Catastrofa Klaus Werner Iohannis

Îmi pare rău că telenovela ”indiană” care o are drept protagonistă pe cel mai mizerabil procuror din România postcomunistă și mă refer aici la zeița dreptății Laura Codruța Kovesi a acoperit o problemă care cred eu că este mult mai importantă. Și mă refer aici la noua provocare făcută de președintele iresponsabil Klaus Werner Iohannis de a retrimite bugetul în Parlament pentru rediscutarea sa.

Avem încă odată dovadă că Iohannis nu este cu adevărat președintele acestei țări, ci doar o mizerabilă coadă de topor a șefilor săi din Germania unde se va și refugia dacă în înțelepciunea sa poporul român nu-i va mai da un nou mandat. Să stăm strâmb și să judecăm drept. Ce-l deranjează pe Iohannis atât de tare la acest buget? Bugetul per total este cel mai mare din istoria României ca urmare a creșterii economice din ultimii doi ani. Bugetul investițiilor în 2019 este mai mare cu aproape 16 miliarde de lei decât în 2018. A avut loc cea mai mare creștere a bugetului educației din toate timpurile un plus de zece miliarde de lei față de anul 2018. Au scăzut pentru prima dată de când am intrat în U.E. fondurile alocate serviciilor secrete, banii disponibilizați astfel au fost îndreptati în noul buget spre Ministerul Sănătății, sigur acest lucru l-a indispus major pe neamțul cocoțat de serviciile noastre secrete cu binecuvântarea Germaniei in mai înaltă funcție din stat. În 2018 creșterea economică a României a fost cea mai mare din U.E. și de trei ori mai mare decât media europeană.

Ce ne spune însă rața măcănitoare cu accent german: ”Bugetul rămâne unul bazat pe cifre false”, pe bani pe care Guvernul nu-i are, croit greșit împotriva tuturor obiectivelor majore ale românilor. Pe scurt, rămâne bugetul rușinii naționale.

Normal că-i bugetul rușinii naționale că nu-și mai încasează atâția bani ciracii de l SRI și SPP, cei care formează statul paralel care-și bate joc de atâția ani prin intermediul DNA, DIICOT și a altor structuri de parchet împreună cu unii judecători de căcat de toată țara asta.

Cum spunea un bun prieten de-al meu, profesor universitar, am schimbat o clasă politică coruptă cu cu niște securiști împuțiți corupți. Dar diferența fundamentală este, cum observă perfect prietenul meu, oamenii politici se validează prin vot și tot prin vot scăpăm de ei, de scursurile corupte din servicii nu ne mai salvează nici bunul Dumnezeu.

Dar ce mai spune ”uriasul” cu minte mică de la Cotroceni: ”bugetul pune în discuție respectarea tratatelor internaționale la care România este parte; bugetul a fost gândit pentru a servi interesele unui grup restrâns (?). PSD urmărește o agendă care nu are legătură cu economia și nici cu dezvoltarea reală a țării”.

Demagogia ”uriașului” cu minte mică devine deplină întunecare când spune: ”PSD spune că nu se găsesc bani pentru a mări la timp alocațiile copiilor”.

Dacă aș crede că nu Securitatea i-a scris textul lui Iohannis, ci chiar el, l-aș trimite la culcare pentru că ori e beat, ori e drogat. Domnule președinte, nu dumneavoastră ați sesizat în zadar Curtea Constituțională că bugetul este neconstituțional, lucru care CCR l-a respins miercuri, 6 martie? În loc să promulgați bugetul, evident după venirea motivării Curții Constituționale, ce-ați făcut? L-ați retrimis în Parlament. De ce? S-a schimbat cumva raportul de forțe în cele două camere și USR și PNL au devenit majoritari? Nu, ați făcut această mizerie pentru a amâna cât mai mult timp intrarea în vigoare a bugetului pe 2019. Dacă-i așa de rău, lăsați-i să-și frângă gâtul. Dar din cauza nesimțirii dumneavoastră nu se pot mări alocațiile copiilor, nu se pot mări pensiile bătrânilor și nu pot crește bugetele pentru investiții, sănătate și învățământ.

Iată în deplină splendoare ticăloșia și nimnicia personajului numit Klaus Werner Iohannis. El se opune din răsputeri ca nouă românilor să ne meargă mai bine. Uitați-vă la rânjetul lui tâmpit când vorbește, e un om rău care ne disprețuiește pe noi, românii. Stai liniștit mă, Klaus că nu ne-au venit de hac de-a lungul istoriei nici turcii, nici tătarii, nici rușii și nici măcar conaționalul tău Adolf Hitler. O să rămâi în cartea de Istorie a Românilor ca o pată mică maro pe scutecul impecabil al unui prunc nou născut.