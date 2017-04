Liderul grupului PMP nu își asumă amendamentele pe care Traian Băsescu urmează să le depună la legea grațierii

Amendamentele pe care Traian Băsescu urmează să le depună la legea grațierii nu sunt ale PMP, ci sunt propuse în nume propriu, a precizat, joi, liderul grupului PMP din Camera Deputaților, Eugen Tomac.

„Având în vedere dezbaterea care s-a iscat în ultima perioadă cu privire la amendamentele la legea grațierii, vreau să fiu cât se poate de sincer. Eu, în calitate de lider al grupului PMP din Camera Deputaților, nu am văzut aceste amendamente. De altfel, în cadrul partidului nu am discutat despre aceste amendamente. Consider că aceste amendamente nu sunt ale PMP, dacă ele vor fi depuse, le vom analiza și noi cu multă atenție, dar, cel mai probabil, acestea, dacă vor fi depuse, vor fi amendamente ale domnului președinte Traian Băsescu, și nu ale partidului”, a spus Tomac la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că pe acest subiect se va discuta luni, în cadrul ședinței Consiliului Executiv Național al PMP, unde se va lua o decizie.

„Pentru că există un interes justificat în rândul opiniei publice cu privire la acest subiect, am simțit nevoia să fac această precizare. Nu vreau să îmi fie interpretate altfel decât este cazul afirmațiile. Domnul Băsescu are o experiență vastă politică, probabil are motivele deplin întemeiate pentru a face demersuri în calitate de senator, dar cu privire la acest subiect, ele nu au fost elaborate de noi și nu le-am discutat în partid. Am ieșit cu acest punct de vedere pentru că eu cred că este firesc pentru spiritul partidului să limpezim câteva chestiuni. Îl respectăm pe domnul președinte, în acest moment cred că este important să aveam această discuție în partid. În general ne-am consultat de fiecare dată, sau ne-a prezentat punctul domniei sale de vedere în partid. Înțeleg că e un demers pe care și-l asumă domnia sa”, a menționat Tomac potrivit Agerpres.