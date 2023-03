Sarbatorile pascale sunt adesea insotite de temperaturi din ce in ce mai prietenoase, de mult soare si de pofta tuturor de a iesi din case. Fie ca plecam in vizite la cei dragi sau profitam de zilele libere pentru o vacanta in toata regula, cert este ca pentru multi dintre noi, Pastele inseamna iesiri si calatorii cu masina. Asa cum ne pregatim locuintele pentru intampinarea noului sezon cald si a sarbatorilor de Paste, la fel ar trebui sa ne pregatim si masinile. Dupa un sezon intreg de temperaturi scazute, gheata, zapada, polei, nisip si sare, masinile noastre au nevoie de putina ingrijire pentru a ne sustine calatoriile si vacantele si acum de Paste, dar si pe tot parcursul sezonului cald.

Daca radiatorul se supraincalzeste sau pierdem o anvelopa in timp ce sofam prin chei muntoase, excursia indelung planificata se va sfarsi rapid si neplacut. Asadar, in asteptarea sezonului cald si a sarbatorilor de Paste, va puteti pregati masina astfel incat sa va asigure calatorii confortabile si pline de amintiri grozave. Iata pasii pe care ar trebui sa ii urmati:

Asigurati-va ca detineti un kit de asistenta rutiera

Chiar si cele mai pozitive persoane se gandesc adesea la cele mai sumbre scenarii. Totusi, este bine sa fim realisti, nu neaparat pozitivi, iar asta presupune sa va pregatiti cu un kit complet de urgenta. Daca va veti confrunta cu o defectiune majora si va trebui sa va opriti pe marginea drumului si sa asteptati ajutor, un kit de asistenta rutiera se poate dovedi salvator. Prin urmare, inainte de a pleca de acasa, asigurati-va ca telefonul este incarcat complet si ca detineti toate articolele necesare cat sa va descurcati chiar si o noapte intreaga. Kitul de asistenta rutiera ar trebui sa includa elemente de baza, cum ar fi articole de prim ajutor, o lanterna, unelte pentru schimbat anvelopele, o roata de rezerva, triunghi de semnalizare, dar si articole la care s-ar putea sa nu va ganditi in mod normal, cum ar fi un power bank sau o patura.

Examinati cu atentie anvelopele

Nu plecati niciodata intr-o calatorie cu masina cu anvelopele uzate. Este periculos atat pentru propria persoana, pentru ceilalti pasageri din masina, dar si pentru ceilalti participanti la trafic. Prin urmare, este recomandat sa va inspectati cu atentie anvelopele. Daca depistati fisuri, crapaturi, perforatii, umflaturi sau bule pe oricare parte a anvelopelor, acestea toate sunt semne de avertizare. O banda de rulare uzata este iarasi un semn de avertizare. Poate fi necesar fie sa va prezentati la un service auto pentru anumite interventii, fie sa inlocuiti anvelopele. In functie de km pe care i-ati acumulat pe parcursul timpului si de cat de uzate sau invechite sunt anvelopele, s-ar putea sa fie necesar sa achizitionati un nou set de anvelope. In plus, in asteptarea sarbatorilor pascale si a noului sezon cald, majoritatea soferilor incep sa faca trecerea la anvelopele de vara, mai ales daca stiu sigur ca nu vor mai sofa in conditii de iarna, cum ar fi in zone muntoase, unde conditiile de zapada se pot mentine mai mult timp – aici gasiti mai multe cauciucuri de vara daca este necesara inlocuirea anvelopelor vechi. Nu va riscati siguranta si viata plecand in calatorii cu anvelope uzate sau invechite. Daca preferati sa utilizati un ghid cronologic general privind durata de viata a anvelopelor, iata ca specialistii recomanda schimbarea anvelopelor la fiecare sase pana la zece ani. Totusi, exista o serie de factori care pot contribui la o buna si indelungata functionare a anvelopelor. De la stilul personal de condus, conditiile de trafic, frecventa de condus si pana la tipul de anvelope pe care le utilizati, toti acesti factori contribuie la durata de viata a anvelopelor.

Exista mai multe semne tangibile care va arata ca este timpul sa inlocuiti anvelopele, inclusiv deterioare semnificativa, banda de rulare uzata si turbulente pe care le simtiti in timp ce sofati. Cel mai evident, este necesar sa cumparati noi anvelope atunci cand anvelopele actuale sufera daune vizibile si severe. Anvelopele deteriorate pot fi evidente din punct de vedere fizic, asa ca este important sa inspectati regulat anvelopele pentru a depista eventualele probleme, cum ar fi zgarieturi, perforatii si orice alte nereguli. Anvelopele deteriorate pot afecta si performanta vehiculului. Daca observati ca vehiculul are un consum neobisnuit de combustibil, cel mai recomandat este sa va prezentati cu masina la un service auto pentru o inspectie amanuntita a anvelopelor. De exemplu, anvelopele deteriorate pot elibera aer, ceea ce face ca masina sa lucreze mai mult si sa consume mai mult combustibil. Desi puteti remedia temporar gaurile sau alte probleme, o anvelopa deteriorata este primul si cel mai important indicator care va arata ca este timpul sa inlocuiti anvelopele vechi cu unele noi.

Umflati corespunzator anvelopele

Pare un lucru simplu, dar foarte multi soferi uita sa o faca. Utilizati un manometru pentru a verifica simplu si rapid presiunea aerului din anvelope. Daca ati achizitionat masina cu anvelope din fabrica, atunci presiunea recomandata a aerului va fi cel mai probabil inclusa in manualul de utilizare al masinii. Daca nivelul este scazut, umflati anvelopele pana la atingerea presiunii corecte. Astfel, veti avea siguranta ca toate anvelopele functioneaza uniform si ca nu veti intampina probleme de aliniere pe masura ce va bucurati de vacanta.

Verificati toate lichidele

Majoritatea soferilor isi amintesc sa verifice nivelul de ulei, dar uita sa verifice nivelul celorlalte lichide, adica lichidul de racire, lichidul de transmisie, lichidul de frana, lichidul de spalare a geamurilor si lichidul de servodirectie, acestea fiind toate elemente esentiale pentru o buna functionare a vehiculului si pentru o calatorie cat mai confortabila. Asadar, inainte de a pleca in vacanta, asigurati-va ca toate lichidele sunt completate corespunzator.

Verificati stergatoarele de parbriz

Daca ati observat ca stergatoarele va lasa dungi sau urme inestetice pe parbriz de fiecare dupa ce le utilizati, s-ar putea sa fie necesar sa investiti in noi stergatoare auto. Ridicati fiecare stergator si incercati sa depistati semnele de uzura, cum ar fi decolorare, lame crapate sau cu margini zimtate. Nu asteptati pana cand va aflati in varful unui pas de munte sau in plina furtuna de primavara pentru a va schimba stergatoarele.