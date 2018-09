Videochatul de acasa – o idee buna? Beyou-studio ofera doua alternative

Nu mai este niciun secret ca videochatul se transforma cu pasi repezi intr-o adevarata industrie care ofera castiguri generoase tinerilor si in acelasi timp genereaza sume substantiale de bani la bugetul statului. In Romania, acest job este imbratisat de tot mai multe persoane care isi doresc sa obtina independenta finaciara si un nivel de trai confortabil, care sa elimine grija zilei de maine.

Veniturile sunt cu siguranta foarte atractive, acesta fiind principalul motiv pentru care tinerele devin modele in videochat. In fond, locuri de munca in acest domeniu sunt suficiente, iar profesionalismul de care dau dovada cele mai multe dintre studiouri nu poate fi trecut cu vederea, activitatea de videochat devenind 100% legala – alte motive pentru care acest job este demn de luat in considerare.

Totusi, multe tinere care aleg aceasta cale se intreaba care sunt avantajale si dezavantajele muncii intr-un studio de videochat si ce presupune munca de acasa, pe cont propriu. Pentru a descoperi care este mersul lucrurilor si pentru a se acomoda cu acest domeniu, unele incep sa lucreze de acasa o perioada, in mod independent, aceasta decizie dovedindu-se de cele mai multe ori a fi una neinspirata. Sub umbrela unui studio profesional insa, decizia poate deveni una inteleapta.

Videochatul de acasa – ce presupune?

Exista niste avantaje de care vei avea parte atunci cand lucrezi de acasa? Este vorba in primul rand de flexibilitate, in sensul ca iti vei organiza programul dupa bunul plac si te vei bucura de confort deplin din acest punct de vedere. Totodata, nu vei imparti cu nimeni comisionul, tot banii castigati in fata camerei devenind ai tai. Vei fi de asmenea in castig muncind de acasa daca esti genul de persoana careia ii place sa decida singura fiecare aspect, inclusiv modul in care abordeaza situatiile.

Avantajele insa, se incheie in momentul in care iti dai seama ca mediul neprofesionist de munca, cum este cel de acasa, este responsabil pentru incasarile slabe. Mai mult ca sigur dispozitivele pe care le ai la dispozitie acasa nu sunt dintre cele profesionale, astfel ca rezultatele vor fi pe masura – nesatisfacatoare.

Asadar, ce ramane de facut? Beyou-studio.ro iti ofera doua posibilitati – fie lucrezi de acasa pe cont propriu, fie in colaborare cu acest studio. Vei afla in randurile de mai jos ce presupune fiecare dintre aceste optiuni.

Videochat pe cont propriu, de acasa

Echipa Beyou-studio.ro te va ajuta sa iti creezi conturile pe site-urile cu care colaboreaza, prezentandu-ti orice informatie legata de logare, cont, activitatea acestora. Trainingul non-stop si suportul IT din primele trei luni de activitate te vor initia in domeniul videochatului si te vor ajuta sa asimilezi cunostintele si abilitatile esentiale oricarui model.

Alte beneficii de care vei avea parte:

Vei primi sfaturi in legatura cu designul camerei de lucru, de la luminile de care ai nevoie pentru a te pune in valoare pana la cele mai mici detalii, precum alegerea decoratiunilor.

Vei afla care sunt tinutele potrivite pentru aceasta activitate, tinute care corespund atat cu tendintele in moda, cat si cu preferintele si cerintele admiratorilor.

Vei fi informata cu privire la echipamentul de munca. Astfel, vei primi consultanta in detaliu in legatura cu specificatiile tehnice ale unui calculator, cat si cu privire la conexiunea la internet.

Daca nu detii cunostintele necesare pentru configurarea calculatorului pentru aceasta activitatea sau instalarea programelor necesare acesteia, un specialist al studioului se va deplasa pana la locuinta ta si iti va oferi sprijin in acest sens.

Vei afla modalitatile de incasare a banilor, precum si cum sa iti creezi contul bancar pentru a putea beneficia de banii castigati.

De asemenea, daca bugetul iti permite sa investeti in imaginea ta si in decorul aferent, echipa te va ajuta cu amenajarea spatiului, fara a rapi din timpul tau.

Videochat de acasa, in colaborare cu Beyou-studio.ro

La fel ca si in cazul ofertei pe cont propriu, aceasta colaborare debuteaza cu crearea conturilor pe site-urile de videochat, consultanta privind alegerea luminilor, decoratiunilor, tinutelor, designului incaperii de lucru si stabilirea tuturor detaliilor necesare pentru a pune bazele unei cariere de model videochat. Toate acestea sunt asigurate de echipa Beyou-studio.ro.

Dupa semnarea contractului de colaborare, se vor pune la punct celelalte aspecte, consultanta IT, suport tehnic, conexiunea la internet, respectiv orice alt detaliu ce determina buna functionare a echipamentelor.

Sarcina gestionarii banilor, implicit onorarea contributiilor la stat va fi preluata de studio, conform conditiilor stipulate in contractul semnat de ambele parti.

In cele din urma, decizia sta in mainile tale. Daca esti convinsa ca vei putea separa viata personala de cea profesionala si dedica unei cariere in videochat, acceseaza site-ul beyou-studio.ro si afla mai multe informatii.