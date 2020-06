Magazinul online Viamond, unul dintre jucatorii importanti pe piata de papetarie, birotica si obiecte de mobilier de birou din Romania, pune la dispozitia clientilor sai un model unic de vestiar metalic. Acesta are nenumarate avantaje pe care le vom enumera in continuare, de la dimensiunile sale extrem de generoase si dotarile performante, pana la reducerea importanta cu care poate fi achizitionat. Astfel, modelul 111/02 este disponibil la pretul de numai 685,43 de lei, TVA inclus, o reducere semnificativa de la pretul initial de 821,56 de lei.

Acest vestiar metalic are dimensiunile de 700 x 350 x 1.800 de milimetri si este dotat cu 2 usi si picioare, pentru a permite curatarea usoara a spatiului de dedesubt si a evita formarea ruginii. Modelul are o structura de rezistenta realizata din otel profilat, de prima calitate, cu grosimea de 0,6 milimetri, avand un sistem de inchidere cu 2 chei. Printre dotarile care intra in componenta lui se numara raftul cu bara pentru umerase din partea superioara, suportul de eticheta pe usa si fantele de aerisire din acoperis, pentru o circulatie mai buna a aerului.

Vestiarul metalic 111/02 are usi dublu ranforsate si balamale interne antiefractie cu perimetrul frontal rotunjit, pentru protectie suplimentara, si nervuri longitudinale pe laterale si pe usi, pentru o rigidizare sporita. Suprafetele sunt tratate cu un strat intermediar de fosfat de fier, urmat de o vopsire prin electrodepunere anodica (anaforeza) si o uscare in cuptor, la 180 de grade Celsius. Stratul superior de vopsea este ignifug, cu rezistenta ridicata la coroziune, conform normelor A.S.T.M.B. 117.64 cu revizuiri.

Acest vestiar metalic are o greutate de 29 de kilograme si un volum de 0,44 metri cubi, fiind fabricat in Italia si insotit de o garantie standard de 24 de luni, care poate fi extinsa pana la 3 ani. In varianta standard, mai prezinta si un suport pentru umbrela cu vas de colectare a apei, montat pe usa, si este vopsit in culoarea gri (RAL 7035). Totusi, posibilitatile de personalizare sunt nelimitate, dupa cum urmeaza:

– suport pentru agatat haina, din plastic sau metal;

– acoperis inclinat;

– polita pentru incaltaminte;

– separator interior curat/murdar;

– protectii anticoroziune din plastic, pentru picioare;

– kit picioare reglabile;

– soclu;

– diferite tipuri de inchideri (maner antiefractie, maner cu inchidere din doua miscari, inchidere in 3 puncte, inchidere cu cifru mecanic, cu cifru electronic, cu moneda);

– usi din HPL, grosime 8 milimetri;

– usi din MDF, grosime 18 milimetri;

– alte culori disponibile (pentru intreg vestiarul metalic sau doar pentru usi): galben RAL 1018, portocaliu RAL 2009, rosu RAL 3000, rosu RAL 3009, gri RAL 9016, albastru RAL 5017, verde RAL 6000 si gri RAL 7039.

Mai mult decat atat, modelul de vestiar metalic prezentat in articolul de fata detine si numeroase certificari, mai exact 12:

– rezistenta la lichide reci;

– rezistenta la caldura umeda;

– rezistenta la caldura uscata;

– reflexia luminii pe suprafata;

– rezistenta la lumina;

– rezistenta la lovire;

– aderenta vopselei;

– rezistenta la inchiderea usilor;

– comportamentul suprafetelor la uzura prin abraziune;

– rezistenta la coroziune;

– rezistenta la zgariere;

– rezistenta la schimbari de temperatura.