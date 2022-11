Altă afacere în care pastorul credincios Sighiartău a avut de câștigat a fost pe spinarea pandemiei.

În primăvara anului 2020, guvernul condus de Orban a inițiat un program de finanțare a IMM-urilor afectate semnificativ de criza COVID-19. La presiunea clientelei liberale, Cîțu a introdus în program și IFN-urile, care puteau astfel să ia de la bănci credite cu dobândă zero, în condițiile în care ele obțin foarte greu sau chiar deloc capital din surse externe. IFN-uri precum Capital Leasing, Mobilo Credit, EcoFinance IFN, Imocredit, Easy Credit 4 All, Agrinvest Credit, Rocredit, Krom Invest, Rapid Credit și IFN Împrumut SA au depus cereri de finanțare cu dobândă 0, anunța Profit.ro. În schimb, aceleași IFN aveau liber să dea credite pe mai departe cu dobânzi împovărătoare. Mobilo dădea credite pe termen de o lună cu dobândă de 1,6% pe zi, respectiv aproape 600% pe an. Easy Credit acorda credite garantate cu ipoteci – în general cu locuința – cu o dobândă de card de credit, respectiv 36% pe an, scrie cotidianul.ro.

„Dedicație pentru camarila de partid”, au țipat pesediștii, adversarii de atunci ai liberalilor și actualii lor colegi de guvernare. „O idee excelentă de pornire a motorului economiei pentru privilegiați ca Robert Sighiartău”, scria presa vremii.

„Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a aplicat prin IFN-urile controlate de el la credite cu dobândă zero, garantate de colegul Cîțu de la Finanțe, iar banii îi va folosi pentru a împrumuta populația cu DAE de eventual 9800% anual. Asta ca să vedeți pe cine ajută Cîțu, de fapt!”, scria pe facebook fostul consilier la Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, care a prezentat și documentul care atesta acest lucru.

CRUCEA ȘI PORTOFELUL

În declarația sa de avere, Robert Sighiartău a trecut doar câte acțiuni are în IFN Comautotransport Leasing SRL, dar nu și procentul pe care-l deține. Declarația mai are și alte omisiuni. Realitatea TV dezvăluia mai demult că Sighiartău locuiește într-o vilă cu o valoare estimată la peste 300.000 euro construită pe DN 1, în nordul Capitalei, care nu apare în declarația de avere. El s-a mai afișat și cu un Volvo roșu ultimul răcnet, cu număr de Bistrița, care de asemenea nu este menționat în declarația de avere, susținea realizatoarea respectivei emisiuni, Anca Alexandrescu. Ea a mai spus că alături de vila în care locuiește Sighiartău mai este una care ar fi a unui apropiat al pastorului penticostal din fruntea PNL. Sighiartău nu s-a simțit obligat să dea explicații legate de aceste lucruri. Poate că vilele și mașina le-or fi fost puse la dispoziție de „congregație”.

Robertino, aflat la al doilea mandat de deputat, a avut o ascensiune fulgerătoare în viața publică. În 2012, când avea 23 de ani, era consilier județean la Bistrița-Năsăud din partea PD-L, dar peste cinci ani era deja deputat și secretar general al PNL – practic, al doilea om de decizie după Ludovic Orban. Avea 28 de ani. Pentru o asemenea funcție, pe care a deținut-o 4 ani, l-au recomandat, probabil, familia și talentul. Tatăl său, decedat în 2010, a fost unul dintre cei mai bogați și influenți politicieni bistrițeni dar, și mai important, ai comunității neoprotestante din oraș. Robertino este putred de bogat și este protejatul aceluiași fost mahar politic Nelu Mexicanu, alias Nelu Oltean.

La emisiunea tv citată mai sus, întrebat fiind cine se află în spatele său, Sighiartău a răspuns „oameni foarte puternici, care au aceleași valori cu mine, și Dumnezeu!”.

Crucea și portofelul i-au permis lui Sighiartău să scape neatins de frământările interne din PNL din ultimii ani. Și, asemenea înaintașului său cu batistuță, când a simțit că vântul puterii bate spre Cîțu nu s-a sfiit să ceară demisia binefăcătorului său Ludovic Orban.

În 2021, după congresul înscăunării lui Cîțu la șefia partidului, Sighiartău este nevoit să cedeze, totuși, funcția de secretar general în favoarea unui favorit al lui Cîțu, dar pastorul deputat sare pe alt scaun, cel de vicepreședinte pentru Politică Externă şi Afaceri Europene al PNL. Funcția și-a ales-o cam singur, el susținând în orice împrejurare că are studii de „managementul instituţiilor europene”, ca să știe lumea de pe acum încotro va bate pentru alegerile europarlamentare din 2024.

Robertino va ajunge departe. Este instructat pentru așa ceva. Depășește cu mult carierismul lui Ponta, șmecheria lui Bușoi, tupeul lui Cîțu, pragmatismul lui Videanu și gargara lui Batistuță. Spre deosebire de aceștia, mai are de partea sa și ambiția unei întregi congregații.

În anul 2019, în cadrul unui eveniment desfășurat la Galați, Sighiartău spunea că Iohannis „este un om al cărui destin a fost scris de Dumnezeu!”. N-ar mira pe nimeni dacă Robertino ne-ar trânti odată în față că și destinul său a fost scris de Dumnezeu – și mucles… (Va urma)

