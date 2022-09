Deputatul PSD, Alfred Simonis, a declarat pentru RFI că nu este de acord că dacă-i „răspunzi unui berbec aşa cum trebuie, îi dai apă la moară.”

”Dumneavoastră spuneţi că dăm apă la moară, eu nu sunt de acord că dacă-i răspunzi unui berbec aşa cum trebuie, îi dai apă la moară. Mă rog, dacă dvs. vreţi să stăm să ne umilească George Simion prin Parlament şi să urle, să ne împingă şi noi să stăm cu mâinile la spate, eu nu sunt de acord cu asta, îmi pare foarte rău (…). Suntem oameni înainte de a fi parlamentari”, a spus Alfred Simonis.

Social-democratul a mai spus că liderul AUR are un tip de mesaj extremist pe care îl promovează pentru electoratul său, care „din păcate există în România.”

„Eu cred că cei care se uită la televizor înţeleg faptul că şi parlamentarii sunt oameni şi că uneori mai trebuie să-i şi răspunzi celui care te jigneşte, nu neapărat în acelaşi mod, dar să nu-l laşi să te intimideze, pentru că ceea ce încerca domnul Simion şi, mai periculos, acel domn Tănasă, pe care când e un scandal în Parlament, iar George Simion încearcă să atragă atenţia, atunci se află acest domn Tănasă, singura calitate a domniei sale este că urlă, are un timbru vocal foarte impozant, se aude cel mai bine din sală, urlă la fiecare şedinţă de plen şi are această calitate că are gura mare. De câte ori urlă pe tine, dacă nu răspunzi, dai senzaţia că eşti un căţeluş, o pisicuţă certată de George Simion şi Dan Tănasă. Iertaţi-mă şi pe mine şi pe colegii mei că nu vreau să-i las pe nişte descreieraţi să urle în urechea mea şi eu să nu răspund niciodată la nimic”, a mai spus Simonis.

Întrebat dacă aceste manifestări pot fi sancţionate, Simonis a arătat că pot fi sancţionate şi au fost sancţionate, cu tăierea unui procent din indemnizaţie, cu ridicarea personalului de la grupuri.

”Din păcate, lipsa de bun simţ şi nesimţirea n-o poţi corecta prin sancţiuni, o faci prin educaţie, iar domnii Simion, Tănasă şi ceilalţi nu mai pot fi educaţi la 45 de ani, 50 de ani, cât au acum”, a arătat deputatul PSD, scrie news.ro.

