Liviu Dragnea:”Nu sunt de acord ca rudele să fie angajate la cabinetul unui demnitar”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că nu este de acord ca rudele să fie angajate la cabinetul unui demnitar. „Cu rudele nu sunt de acord. Cu rudele e bine să te întâlneşti acasă de sărbători, de Crăciun, în weekend. Nu sunt de acord ca rudele să fie angajate la cabinetul unui demnitar. Categoric, nu”, a afirmat Dragnea, la Sinaia, conform Agerpres.

Întrebat despre acordarea de către CJ Teleorman a unui sediu gratuit pentru cabinetul său parlamentar, liderul PSD a spus: „Iar am mai făcut ceva”. „Orice parlamentar, inclusiv eu, avem dreptul la sedii şi autorităţile locale au posibilitatea şi au şi baza legală să acorde parlamentarilor sedii – primării, consilii judeţene. Şi au îndrăznit să-mi dea şi mie. În weekend mai ajung. Dar am avut două fete angajate, foarte eficiente, nu ştiu dacă una mai rămâne, şi am avut o comunicare serioasă cu alegătorii care au lăsat acolo petiţii, am mai şi vorbit la telefon. Eu, în general, am mers des în weekend în judeţ, nu cu presă, nu cu foarte multă publicitate, şi am vorbit cu oamenii”, a menţionat acesta.