemelor informatice prev. de art. 363 C. pen. și șantaj – prev de art 207 alin 1 și 3 din C. pen, toate cu aplic. Art 38 alin 1 din C pen. În ceea ce privește infracțiunea de alterarea integrității datelor informatice prev. de art 362 din C pen, s-a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru existența acesteia, nefiind vorba despre vreo modificare, alterare a unor date informatice ci despre blocarea accesului la aceste date, astfel că s-a dispus clasarea privind această infracțiune, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b teza I C. pr. Pen”, susțin procurorii DIICOT.

Judecătorii au spus NU și au retrimis cauza la procuror

Judecătorii de la Tribunalul Bistrița-Năsăud nu par să fi fost de acord cu procurorii DIICOT, iar după 6 ani, când s-a cerut renunțarea la urmărirea penală, aceștia au desființat soluția și au retrimis cauza la procurori. Magistrații au considerat că urmările pe care le-ar fi putut avea acest atac au putut fi grave. Decizia a venit la finalul lunii septembrie și este una definitivă.

„Judecătorul de cameră preliminară apreciază că nu sunt întrunite condițiile prev. de art 318 Cod procedură penală, respectiv analiza interesului public în raport cu conținutul faptei și împrejurările comiterii, modul și mijloacele de săvârșire, eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfășurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei și timpul scurt de la data săvârșirii acesteia și atitudinea procesuală a persoanei vătămate, existența unei disproporții vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea procesului penal și gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin fapta săvârșită. Pentru aceste considerente, în baza art. 318 alin. 15 lit. a C. pr. pen, va fi respinsă cererea de confirmare a soluției de renunțare la urmărire penală, dispusă prin Ordonanța procurorului din 30.06.2023, dată în dosarul nr. 96. D/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrișa-Năsăud având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 C.pen., perturbarea funcţionării sistemelor informatice prev. de art.363 Cod penal şi şantaj prev. de art.207 al.1 şi 3 Cod penal, toate cu aplic.art.38 al.1 Cod penal, în dauna persoanei vătămate-intimată S.C. «Winter Com» S.R.L. Astfel, desfiinţează în consecinţă soluţia de renunţare la urmărire penală şi trimite cauza procurorului pentru a completa urmărirea penală. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia”, se arată în încheierea penală.

Compania Winter Com SRL funcționează în Sărata și este producător și distribuitor de fittinguri și alte materiale din domeniul instalațiilor. A fost înființată în 1995 și a ajuns anul trecut la cel mai mare număr de angajați: 72.

Pentru anul 2022, compania a raportat o cifră de afaceri de 82,6 milioane de lei și un profit net de 5 milioane de lei. Datoriile nu lipseau și ajungeau și ele la cea mai mare sumă de până acum: 38,2 milioane de lei. Pentru anul 2021, producătorul a raportat o cifră de afaceri de 64,3 milioane de lei și un profit net de 3,6 milioane de lei.

Andreea Radu