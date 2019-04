Consens pe referendum în prima zi de consultări. Iohannis: Toţi s-au arătat îngrijoraţi de evoluţia din zona justiţiei

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, după consultările de joi, că PNL, USR, PMP, UDMR şi minorităţile naţionale au îmbrăţişat ideea referendumului. Vineri, preşedintele urmează să se întâlnească cu social democraţii.

„Am avut astăzi o serie de consultări cu reprezentanţii partidelor politice pe tema justiţiei în România. Am primit delegaţia PNL, USR, PMP; UDMR şi a minorităţilor naţionale. Am discutat despre situaţia justiţiei. Toţi cei prezenţi azi s-au arătat îngrijoraţi de evoluţia din zona justiţiei. Le-am spus direct, că după părerea mea, acest asalt al PSD asupra justiţiei, care durează de mai bine de doi ani, trebuie să primească un răspuns din partea românilor, iar acest răspuns este evident un referendum. Toţi participanţii din această după-amiază, toţi au îmbrăţişat ideea organizării unui referendum, toţi au fost de acord că oamenii trebuie încurajaţi să participe la aceste referendum”, a declarat Klaus Iohannis.

„Intenţia mea de a organiza un referendum odată cu europarlamentarelor am făcut-o cunoscută şi între timp am trimis scrisoare către Parlament. Aştept un răspuns, în termen legal din partea Parlamentului. Am abordat şi alte teme cu delegaţiile. Au fost consultări cu o atmosferă foarte bună. Eu cred că românii au dreptul să dea un răspuns acestui asalt pesedist asupra justiţiei şi mai cred că, indiferent de opţiunile politice ale unui român care are dreptul să meargă la alegeri, cu toţii îşi doresc, ne dorim o Românie o justiţie independentă, dreaptă, scoasă de sub influenţa politicului”, a mai spus Iohannis.

Şeful statului spune că va anunţa întrăbările de la referendum, după răspunsul Parlamentului.

„Am discutat şi despre temele propuse Parlamentului. Evident că am purtat şi discuţii, când au fost cazul şi despre alte teme pe care au dorit unele delegaţii să le aducă în discuţie, însă acestea sunt temele înaintate Parlamentului şi imediat ce voi primi răspunsul Parlamentului, voi înainta întrebările la referendum”, a anunnţat preşedintele.