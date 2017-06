Ponta rupe tacerea si dezvaluie cum a preferat Dragnea sa piarda alegerile

Războiul total dintre fostul şi actualul preşedinte al PSD e departe de a se încheiat. Victor Ponta trimite ‘săgeţi otrăvite’ către Liviu Dragnea. Ponta lansează o serie de acuzaţii dure la adresa actualului preşedinte al Camerei Deputaţilor. Prezent la investirea primarului PNL de la Târgu jiu, Ponta îl acuză pe Dragnea de faptul că PSD a pierdut alegerile locale parţiale de la Târgu Jiu.

„Ca deputat ales timp de 4 mandate cu voturile locuitorilor din Municipiul Targu Jiu am fost invitat de primar la depunerea juramantului in noua functie / chiar daca este PNL eu cred ca toti cei alesi ( indiferent de partid) trebuie sa sprijinim proiectele oamenilor care ne-au ales! Foarte bine daca toate partidele lasa orgoliul si isi dau mana pentru binele celor care i-au votat!

Am fost alaturi de Presedintele CJ Gorj ( membru PSD) si de consilierii de la toate partidele / si noul Primar va avea sprijinul nostru pentru finalizarea Stadionui Municipal, a Soselei de Centura, a constructiilor ANL, pentru salvarea CE Oltenia si pentru toate proiectele bune pentru locuitorii municipiului Targu Jiu si ai Judetului Gorj!

Cat am fost Prim Ministru am sprijinit proiectele diverselor localitati din Romania indiferent de partidul din care venea Primarul / ca exemplu nu uit ca am mers de mana cu Primarul Emil Boc la Munchen ca sa obtinem organizarea la Cluj Napoca a Campionatului European de Baschet – si foarte bine am facut!

Faptul ca Dl Dragnea a preferat sa piarda alegerile la Targu Jiu doar din ambitia de a bloca prezenta mea in campanie alaturi de candidatul PSD este o greseala / daca eu, care sunt deputat cu voturile oamenilor din Targu Jiu , as boicota activitatea Primarului doar pentru ca este de la PNL as face o mare greseala!”, a tunat Ponta pe facebook.