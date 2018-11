Iohannis, atac dur: „Infractorul Dragnea s-a cocoțat în fruntea statului”

Liviu Dragnea a fost criticat marți de către președintele Klaus Iohannis pentru momentul în care a adus două valize, una cu gogoși și una cu dosare, spunând că gentul lui se numește fake news.

”Un infractor ajunge în fruntea statului, infractorul Dragnea s-a cocoțat în fruntea statului, progresează nu în domeniul statului de drept, progresează în domeniul fake news, ce a prezentat ieri este ceea ce se numește fake news, minciuni PSD-iste adunate pentru cele cinci campanii la care a participat în decursul anilor”, a spus Iohannis.

Acesta a mai spus că Dragnea ”este disperat” și ”încearcă manevre de manipulare”.

”Nu pot să nu menționez valizele, politica românească s-a schimbat. Am avut mai demult Caragiale, cu o scrisoare pierdută, apoi bilețelul roz pierdut și regăsit, așa se întâmplă dacă infractori ajung în fruntea statului”, a subliniat Iohannis.

Anterior, Iohannis a atras atenția asupra populismului și atacurilor unor politicieni care încearcă astfel să își acopere eșecul. El a mai acuzat fenomenul fake news și al manipulării informațiilor de interes public, făcând aluzie la episodul de luni când Liviu Dragnea a venit cu două valize la Parlament, una cu gogoși și una cu presupuse documente care l-ar viza pe șeful statului.

”Ne confruntăm cu amenințări specifice care riscă să pună în pericol chiar democrația și statul de drept. Fenomenul fake news, și ieri am avut un exemplu de paradă, manipularea de orice fel a informației de interes public și un populism crescut, care amăgește cu minciuni și promisiuni prea puțin sustenabile, sunt potențiale pericole la adresa democrației. Auzim că UE ar fi vinovată pentru diferite probleme din România. Este modul unor politicieni de a-și ascunde propriile eșecuri și de a găsi un vinovat de serviciu”, a spus Klaus Iohannis.

Prezent la Palatul Cotroceni, la o dezbatere pe tema educației, el a adăugat că exită riscul ca astfel de atacuri să devină credibile, iar singura formă de imunizare împotriva populismului și demagogiei este educarea copiilor în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale și statul de drept.

Liviu Dragnea a venit luni, la ședința CEx PSD, cu două valize, după anunțul Rise Project că are date din Tel Drum găsite într-o valiză. „Am întârziat puțin pentru că am primit două valize. Prima valiză este cu gogoși de la Rise Project. Sunt aici proaspete. Le mâncăm aici. A doua valiză, după cum probabil știți, eu sunt din Teleorman și, ca orice localnic din Teleorman, am găsit în fundul curții o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA și hai să vedem ce e aici. Ia uite, dosarul 01 achiziția frauduloasă a sediului Raiffeisen. 02 Retrocedări către forumul german al grupului etnic german. 03 promovarea procurorilor care i-au închis dosarelor. 04 declarații despre banii încasați din chirii. 05 închirierea căminului de bătrâni de la forumul german. 06 presiuni asupra unui judecator de la Curte. Și mai avem niște stickuri”, a spus Liviu Dragnea, înainte să intre la ședința CEx al PSD.