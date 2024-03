BRK Financial Group, firma clujeană de brokeraj care a anunțat că are 1,26 milioane de acţiuni Gabriel Resources în portofoliu, înainte ca Tribunalul Internațional de la Washington să declare victoria României în procesul Roșia Montană, se confruntă cu pierderi și datorii uriașe. Reprezentanții companiei au anunțat că vor înregistra o pierdere potențială echivalentă cu cantitatea de acțiuni deținute – 1.266.350 înmulțită cu prețul de achiziție adică 0,39 CAD, rezultând în final suma de 494.000 de dolari canadieni, adică 1,64 de milioane lei. Pierderile nou înregistrate sunt precum un fir de nisip în deșert, deoarece firma era cu un picior în groapă încă din anul 2022.

BRK Financial Group este patronată de Monica Adriana Ivan și Razvan Legian Raț, membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București (BVB). Ivan și Raț sunt și administratorii firmei, alături de Sorin George Constantin, Robert Iulian Danila și Gabriel Goia, fostul director general adjunct al BT Asset Management SAI.

Societatea a înregistrat în anul 2022 o cifră de afaceri în valoare de 12.191.646 de lei, profitul net a fost pe minus cu 15.161.073 de lei, iar datoriile au ajuns la suma de 165.782.852 de lei, cu o medie anuală de 0 (zero) angajați. Asta după ce în anul 2021 firma avea o cifră de afaceri de 21.984.448 de lei și un profit net de 22.000.682 de lei și 39 de angajați.

BRK a vânat oportunitatea, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg

BRK Financial Group spera că se va pune pe picioare și a pariat pe Gabriel Resources în dosarul Roșia Montană. Astfel, cu puțin timp de pronunțarea deciziei arbitrale, compania din Cluj a anunțat că deține peste 1,2 milioane de acţiuni Gabriel Resources, plus alte peste 2 milioane de drepturi de subscriere. Cu atât mai mult că, înainte cu două luni ca Tribunalul Internațional de la Washington să declare victoria României, liderii politici precum Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă sau Marcel Boloș au sugerat că statul român va pierde și va trebui să plătească companiei canadiene despăgubiri de cel puțin două miliarde de dolari. Declarațiile oficialilor au dus la o creștere a acțiunilor companiei Gabriel Resources de la 0,45 de dolari la 0,87 de dolari canadieni, în luna februarie.

„BRK Financial Group informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că deţine în portofoliul propriu cantitatea de 1.266.350 acţiuni emise de compania Gabriel Resources Ltd, companie listată la Toronto Stock Exchange, segmentul TSX Ventures Exchange, simbol de tranzacţionare GBU. Aceste acţiuni au fost achiziţionate la preţul mediu de 0,39 CAD la finalul anului trecut. De asemenea, BRK Financial Group deţine 2.043.256 de warrants emise de Gabriel Resources Ltd; fiecare warrant dă dreptul de a cumpăra (subscribe) o acţiune emisă de Gabriel Resources la pretul de 0,645 CAD, în orice moment înainte de data de 23 august 2024 (cu conditia notificării companiei Gabriel Resources Ltd cu cel puţin 90 de zile înainte de acel moment)”, informa compania.

Anunțul companiei din Cluj, cât și susținerile liderilor politici au generat o adevărată frenezie la cumpărare, astfel vineri, 8 martie, acțiunile companiei crescuseră cu nu mai puțin de 14,66%, la 0,1525 lei/titlu, în urma a 400 de tranzacții, în valoare totală de peste 1,1 milioane lei, ce duseseră capitalizarea BRK Financial Group la peste 51 milioane lei.

Gabriel Resources s-a prăbușit, după verdictul favorabil României

După ce s-a aflat că statul român a câștigat procesul, acțiunile Gabriel Resources s-au devalorizat cu 95%. Prin urmare, compania clujeană BRK Financial Group și acționarii săi au fost afectați de prăbușirea prețului la pachetul de 1,26 de milioane de acțiuni pe care îl deținea compania listată la Bursa de Valori București. Luni, 11 martie, când se cunoștea deja verdictul favorabil statului român, prețul titlurilor BRK Financial Group au suferit o corecție de 14,75%, în deschiderea sesiunii de tranzacționare de la BVB.

Firma de brokeraj din Cluj a încercat să îndulcească puțin situația, printr-un comunicat de presă transmis la finalul acestei săptămâni. BRK Financial Group susține că, în anii 2019 şi 2020, Gabriel Resources a derulat două plasamamente private, în valoare totală de 1.000.000 de dolari canadieni. Compania a susținut că anunțul referitor la cele peste 1,2 milioane de acţiuni Gabriel Resources, plus alte peste 2 milioane de drepturi de subscriere a fost făcut în contextul în care firma canadiană a anunțat că la data de 8 martie se va pronunța o decizie în dosarul Roșia Montană.

„BRK a decis să publice un raport curent în data de 8 martie 2024, ca reacţie la comunicatul postat de Gabriel Resources în data de 7 martie prin care a anunţat că a fost informat de către ICSID că urmează să se pronunţe o Hotărâre în «această vineri» (08 martie 2024). Anterior acestui moment, acest pachet nu intra în pragul de semnificaţie, pentru emiterea unui raport curent. Intrarea în pragul de semnificaţie am reevaluat-o după comunicatul Gabriel Resources din data de 7 martie”, a anunțat compania clujeană.

BRK este acționar în cadrul mai multor companii care nu stau prea bine din punct de vedere financiar, printre care se numără: GTM MANAGING SERVICES SA, ROMLOGIC TECHNOLOGY SA, TECHVENTURES BANK SA (fosta Bancă Comercială Feroviară), S A I BROKER SA, CCP.RO BUCHAREST SA, AXIONET IOT SA, BRK POWER ENERGY SA, PETRO ACTIVE INVESTIMENTS COMPANY SA, RONIN STOCKBINDER SPV SA și RONIN SOFTLEAD SPV SA.

Scandalul Roșia Montană s-a lăsat cu plângeri penale

Cătălin Drulă și Dacian Cioloș au depus plângeri penale la Parchetul General împotriva premierul PSD Marcel Ciolacu pentru manipularea pieţei, abuz în serviciu, deturnarea de fonduri şi înşelăciune în cazul Roşia Montană. De asemenea, deputatul AUR Georgel Badiu a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie în legătură cu acțiunile întreprinse de liderii politici Marcel Ciolacu, Marcel Boloş şi Nicolae Ciucă, privind procesul intentat de Gabriel Resources împotriva României. Deputatul AUR a susținut că manipularea făcută de liderii politici PNL-PSD în ultimele două luni, până la aflarea verdictului în acest proces a adus câștiguri substanțiale companiei canadiene.

„În concret, ca urmare a declaraţiilor sus-numiţilor, larg diseminate în spaţiul public, acţiunile companiei Gabriel Resources, companie listată la bursa din Toronto, au înregistrat o creştere fulminantă, de la 0,45 dolari canadieni per acţiune la 0,87 dolari canadieni per acţiune, într-o singură lună de zile. Dublarea preţului acţiunilor companiei Gabriel Resources la bursă este un rezultat din care persoane anume, avertizate asupra perspectivei de câştig imediat din despăgubirile ce urmau a fi achitate de România, au putut obţine un câştig imediat şi nemeritat”, susţine Georgel Badiu, în sesizarea depusă la DNA.