Cea mai mare fermă de porci din Transilvania, pusă în pericol prin metode mafiote!

Probleme mari pentru firma administrată de omul afaceri bistrițean Coloman Komlosi, pe care își desfășoară activitatea o fermă de porci cu câteva mii de capete de animale, la Șieu-Măgheruș. Firma și-a cerut insolvența sperând să intre într-o perioadă de reorganizare. Numai că unul dintre giganții agriculturii românești, de la care Coloman luase un împrumut de câteva sute de mii de euro, i-a pus gând rău și a tras sfori astfel încât firma a ajuns cu conturile blocate. Ba mai mult, în urmă cu câteva luni, în vara anului trecut, i-a transmis bistrițeanului că dacă nu îi cedează majoritatea drepturilor asupra fermei, îl împușcă.

Pandora Legend este deținută în scripte de nepoata lui Coloman Komlosi – Alexandra Moldovan, însă firma este administrată în fapt de acesta. Începând cu 2012, bistrițeanul a pus pe picioare o crescătorie de porci și a intrat încet încet pe piața de cărnii. În urmă cu doi ani a ajuns chiar să rivalizeze cu marile branduri de profil: Agroardeal și Agro-Invest, iar lucrurile păreau că merg bine. Și dacă nu ar fi fost pesta porcină, sigur situația nu erat atât de tragică, numai că din această cauză afacerea lui Coloman Komlosi a ajuns într- situație dramatică. Totul a început în urmă cu câteva săptămâni, după ce în Bistrița-Năsăud a fost declarată starea de urgență după apariția primelor cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreți. Din motive de securitate comercializarea animalelor și a produselor de carne din județ a fost mult îngreunată.

Problemele au început cu Rocredit

Astfel problemele financiare au devenit ceva mai accentuate. Coloman Komlosi spune că și-a achiziționat furajele necesare porcilor de la un partener cu care lucrează de mai mulți ani din Satu-Mare. Acesta însă avea nevoie de bani, astfel încât a contractat de la Rocredit un împrumut, garantând cu biletele la ordin date la Coloman Komlosi în alb. Omul de afaceri din Satu Mare a luat se pare circa 350.000 de lei. Intervenind probleme cu pesta porcină, Coloman Komlosi nu a putut plăti respectivele bilete.

“Auzind că noi avem probleme și închidem magazinele, cei de la Rocredit ne-au pus sechestru pe conturi. Și de aici a pornit totul. Noi am cerut insolvența ca să ne putem debloca și să ne putem continua activitatea. Avem și noi de încasat subvenții, inclusiv de pa anul trecut, și se rezolvau încet problemele”, a declarant Coloman Komlosi, pentru Gazeta de Bistrița.

Actele pentru intrare în insolvență au fost depuse pe data de 5 februarie anul acesta, iar pe 6 februarie a fost stabilit termenul de judecată. Cum majoritatea creditorilor au înțeles situația lui Coloman Komlosi, au fost de acord cu intrarea în insolvență și au ales un administratorul judiciar care să se ocupe de reorganizare.

Kanani și Agricover au intrat pe fir

Numai că în noaptea de dinaintea primului termen, deci în 5 spre 6 februarie, apare în scenă una dintre firmele din grupul Agricover, deținut de iranianul Jabbar Kanani, care a dezvoltat afaceri în agricultură, fiind considerat unul dintre cei mai puternici din acest sector, dar și pe linie de consultanță și creditare. Iar sub masca acordării de credite, iranianul pune se pare mâna pe afacerile celor care nu își mai pot plăti datoriile către el.

În urmă cu vreo 5 ani a apelat la serviciile de creditare ale Agricover și bistrițeanul Coloman Komlosi. Acesta a împrumutat, după spusele sale, de la Agricover IFN 618.000 de euro. În cinci ani Coloman Komlosi a reușit să plătească doar dobânzile și comisioanele, care ajung la circa 500.000 de euro. Una peste alta, creditul expiră abia pe 24 februarie anul acesta, adică abia la finele acestei luni.

La câțiva ani după ce a primit creditul de la Agricover, Coloman Komlosi spune că reprezentanții acestei firme i-au transmis un mesaj din partea lui Kanani.

“Am fost la ei anul trecut, vară spre toamnă, și am cerut o soluție de asociere, de ceva ca să pot mișca, fiindcă îmi era foarte greu, băncile m-a tot refuzat, iar creditele erau foarte mici comparativ cu nevoile noastre la fermă. Cei de la Agricover mi-au spus să trec toate efectivele de animale pe dânșii și accesurile ca mai apoi ei să poată negocia cu băncile. Adică, șantaj! Adică ei au animalele și negociază cu banicile. Le-am spus că nu sunt de acord și ei mi-au spus să mă gândesc bine că mă împușcă. Vă dați seama că de azi vară eu dorm cu trei lacăte pe ușă. La un moment dat l-am întrebat pe un reprezentant al Agricover dacă așa procedează domnul Kanani și împușcă oameni, și mi s-a răspuns: Da, domnule, așa pocedează, dar doar spune că împușcă, însă până acum nu a împușcat pe nimeni”, povestește Coloman Komlosi.

Amânat de instanță. Îmi mor animalele de foame, se manâncă între ele!

Bistrițeanul este acum convins că Kanani vrea să îl pună la pământ și să îl lase “în pielea goală” cum se spune. Potrivit lui Coloman Komlosi, Agricover a depus la dosarul de insolvență o solicitare în care cere instanței să fie numit drept administrator judiciar Casa de Insolvență Transilvania al cărui fondator este un personaj extrem de controversat, Andrei Cionca, și proaspăt scăpat dintr-un dosar penal.

“Mi s-a transmis că ar fi bine să lucrez cu cei de la Casa de Insolvență Transilvania si să nu uit ce mi-a transmis domnul Kanani și că dacă nu mă duc cu lichidatorul lor o să rămân fără nimic, pentru că lichidatorul lor poate controla judecătorii și tot ce mișcă în Bistrița-Năsăud”, a declarat Coloman Komlosi.

Chiar dacă inițial nu a crezut, acum Coloman Komlosi parcă, parcă ia totul ca fiind real. Motivul care stă la baza acestei suspiciuni este faptul că magistratul care judecă cererea de insolvență, Laura Camelia Candale, în loc să se pronunțe la primul termen dacă admite insolvența astfel încât să îi fie deblocate conturile, a fixat un al doilea termen peste 7 zile, adică pe 13 februarie.

Situația creată este cât se poate de tragică, întrucât fiindu-i conturile blocate, omul de afaceri bistrițean este extrem de strâmtorat financiar, astfel încât nu poate să asigure hrana animalelor.

“Am ajuns să vând carnea de porc cu 4-5 lei kilogramul la oameni. La abatoare nici nu intră în discuței fiind problema cu pesta. Pe mine, hrana porcilor mă costă circa 6.000 de euro pe zi. Am ajuns să nu am ce da de mâncare animalelor, porcii au ajuns să se mănânce între ei. (…) Judecătoarea Candale mi-a fixat termen pe data de 13 februarie. Pai eu ce fac cu animalele până atunci? Și nu este vroba numai de hrană, ci și de măsurile de bio-seciritate care trebuie luate. Păi așa îmi mor toți cei 9.000 de porci. Am 9.000 de cadavre. Ce fac, că Protanul nu mai este. Bun, am alt operator, dar și ăla trebuie plătit, dar cu ce, dacă conturile mi-s blocate. Stau cu 9.000 de cadavre în curte? Situația este foarte gravă, judecătoarea nu înțelege că e situație de urgență!”, spune Coloman Komlosi.

Mai mult decât atât, acesta spune că, pe 7 februarie a transmis un memoriu către președintele Tribunalului Bistrița-Năsăud, judecătorul Liliana Preda, document în care îi explică acesteia situația de urgență în care se află ferma de la Șieu Măgheruș, și solicită prorogarea termenului de judecată. Numai că nu a primit nici un răspuns.

În condițiile date, Coloman Komlosi bănuiește că povestea este una concertată de cei de la Agricover și Casa de Insolvență Transilvania, pentru a-l falimenta definitiv.

“Așa au mai pățit și alți fermieri”, mai spune Coloman Komlosi disperat.

(VA URMA)