Fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat duminică, despre Nicolae Ciucă, că ar putea fi un foarte bun candidat la preşedinţie, datorită formaţiei sale de militar. Cât despre Marcel Ciolacu, l-a caracterizat ca fiind „spectaculos în privinţa comunicării, cel puţin”. Crin Antonescu a declarat duminică, la Prima News, că nu împărtăţeşte deloc „grija prefăcută a unora pentru destinul PNL”.

„Cred că există un prohod programat de către unii, toată lumea moare de grija PNL-ului”, a spus Crin Antonescu, precizând că PNL este „la fel de sănătos şi la fel de bolnav ca media politicii româneşti, ca PSD, ca USR”. Potrivit lui Antonescu, PNL are resurse pentru că este un partid mare, care poate da bătălii precum alegerile europarlamentare.

„Nu cred că PNL are mari motive să se panicheze”, a completat Antonescu, potrivit News.ro. Despre Nicolae Ciucă: Ar putea fi un foarte bun candidat la preşedinţie „Un militar are nişte calităţi care sunt foarte utile în politică, pentru că şi politica este o bătălie, cu mijloace civile, fără arme, dar o bătălie”, a declarat Crin Antonescu despre Nicolae Ciucă. El le-a răspuns celor care spuneau că democraţia este în pericol dacă un general ajunge prim-ministru. „Eu zic că bine ar fi să vină generalul!”, a arătat Crin Antonescu, precizând că „asta nu înseamnă afectarea democraţiei, ci înseamnă capacitatea de a conduce, pentru că un partid trebuie condus şi un general trebuie să arate că ştie să conducă”. Crin Antonescu l-a mai caracterizat pe Nocolae Ciucă drept un om serios și corect. „Impresia care mi-a lăsat-o domnul Ciucă, de exemplu, este că are ceva care chiar e mai rar, eu cred că seriozitatea, corectitudinea, capacitatea de a respecta un cuvânt dat, este la domnul Ciucă autentică, e ingenuă, e reală, până la proba contrarie.”

Despre relaţia PSD-PNL: „Până una-alta, par a nu se trăda” Crin Antonescu a declarat despre relaţia PSD-PNL că, „până una alta, par a nu se trăda în coaliţie” şi că este un parteneriat care pare a funcţiona. „Au parcurs această perioadă a guvernului de coaliţie în nişte parametri normali pentru o coaliţie, nu au avut divergenţe la vedere cel puţin”, a spus fostul preşedinte PNL, adăugând că „până una alta, par a nu se trăda”. Despre Marcel Ciolacu: „Spectaculos în privinţa comunicării” Despre Marcel Ciolacu, Crin Antonescu a spus că este „spectaculos în privinţa comunicării, cel puţin”. „M-a surprins pentru că pare că în cea mai mare parte parcurge foarte bine acest rol”, a mai subliniat Antonescu, scrie Digi24.ro.