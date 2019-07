Declarațiile lui Bolfă în fața instanței! Cum a pus Teban mâna pe fabrică și cum ar fi putut dispărea alcoolul din rezervoare

Așa cum arătam în articolul publicat de Gazeta de Bistrița-săptămâna trecută, procesul în care este judecat Petrică Bolfă, acuzat de procurori de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune, este pe final la Tribunalul Bistrița-Năsăud, fiindcă instanța se pregătește să pronunțe o sentință la finele acestei luni. Declarațiile date de năsăudean în fața instanței sunt mai mult decât interesante.

Petrică Bolfă a fost audiat de instanță și el la finele lunii mai, iar din declarațiile sale reies aspecte foarte interesante, mai ales cu privire la dispariția alcoolului din bazinele din fabrică, în 2013.

Cum a ajuns Bolfă la Teban

Năsăudeanul a declarat în fața instanței de judecată că nu se consideră vinovat de comiterea infracțiunilor de care este acuzat de procurori. Acesta a povestit că pe Dan Teban l-a cunoscut printr-o cunoștință comună, respectiv un fost chestor de poliție, pe nume Vasile Mureșan. Cu acesta, în primăvara lui 2015, a fost la București la Teban, care avea (în asociere cu altă persoană) o pensiune în cartierul Floreasca.

“…ne-am întâlnit acolo de mai multe ori (am fost de 2, 3 ori cu Mureșan, după care m-a însoțit Sas Doruț). Acest Mureșan Vasile îl cunoștea de foarte mulți timp pe Teban Dan și mi-a spus printre altele că a avut o fabrică de alcool la Baia mare și cunoaște domeniul, absolut tot, și că ar fi bine dacă vreau să îmi facă o întâlnire, poate găsim o colaborare, să lucrăm împreună sau să mă ajute pentru a redeschide fabrica. (…) I-am explicat tot absolut lui Teban Dan (…) din discuțiile avute cu dl. Teban, a rezultat că acesta era interesat de fabrică și ar dori să vină la Bistrița, fiind interesat să o vadă. La întâlnirea aceasta a participat în prima fază Mureșan Vasile, iar în a doua fază și Sas Doruț. Am venit a doua zi la fabrică, după o zi, două a venit și Teban Dan cu mașina, personal, ca să vadă fabrica, a vizitat-o, tot ce înseamnă fabrica cu dotările, am avut discuții și urma să ne întâlnim cu fostul lichidator la Cluj, dl. Răzvan Zăvoianu”, a declarat Bolfă.

Cu cât a contribuit Teban și ce pretenție a avut în schimbul banilor

Ulterior s-au întâlnit cu lichidatorul judiciar, însă Teban a avut oarecare pretenții în schimbul celor 720.000 lei.

“L-am sunat pe dl Zăvoianu, a acceptat o întâlnire între mine și Teban Dan, pentru dânsul era administrator sau lichidator judiciar, și mai avea de plătit o diferență de 720.000 lei noi, plătisem 380.000 și mai urma o diferență de 720.000 lei. Am fost la Cluj împreună cu Dan Tedban, am fost chiar de două sau trei ori la Zăvoianu, împreună cu Teban Dan am fost de două ori, și a fost, mise pare, și dl. Sas la ultima întâlnire la care am fost tot împreună cu Teban Dan. S-au purtat discuții despre cum se poate achita diferența de sumă, am convenit ca eu și Teban Dan să plătim diferența de sumă de 720.000 lei ca să putem să dăm drumul din nou la fabrică, să ne revină în proprietate, după care să o autorizăm și să dăm drumul la fabrică.

Arăt că în fapt, întrucât eu anterior plătisem 380.000 lei, urma ca Teban Dan să plătească diferența de 720.000 lei, aceasta a fost înțelegerea. (…) Mi se pare că s-a făcut un precontract, dacă țin minte, pentru achitarea în termen de o săptămână sau câteva zile probabil, a sumei de 720.000 lei, după care s-a făcut contractul final, dar nu în acea zi. Înainte de discuția aceasta avusese loc o licitație, tot ce înseamnă fabrica de alcool a fost scoasă la vânzare ca un imobil, pentru care avansasem 380.000 lei, urmând să fie plătită diferența de 720.000, cât spusesem anterior.

După discuția avută cu lichidatorul, s-a convenit la suma pe care trebuie să o achităm și urma ca între mine și dl. Teban să vedem cum procedăm ca parteneriat, ca ajutor, acționariat. În prima fază a fost ca să mă împrumute cu niște bani, mi-a cerut o garanție, au am sus că casa este pusă la bancă, ca să o las ca și garanție, și mi-a cerut ca pe durata împrumutului de un an de zile să îi cesionez părțile sociale, 99% din părțile sociale. Discuția a fost doar pe durata împrumutului de un an de zile, după ce restitui banii mi se trec înapoi toate părțile sociale. Am fost la fabrică împreună și am căutat un avocat pentru a face două contracte, unul de împrumut și o promisiune de vânzare-cumpărare, cu suma de 100.000 euro. Contractul de împrumut urma să fie încheiat pentru suma de 370.000 de lei. Am fost la av. M.S., i-am spus despre ce este vorba, mi-a redactat atât contractul de împrumut cât și promisiunea de vânzare cumpărare, dânsul a stat la fabrică, era la fabrică mă aștepta, mă refer aici la Teban Dan. La fabrică a semnat contractul de împrumut și promisiunea de vânzare-cumpărare, după care eu am dus aceste documente acasă la soacra mea, pentru ca ea să semneze. (…)

O altă sumă de 350.000 lei a fost virată de cineva de la Tg. Mureș, cineva cu numele Vancea Aurel, ca să se facă suma de 720.000 lei. (…)

Înainte cu o zi de a fi făcute plățile de către Teban Dan (ambele plăți au fost făcute în aceeași zi), Teban Dan a insistat foarte mult să facem contractul de cesiune ca să punem ca și garanție părțile sociale, tot așa ca și contract de vânzare – cumpărare, promisiunea de vânzare-cumpărare, împreună să fie făcute. După ce le-am făcut, Teban Dan a făcut ordin de plată către lichidator cu suma respectivă, cea totală de 720.000 lei, și urma să facă actul final, contractul de vânzare-cumpărare. Teban Dan mi-a făcut împuternicire ca să mă ocup de contractul de vânzare-cumpărare, să mă duc la Cluj, să rezolv problemele legate de cadastru, celelalte probleme, tot ce trebuie la notar, să revină în proprietate (…).

Cu prilejul discuțiilor legate de încheierea contractului am discutat cu Teban Dan de stocul de alcool al fabricii, când a fost la fabrică i-am arătat stocul de alcool, i-am spus că poate să îl verifice, să-i deschidă, poate să cheme organele vamale să desigileze, toate erau sigilate. Era și alcool brut, și alcool rafinat. Stocul de alcool rafinat din perioada de probă ajunsese la aproximativ 21.000 și ceva de litri”, a arătat Petrică Bolfă.

În septembrie 2015 a izbucnit scandalul pe față! Apropiații lui Teban

Spre finele lunii septembrie, Dan Teban a vrut să pună mâna integral pe fabrica de alcool din Năsăud, astfel că a încercat să o elimine pe soacra lui Bolfă din calitatea sa de administrator. Chestiune cu care Bolfă nu a fost de acord și astfel a început scandalul și amenințările.

“Totul a fost ok până în data de 21.09.2015 când am venit la fabrică, m-am întâlnit cu TebanDan și dl. Sas (…), iar la un moment dat Teban Dan mi-a dat niște documente, respectiv o hotărâre AGA și un act constitutiv, cerându-mi să le duc să le semneze soacra mea. Am spus că, numai puțin să citesc, să văd despre ce este vorba, și când am citi despre ce este vorba nu am fost de acord, pe motiv că dânsul a cerut revocarea din funcție a administratorului Dumitru Ludovica, cerând să fie înlocuită cu dl. Sas. Am văzut că vrea cu totul altceva și i-am spus că dacă tot vrea să facă treaba aceasta, să îmi achite părțile sociale, după care poate să rămână cu fabrica. Asta era intenția, să rămână cu fabrica”, a spus Petrică Bolfă în fața instanței.

Potrivit acestuia, au urmat niște discuții mai aprinse.

“ Nu am fost de acord, i-am spus că dacă face plata părților sociale ca garanție, atunci sunt de acord să-i cedez tot, pentru că hotărârea AGA era să se retragă soacra mea, să nu mai am nicio putere în fabrică, nimic absolut. A plecat foarte nervos de acolo, m-a amenințat că «îți arăt eu, că nu ști cine sunt eu, ce relații am eu». Adevărul e că relații avea foarte multe. Eu personal am fost la pensiunea respectivă și am văzut, juca tenis de câmp, acolo era dl. Cezar Buga – președintele Curții Militare, un prieten foarte bun al dânsului, atunci nu era procuror general, procuror Bogdan Licu, acolo era și Anghel Iordănescu”, a precizat Bolfă.

Cu mascații la poartă, a doua oară

La scurt timp după acest episod, Petrică Bolfă s-a trezit cu mascații în fabrică. Cu circa o oră înainte, potrivit declarației lui, Doruț Sas a fost sunat de Dan Teban și i-a chemat pe ambii la un restaurant din orașul Năsăud, unde de altfel a și aflat de percheziții. Oamenii legii i-au spus că vor să facă o verificare la stocul de alcool și le-a prezentat documentele solicitate.

“Au verificat stocurile de alcool, s-au urcat la fiecare bazin cu alcool tehnic, cu alcool rafinat, cu alcool brut. Au deschis rezervoarele. Polițiștii fiind însoțiți și de ceva băieți de la Vamă. Polițiștii și vameșii au deschis împreună rezervoarele. De la Ecoserv am participat eu, dl. Sas, iar Teban Dan a fost și el de față. Erau și angajați ai SC Ecoserv, Cârlejan Petru și Bumbu Dan (n. r. – cei care inițial au fost martori cu identitate protejată și care în timpul judecății au renunțat la acest beneficiu) au fost de față și ei. (…) Asta de fapt a fost o percheziție. Nu știu să fi fost martori asistenți la acea percheziție, în afară de persoanele pe care le-am nominalizat.

Eu nu le-am spus angajaților mei să participe la deschiderea rezervoarelor sau să preleveze probe, pentru că de asta s-au ocupat cei de la Vamă. (…) Îmi aduc aminte că la un rezervor au fost ceva probleme, în cel cu alcool rafinat, că nu mai este alcool. Nu mai era alcool deloc, și că pe sticla arăta capacitatea pentru care trebuia să fie alcool în interior. În fapt, furtunul de nivel indica un nivel de alcool în bazinul cu alcool rafinat, însă în bazinul respectiv nu exista alcool deloc. De fapt era foarte puțin, știu că au fost luate din rezervor două, trei flacoane ca probe, cred că da. (…)

Eu când făceam metrologie la acele bazine, de fapt organele de la metrologie, îmi explicau că funcționează furtunul de nivel pe baza principiului vaselor comunicante, și cât este în rezervor atât indică furtunul de nivel. Nu pot să explic de ce a existat neconcordanța menționată”, a spus Petrică Bolfă.

Ce bănuieli are bolfă cu privire la “volatilizarea” alcoolului

În declarația sa, acesta a amintit totodată și de perchezițiile efectuate de procurorii bucureșteni în 2013, în dosarul care se află acum pe rolul Tribunalului București. Concret, năsăudeanul arată că la momentul respectiv în bazine existau cei peste 21.000 de litri de alcool rafinat. Partea interesantă este perioada în care acesta a fost arestat preventiv timp de circa 7 luni de zile. Astfel, Petrică Bolfă bănuiește că atunci este momentul în care este foarte posibil ca alcoolul să fi dispărut din bazin, el bănuindu-i pe unii angajați, în condițiile în care aceștia nu au fost plătiți.

“La acea percheziție (n. r. – din 2013), a fost atât la mine acasă, cât și la fabrică, la mine acasă a durat în jur de o oră jumătate, de la 6 dimineața până în jur de ora 8, după care am mers la fabrică, și acolo au cerut documente (…), le-am pus la dispoziție cât am avut timp, pentru că în jur de ora 9:30 – 10 au venit doi polițiști, actualul șef adjunct Paul Andreica și cu actualul inspector șef Mihai Lupșa, după care m-au dus la București cu o Dacie. Cât am stat eu acolo nu s-au pus sigilii, însă Doru Sas a asistat la aplicarea sigiliilor. Nu mi-a spus nici Sas Doruț și nici o altă persoană că la aplicarea sigiliilor ar fi fost probleme la furtunul de nivel. Când am fost arestat știam că în rezervorul cu alcool rafinat există un astfel de produs, era exact stocul de 21.000 litri de alcool rafinat, pe care l-am produs în perioada de probă. (…)

Nu am asistat la percheziții, am stat numai două ore, nu aveam cum să pregătesc pet-ul respectiv, fiind pe drum (n. r. – spre București), pe mașină.

Ar fi o explicație pentru modul în care a dispărut alcoolul rafinat, în cantitate de 21.000 litri. În opinia mea, în timpul cât am fost reținut la București, la fabrică au fost în fiecare zi și de pază Doru sas, Cârlejan Petru, Bumbu Dan și Vălean Teodor. Pe toată perioada de detenție, de arest, 180 de zile plus încă o lună de zile (n. r. – control judiciar), cu obligarea de a nu părăsi localitatea Rebrișoara, soția mea le-a dat, nu le-a dat salariul sau le-a dat foarte puțin, pentru că ea venea săptămânal la mine cu pachet.

După ce au declarat martorii protejați, pun întrebarea: cum poți să stai la fabrică 7 luni de zile, fără salariu? Cred că ei au sustras alcoolul, cred asta în proporție de 99%, chiar 100%, pe motiv că tot timpul asistau doar ei trei la momentul la care veneau organele vamale la desigilare, sigilare. Asta este problema că sigiliile erau intacte, dar cred că în momentul în care s-a operat resigilarea au găsit o modalitate de sustragere, altfel nu îmi închipui că tu, ca om, stai 7 luni fără salariu/ Altfel nu îmi explic cum ar fi stat la fabrică să lucreze 12 cu 24, timp de 7 luni, fără salariu, cât am fost reținut. Stăteai poate o lună, maxim două și plecai. Un indiciu foarte bun în opinia mea, și care mi s-a spus, este că după ce am fost arestat (n. r. – în 2015), dl Dan Teban a adus un acționar, pe care îl cheamă Vanghelie Dumitru, l-a dus la fabrică, ca și acționar. L-a dus acolo ca și acționar, a vennit cu o sumă de bani, 7-8 miliarde de lei vechi, și a pățit ca și mine. L-a executat și pe el și l-a scos afară din acționariat. La ora actuală au proces pe rol la Tg. Mureș, cu Vancea Aurel.

Am fost contactat de dânsul, la care mi s-a spus că îi pare rău de ce am pățit eru, dar la fel a pățit și el. Dânsul a fost în zonă, a dat drumul la fabrică, administrator fiind Doru Sas. La un moment dat, când a dat drumul la fabrică, a constatat o lipsă de alcool, de 400 de litri. Dumitru Vanghelie (…) l-a chemat pe Petru CÂrlejan, pe Coșoi George și pe încă 3, 4 persoane, iar până la urmă dl. Doru Sas a luat cei 400 litri de alcool”, a spus Petrică Bolfă.

Acesta a mai arătat că singurele vânzări de alcool pe care le-a făcut el din fabrică au fost cele autorizate, către câteva firme cu care colabora, vânzări care sunt atestate și scriptic. Despre acestea, precum și alte elemente aduse la cunoștința instanței, veți citi într-o ediție viitoare.