Daniel Suciu: În fiecare zi din cele 8 luni de mandat am încercat să onorez această uriașă responsabilitate! Plec cu fruntea sus

Daniel Suciu, social-democratul bistrițean care a deținut portofoliul de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, își va preda miercuri mandatul liberalului Ion Ștefan. Înainte de a prezenta bilanțul activității sale, Suciu a ținut să transmită un mesaj pe contul său de Facebook, în care vorbește „despre oameni și comunități”.

Social-democratul bistrițean spune că în cele 8 luni de mandat în fruntea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a avut momente grele, eșecuri, dar și satisfacții.

„În fiecare zi din cele 8 luni de mandat am încercat să onorez această uriașă responsabilitate. Am avut ușa deschisă pentru absolut toată lumea, am mers peste tot unde acest minister a influențat în bine viața comunității. Am avut momente grele, am avut satisfacții și eșecuri. Am cunoscut oameni dedicați, am străbătut țara în lung și în lat și nu am încercat nicio secundă să par ceea nu sunt. Am fost un partener al tuturor oamenilor din administrație, am mulțumit ori de câte ori s-a impus acest lucru, am criticat la fel și, poate mai important decât orice, consider mai mult decât oricând că a fi în serviciul public este cea mai mare onoare pentru cei care am ales acest drum în viață„, a scris Daniel Suciu.

Totodată, cu promisiunea că miercuri își va prezenta bilanțul oficial al activității sale în fruntea MDRAP, Suciu spune că pleacă cu fruntea sus și transmite mulțumiri partenerilor și colaboratorilor săi, oamenilor „care au văzut pentru prima dată asfalt”, dar și …”îngerului păzitor al MDRAP” – Ilona (n. r. – angajată la oficiul instituției).

„Le mulțumesc tuturor celor ce au mers alături de mine pe acest drum, în fiecare zi a acestei perioade, de la primari, demnitari, jurnaliști, oameni care au văzut pentru prima dată asfalt pe ulița satului și până la Ilona, îngerul păzitor al MDRAP. Plec cu fruntea sus și cu îmbrățișarea Ilonei, care mi-a adus aminte în fiecare zi cât de important este să fii și să rămâi om. Succes MDRAP!

PS-mâine, la predarea mandatului, cifre cu și despre tot ce am reușit în această perioadă„, a notat Daniel Suciu pe contul său de socializare.