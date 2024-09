Romina Ureche, funcționara din Maieru acuzată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud de înșelăciune, uz de fals și fals în declarații, a scăpat de condamnare, întrucât instanța a ajuns la concluzia că a intervenit prescripția răspunderii penale. Chiar dacă a scăpat ieftin din punct de vedere penal, femeia este obligată de Judecătoria Năsăud, acolo unde a fost judecată cauza pe fond, să returneze peste 65.000 lei Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, unde a fost angajată timp de aproape doi ani. Sentința nu este definitivă și a fost atacată de inculpată la Curtea de Apel Cluj. De pedeapsă a scăpat și socrul acesteia, Lazăr Ureche, care a fost acuzat de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii năsăudeni au acuzat-o pe Romina Ureche că, unei adeverințe false, în 2017, a reușit să se înscrie la un concurs pentru postul de polițist local, organizat de Primăria Sângeorz Băi, post pe care și l-a adjudecat. A stat acolo vreo 7-8 luni, după care femeia s-a transferat, în interes de serviciu, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud, aflat în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. După 2 ani, s-a transferat din nou, tot în interes de serviciu, fix la primăria din comuna de domiciliu, de data asta însă pe un post de inspector clasa I, grad profesional asistent, și evident pe un salariu dublu față de cât avusese până atunci.

Însă, la scurt timp după ce a reușit să ocupe postul de polițist local din Sângeorz Băi, procurorii de la Năsăud, în baza unui denunț, au demarat o anchetă cu privire la documentele depuse de femeie la dosarul pentru înscrierea la concurs.

A vrut musai să fie polițist local

În septembrie 2017, Primăria Sângeorz Băi a scos la concurs două posturi pe perioadă nedeterminată, respectiv pentru un post de şef birou – gradul I şi poliţist local – clasa I, grad profesional asistent, iar pe 23 octombrie a avut loc concursul propriu-zis, la care s-a înscris o singură persoană: Romina Ureche. Fiindcă nu îndeplinea una dintre cerințe, respectiv să aibă un an vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite – ea fiind licențiată a Facultății de Psihologie din cadrul UBB Cluj-Napoca – , ci conform adeverinței depusă la dosar ea era angajată ca secretar administrativ la firma socrului său, post care necesita cel mult studii postliceale, astfel că tânăra a fost respinsă de comisia de concurs.

Cum postul a rămas liber, în luna noiembrie a fost organizat un nou concurs, condițiile impuse de Primăria Sângeorz Băi fiind neschimbate. De data aceasta, pentru postul de polițist local s-au înscris în concurs cinci candidați, dintre care doi au fost respinși pe motiv că nu au îndeplinit condiţia de vechime în specialitatea studiilor de 1 an pentru a participa la concurs. Evident, s-a înscris și tânăra Ureche, care de data aceasta a depus o adeverință din care reieșea că a ocupat doar funcţia de psiholog, şi nu de secretar administrativ cum a menţionat în formularul de înscriere precedent, în perioada 29.03.2016 – 22.11.2017.

Astfel, ea a ajuns să susțină proba scrisă, la care a reușit să obțină cea mai bună notă, și mai apoi interviul, unde au rămas doar doi candidați, iar în final a reușit să obțină postul de polițist local.

După circa 7 luni pe postul de polițist local, Romina Ureche s-a transferat în interesul serviciului, la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Bistriţa-Năsăud – Compartiment Stare Civilă din subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Transferul s-a efectuat în baza Dispoziţiei primarului oraşului Sângeorz-Băi nr. 262 din 28.06.2018, pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent. Pe acest post a rămas circa doi ani, până în iulie 2020, când s-a transferat din nou, tot în interes de serviciu, la Primăria Maieru pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia I, cu raport de serviciu pe perioadă nedeterminată.

Ghinionul ei a fost însă mama unuia dintre candidați, care în timp ce își aștepta fiul să iasă din concurs, a auzit că în realitate Romina Ureche nu ar fi îndeplinit condiţiile pentru a participa la concurs, respectiv că nu îndeplinea toate condiţiile cerute pentru înscrierea la concurs. Drept urmare, femeia a sesizat procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud, care au demarat o anchetă și au găsit neregulile.

Socrul i-a “aranjat” actele ca să poată înscrie la concurs

Concret, Romina Ureche, ca să poată obține postul de la primăria din Sângeorz Băi, a apelat la socrul său ca să îi aranjeze contractul de muncă, astfel încât să reiasă că ea a fost angajată de la bun început ca psiholog în firma de exploatare a lemnului și nu ca secretar. Procurorii spun că după ce tânăra a fost respinsă la concursul pentru postul de polițist local, socrul acesteia i-a dat ordin contabilei să îi modifice retroactiv contractul de muncă al nurorii sale, astfel încât să rezulte că este angajată pe postul de psiholog al firmei încă din 2016 și să facă și modificările necesare în REVISAL. Mai apoi, în octombrie 2017, i s-a eliberat Rominei Ureche adeverința necesară pentru cea de a două rundă a concursului pentru postul de polițist local în cadrul Primăriei Sângeorz Băi.

Anchetatorii mai arată că, după ce tinerei i-au fost interceptate convorbirile, au descoperit cum a încercat aceasta să aranjeze lucrurile, astfel încât să iasă basma curată, atât cu socrul său, cât și la AJOFM BN, de unde a obținut un extras al istoricului de muncă din baza de date și din care reieșea că ea figura în evidenţele acestei instituții cu funcția de psiholog, înregistrare care ar data din 28.03.2016. Extras care s-a dovedit a fi falsificat de un angajat al AJOFM, care ar fi primit mită 100 de lei de la mama Rominei Ureche.

Drept urmare, procurorii au disjuns un dosar pentru infracțiunea de dare de mită, care a fost declinat în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Găsiți vinovați, salvați de prescripție

După 3 ani de anchetă și alți 3 ani de judecată, instanța de la Judecătoria Năsăud a ajuns la concluzia că tânără a comis faptele de care a fost acuzată.

“În drept, raportat la stare de fapt descrisă în rechizitoriu, se constată că fapta inculpatei Ureche Romina care, în data 22.11.2017, a indus în eroare pe reprezentanţii Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi, (…) cu ocazia înscrierii sale la concursul organizat pentru ocuparea postului de funcţionar public în cadrul Biroului de Poliţie Locală din cadrul Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi – poliţist local grad profesional asistent, pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor specifice (vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an de zile), a prezentat în mod mincinos ca având o vechime în funcţia de psiholog la societatea Salem Lazar Impex SRL Rodna, de 1 an, 7 luni şi 16 de zile (aparent de la data angajării – 29.03.2016), deşi în realitate avea vechime efectivă în funcţia de psiholog la această firmă doar de 1 lună şi 14 zile (abia de la data de 01.10.2017 când i s-a modificat contractul de muncă), ea în realitate fiind secretar administrativ de la data angajării sale, adică de la data de 29.03.2016 până la data de 01.10.2017, perioadă în care a exercitat şi desfăşurat efectiv atribuţii şi sarcini specifice de secretar administrativ (funcţie care implica studii medii/postliceale şi care nu era compatibilă cu condiţiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite, în timp ce funcţia de psiholog se încadra în condiţiile de vechime în specialitatea studiilor, întrucât funcţia de psiholog implica studii superioare) cu scopul de a se încadra în condiţiile cerute pentru ocuparea postului de mai sus, iar la data de 22.11.2017, a completat cu date false formularul de înscriere din 22.11.2017, menţionând în fals că în perioada 29.03.2016 -22.11.2017 a fost angajată şi a prestat efectiv activitatea de psiholog la societatea Salem Lazar Impex SRL, deşi aceasta, în realitate, a exercitat şi desfăşurat efectiv atribuţii şi sarcini specifice de secretar administrativ, începând cu data de 29.03.2016 şi până la 01.10.2017 şi abia de la data de 01.10.2017 şi până la data de 22.11.2017 ca psiholog, formular care a fost ulterior depus şi înregistrat la data de 22.11.2017 la Primăria Oraşului Sângeorz-Băi sub nr. 14178, inculpata făcând declaraţii mincinoase în faţa reprezentanţilor Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi, pentru a se încadra în condiţiile cerute pentru participarea la concurs şi care pentru a induce în eroare pe reprezentanţii Primăriei oraşului Sângeorz-Băi, a folosit şi depus alături de formularul de înscriere mai sus menţionat, adeverinţa de vechime în muncă nr. 96 din 13.11.2017, cunoscând că aceasta este falsă, adeverinţă eliberată de către inculpatul Ureche Lazăr, socrul său şi administratorul societăţii Salem Lazar Impex SRL, care atestă în fals că aceasta are o vechime în funcţia de psiholog de 1 an, 7 luni şi 16 zile (data angajării la societatea Salem Lazar Impex SRL – 29.03.2016 până la data completării adeverinţei – 13.11.2017), deşi în realitate avea o vechime în funcţia de psiholog doar de 1 lună şi 14 zile (data modificării CIM nr. 72/29.03.2016, respectiv data de 01.10.2017 până la data completării adeverinţei – 13.11.2017), toate manoperele dolosive fiind efectuate pentru ca inculpatei Ureche Romina să îi fie validat dosarul de înscriere la concursul organizat în luna noiembrie-decembrie 2017, lucru care s-a şi întâmplat, inculpata Ureche Romina promovând concursul şi fiind numită prin Dispoziţia Primarului Oraşului Sângeorz-Băi nr. 795/22.12.2017, începând cu data de 28.12.2017, în funcţia publică de execuţie de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia bază, la Biroul Poliţie Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sângeorz-Băi, manopere dolosive, fără de care nu era posibilă numirea în funcţia publică de funcţionar public – poliţist local, ca o consecinţă a vicierii procedurii de validare a dosarului de înscriere, inculpata beneficiind, în perioada 22.11.2017 – 02.07.2018, în mod injust de dreptul de a munci ca poliţist local la Primăria Oraşului Sângeorz-Băi şi inclusiv de dreptul la salariu, obţinând pentru sine un folos material injust constând în salariul lunar de poliţist local, respectiv drepturi salariale în cuantum total de 28.988 lei (din care salariu brut total de 25.473 lei şi normă de hrană în cuantum de 3515 lei) şi care în continuare, ca urmare a încadrării acesteia în corpul funcţionarilor publici, la data de 02.07.2018, s-a transferat, în interesul serviciului, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud – Compartiment Stare Civilă din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, transfer efectuat în baza Dispoziţiei Primarului Oraşului Sângeorz-Băi nr. 262 din 28.06.2018, pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud, iar în baza Dispoziţiei nr. 18/02.07.2018 a Directorului executiv al SPCLEP (…), postul pe care s-a transferat având ca şi condiţii specifice privind ocuparea postului, printre altele, condiţia deţinerii de studii de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, conform fişei postului nr. III/3 din 02.07.2018 şi vechime în specialitate de minimum 1 an în specialitatea studiilor conform adresei nr. 1423/13.07.2020 a SPCLEP (…), inculpata beneficiind, în perioada 02.07.2018-01.06.2020, în mod injust de dreptul de a munci ca inspector în cadrul Compartimentului de Stare Civilă din cadrul SPCLEP Bistrița-Năsăud şi inclusiv de dreptul la salariu, încasând în mod injust salariul lunar de inspector, respectiv drepturi salariale în cuantum total de 65.095 lei (din care salariu de bază total de 58.399 lei, indemnizaţie de hrană în cuantum de 5246 lei şi vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei) şi apoi, în mod similar, aceasta s-a transferat, din nou, în interesul serviciului, la data de 01.06.2020, la Primăria Comunei Maieru, transfer efectuat în baza Dispoziţiei Directorului executiv al SPCLEP al Judeţului Bistrița-Năsăud nr. 25/25.05.2020 şi în baza Dispoziţiei Primarului Comunei. Maieru nr. 68/29.05.2020 pe funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia I, cu raport de serviciu pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Maieru, postul pe care s-a transferat având ca şi condiţii specifice privind ocuparea postului, printre altele, condiţia deţinerii de studii de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, şi vechime în specialitate de minimum 1 an în specialitatea studiilor conform adresei nr. 2582/17.07.2020 a Primăriei comunei Maieru, având la bază premisa efectuării manoperelor dolosive efectuate de către inculpată cu ocazia încadrării în corpul funcţionarilor publici arătate mai sus şi care a beneficiat, în perioada 01.06.2020-17.07.2020 şi beneficiază în continuare, în mod injust, de dreptul de a munci ca inspector la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Maieru şi inclusiv de dreptul la salariu, încasând în mod injust salariul lunar de inspector, respectiv, până la momentul comunicării răspunsului nr. 2582/17.07.2020, drepturi salariale în cuantum total de 4767 lei (salariu brut), cauzând acestor instituţii prejudiciu material, constând în contravaloarea salariilor încasate, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înşelăciune, faptă prev. de 244 al. 1 şi 2 C. Pen., uz de fals, faptă prev. de art. 323 C. Pen. şi fals în declaraţii, prev. de art. 326 C. Pen., toate cu aplic. art. 38 al. 1 Cod Penal”, se arată în motivarea Judecătoriei Năsăud.

Și în cazul lui Lazăr Ureche, socrul Rominei Ureche, instanța spune că a săvârșit faptele cu vinovăția prevăzută de lege.

“De asemenea, fapta inculpatului Ureche Lazăr, care în cursul lunii octombrie 2017, în calitate de administrator al societăţii Salem Lazar Impex SRL, cunoscând faptul că nora sa, inculpata Ureche Romina a fost respinsă la data de 19.10.2017 în cadrul procedurii din cadrul concursului programat a se organiza în luna octombrie 2017, în vederea ocupării postului de funcţionar public în cadrul Biroului de Poliţie Locală din cadrul Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi – poliţist local grad profesional asistent, pe motivul că nu îndeplinea condiţiile cerute, de vechime în specialitate şi cunoscând faptul că aceasta avea nevoie de adeverinţă care să certifice în fals că avea o astfel de vechime (minim 1 an de zile în specialitatea studiilor superioare) şi-a manifestat acordul pentru întocmirea în fals a adeverinţei de venit nr. 96 din 13.11.2017 pentru a-i servi inculpatei Ureche Romina şi în acest sens, prin intermediul soţiei sale, numita (…), i-a solicitat numitei (…), contabila societăţii Salem Lazar Impex SRL, să completeze tipizatul adeverinţei nr. 96 cu date nereale, care atestau faptul că inculpata Ureche Romina ar fi fost angajată a societăţii Salem Lazar Impex SRL şi ar fi desfăşurat activităţi lucrative în cadrul societăţii mai sus menţionate, în funcţia de psiholog , de la data de 29.03.2016 (data angajării iniţiale), iar după inserarea datelor nereale, potrivit cărora inculpata Ureche Romina avea o vechime în muncă de 1 an, 7 luni şi 16 zile, pe funcţia de psiholog , ce presupunea studii superioare şi, prin urmare, în acest mod, putea face dovada (falsă în realitate) că îndeplinea condiţiile de vechime în specialitatea studiilor superioare de minim 1 an de zile ( condiţie sine qua non pentru a se putea înscrie la concursul organizat de către reprezentanţii Primăriei Oraşului Sângeorz Băi, în perioada noiembrie-decembrie 2017, mai exact în data de 11.12.2017, pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de poliţist local, gradul asistent, la Biroul Poliţie Locală din subordinea Consiliului Local al oraşului Sângeorz-Băi) şi după ce tipizatul adeverinţei nr. 96 din 13.11.2017, completat de către numita (…), contabila societăţii, cu datele mai sus arătate, i-a fost prezentată inculpatului Ureche Lazăr, acesta a semnat-o, în dreptul rubricii «semnătura reprezentantului legal al angajatorului – (s.n. Salem Lazar Impex SRL) , certificând astfel, în fals, că datele înscrise pe adeverinţă sunt reale, exacte şi complete, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de 322 al. 1 Cod Penal.

Față de aspectele prezentate anterior şi prin raportare la art. 396 C.proc.pen., instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşită cu vinovăţie de inculpaţi”, se arată în motivarea Judecătoriei Năsăud.

Deși instanța a ajuns la concluzia că cei doi au comis infracțiunile de care au fost acuzați de procurori, nu a putut să le aplice nicio pedeapsă, întrucât faptele s-au prescris încă din ianuarie 2023.

SPCLEP cere banii înapoi

Cu toate acestea, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud s-a constituit parte civilă în cauză și a solicitat instanței ca, în cazul în care cei doi vor fi găsiți vinovați, să fie obligați să plătească în solidar suma de 65.095 lei – totalul salariilor încasate de Romina Ureche în perioada în care a fost angajata instituției. Judecătorii au decis însă ca prejudiciul suferit de instituție să fie achitat integral doar de fosta angajată.

“Instanţa a constatat săvârşirea de către inculpata Ureche Romina a infracţiunilor de înşelăciune, uz de fals şi fals în declaraţii, infracţiuni săvârşite de către inculpată pentru ocuparea postului de funcţionar public în cadrul Biroului de Poliţie Locală din cadrul Primăriei Oraşului Sângeorz-Băi – poliţist local grad profesional asistent, situaţie care a permis ulterior transferul, în interesul serviciului, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud – Compartimentul Stare Civilă din subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, inculpata beneficiind, în perioada 02.07.2018-01.06.2020, în mod injust de dreptul de a munci ca inspector în cadrul Compartimentului de Stare Civilă din cadrul SPCLEP Bistrița-Năsăud şi inclusiv de dreptul la salariu, încasând în mod injust salariul lunar de inspector, respectiv drepturi salariale în cuantum total de 65.095 lei (din care salariu de bază total de 58.399 lei, indemnizaţie de hrană în cuantum de 5246 lei şi vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei), pretenţii care fac obiectul acţiunii civile analizate în cauză.

Indubitabil angajatul are dreptul la salariu pentru munca prestată, conform art. 159 din Codul muncii, însă inculpata a ocupat funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud, conform transferului efectuat în baza Dispoziţiei Primarului Oraşului Sângeorz-Băi nr. 262 din 28.06.2018 şi a încasat salariul pentru munca prestată în această funcţie ca urmare a săvârşirii unor infracţiuni. Sumele de bani încasate cu titlu de salariu reprezintă prejudiciul generat pentru angajator prin săvârşirea infracţiunilor de către inculpată.

În cazul dedus judecăţii, nu se poate pune problema despre nulitatea contractului de muncă sau a actelor adiţionale. Indiferent de valabilitatea sau nevalabilitatea acestora, drepturile salariale încasate de inculpată reprezintă un prejudiciu creat angajatorului ca urmare a săvârşirii de către angajat a unor fapte de natură penală. Mai reţine instanţă că inculpata nu era îndreptăţită la încasarea sumelor de bani cu titlu de salariu, în contextul în care nu era îndreptăţită la ocuparea funcţiei şi prestarea muncii pentru care a pretins a fi remunerată.

Inculpata a prestat activitatea impusă de fişa postului şi a fost remunerată corespunzător, prin inducerea în eroare a părţii civile prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (faptul că are vechimea în muncă şi îndeplinirea condiţiilor de studii) tocmai pentru a obţine pentru sine un folos material reprezentat de salariul aferent funcţiei în care a fost încadrat. #### folosul material obţinut a reprezentat o contraprestaţie pentru munca prestată, acesta dobândeşte caracter injust tocmai prin faptul că, în lipsa adeverinţei false prin care se atesta vechimea în muncă, inculpata nu ar fi avut dreptul la o astfel de remuneraţie. Astfel, paguba în sarcina părţii civile este reprezentată de salariul oferit inculpatei, având în vedere că a fost plătită o persoană care nu era calificată pentru a îndeplini funcţia respectivă.

Având în vedere faptul că beneficiul material reprezentat de drepturile salariale încasate necuvenit reprezintă scopul indirect urmărit de inculpată în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, instanţa reţine că numai ea a pricinuit prejudiciul, nu şi coinculpatul Ureche Lazăr, întrucât paguba provine din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Partea civilă a depus la dosarul de urmărire penală înscrisuri care dovedesc (…) plata salariului brut în cuantum total de 65.095 lei (din care salariu de bază total de 58.399 lei, indemnizaţie de hrană în cuantum de 5246 lei şi vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei).

Având în vedere că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, există faptă ilicită, există prejudiciu cert şi nereparat, aşa cum a fost stabilit anterior, există raport de cauzalitate între fapt şi prejudiciu şi există vinovăţia sub forma intenţiei, în baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1.349 Cod Civil şi art. 1.357 Cod Civil, va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Consiliul Județean Bistrița-Năsăud – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Judeţului Bistrița-Năsăud şi va obliga inculpata Ureche Romina la plata sumei de 65.095 lei, cu titlu de daune materiale ( 58.399 lei salariul de bază, 5.246 lei indemnizaţie de hrană şi 1.450 lei vouchere de vacanţă)”, a hotărât instanța năsăudeană.

Primăriile din Sângeorz-Băi și din Maieru nu s-au simțit păgubite, astfel că nu s-au constituit și ele părți civile în cauză.

Sentința pronunțată de Judecătoria Năsăud nu este definitivă și a fost atacată de Romina Ureche la Curtea de Apel Cluj.