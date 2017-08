Guvernul îţi dă cu o mână şi îţi ia cu cealaltă. Studenţii, fără burse. Revolta tinerilor clujeni

În prima formă a programului de guvernare, PSD-ALDE îşi lua numeroase angajamente faţă de studenţi, Guvernul fiind foarte buni cu aceştia: gratuitate pe tren, tabără la mare pe gratis pentru cei din Bucureşti şi nu în ultimul rând burse care ajung până la 1.500 lei date chiar şi în vacanţă. Doar că, noul program de guvernare mai vine cu ceva: dispariţia unor promisiuni.

Tinerii se plâng că s-a făcut o nedreptate, mai precis, studenţii din anii terminali nu mai primesc bursă pe durata verii pe motiv că au terminat acest ciclu de învăţământ, însă aceştia speră totuşi că Guvernul PSD-ALDE va îndrepta acest lucru. Schimbarea care a intervenit în ceea ce priveşte alocarea burselor studenţeşti a fost anunţat de Ministerul Educaţiei Naţionale abia în 14 iulie. Mai mult, acceştia sunt revoltaţi şi se cred neîndreptăţiţi deoarece studenţii care au beneficiat de bursă din octombrie, însă nu şi-au dat licenţa în iunie, vor primi bursă pe timpul verii.

”Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu alciclurilor de studii de licenţă sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor”, transmite Gigigel Paraschiv, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale.

ANSOR face eforturi pentru ca această prevedere din Legea Educaţiei Naţionale să fie modificată

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANSOR) a informat studenţii bursieri din anii terminali că nu vor primi bursă până în luna septembrie, chiar dacă, la propunerea ANSOR, Ministerul Educaţiei Naţionale şi-a luat angajamentul de a oferi burse, indiferent de momentul în care studenţii vor susţine examenul de finalizare de studii.

”Anumite universităţi nu au fost de acord cu această decizie a ministerului şi au sesizat Curtea de Conturi, care a hotărât că nu există bază legală pentru a acorda studenţilor din an terminal burse până în luna septembrie inclusiv, deoarece articolul 142, alineatul (7) din Legea Educaţiei Naţionale prevede că „persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor”. Aşadar, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis ieri (n.r. 14 iulie) să schimbe decizia luată în 21 iunie 2017 şi să modifice criteriile generale de acordare a burselor printr-un nou Ordin (nr. 4355 din 13.07.2017), în aşa fel încât studenţii din ani terminali să beneficieze de burse doar până în momentul susţinerii examenului de finalizare de studii.

Deşi ANOSR face eforturi pentru ca această prevedere din Legea Educaţiei Naţionale să fie modificată, fiind vacanţă parlamentară, acest lucru nu este posibil de urgenţă, ci abia în toamnă, când e prea târziu pentru cei care ar trebui să beneficieze de bursă până la finalul verii. Aşadar, cel puţin în această vară, studenţii din ani terminali vor beneficia de bursă doar până la susţinerea examenului de finalizare de studii, şi nu până în luna septembrie, cum propusese ANOSR şi cum fusese reglementat iniţial de minister. ANOSR va face toate demersurile necesare, la toamnă, pentru ca art. 142, alin. (7) din Legea Educaţiei Naţionale să fie modificat şi, începând de anul universitar viitor, studenţii din an terminal să beneficieze de bursă până în luna septembrie inclusiv, indiferent de momentul în care susţin examenul de finalizare de studii”, informează ANSOR.

Mesaj pentru Guvernul PSD-ALDE

O studentă a lansat şi o petiţie în speranţa că se va găsi o rezolvare la problema discutată.

„După nenumăratele schimbări care au intervenit în ce priveşte alocarea burselor studenţeşti, un anunţ al ANOSR comunică faptul că studenţii care au absolvit studiile de licenţă în iunie 2017 nu vor mai primi bursă pe durata verii, pe motiv că au terminat acest ciclu de învăţământ. Însă un an universitar începe la 1 octombrie şi se termină la 30 septembrie, iar bursele pe care studenţii le primesc în anul III sunt pe deplin meritate, întrucât pentru cele de studiu, cel puţin, am învăţat în anul II, iar de cele sociale avem cu siguranţă nevoie în continuare. Ce m-a determinat să mă hotărăsc imediat să acţionez este faptul că din câte am citit până acum studenţii care au beneficiat de bursă începând din octombrie, dar nu şi-au dat licenţa în iunie, vor primi bursa pe timpul verii, ceea ce mi se pare inadmisibil.

Personal, m-am pregătit până acum două zile pentru admiterea la masterat, asta după tot stresul legat de licenţă. Este strigător la cer să ştiu că un coleg care nu a avut niciun interes să-şi termine studiile la timp poate primi această bursă. În plus, dacă reducerile la transportul în comun şi toate celelalte facilităţi de care beneficiem cu ajutorul carnetului de student / al legitimaţiei se aplică până în septembrie, de ce nu ar fi la fel şi cu bursele?

În plus, studenţii din provincie ştiu cu siguranţă ce înseamnă să studiezi şi să locuieşti într-un oraş mare, cum ar fi Bucureştiul sau Clujul de exemplu, şi ce costuri implică acest lucru în fiecare lună, indiferent dată locuieşti la cămin sau nu.

Consider că primirea acestor burse integral este dreptul nostru, numai dacă avem în vedere „teoriile” extrem de frumoase pe care le prezintă cei de la Ministerul Educaţiei despre cum susţinerea „excelenţei” în educaţiei reprezintă pentru dânşii o prioritate. Acest lucru nu este vizibil, aş spune, deoarece aceste burse, pe lângă faptul că ne sunt de un real folos din punct de vedere material, ne motivează, desigur, şi la nivel intelectual.

Ele cred că reprezintă de fapt confirmarea muncii noastre şi totodată o încurajare a efortului nostru intelectual nedisimulat, aşa cum ştim că rar se mai întâlneşte în educaţie.

Rog pe toţi cei care citesc această petiţie şi susţin argumentele prezentate aici, sau au şi alte argumente, să o semneze, distribuie şi să îmi scrie pe adresa de e-mail ( georgescu_ruxandra1@yahoo.com ) eventuale sugestii pentru dezvoltarea textului acestei petiţii. Vă mulţumesc şi sper că vom reuşi să ne facem auzită vocea. Este dreptul nostru. Efortul intelectual ar trebui apreciat şi recompensat, asemenea celui fizic, faţă de care nu este cu nimic mai prejos. Ba din contră”, scrie în petiţie Ruxandra Georgescu.

Studenă în Cluj-Napoca: ”NU mai vreau ca în România să se promoveze lenea”

Consiliul Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (CSUBB) din Cluj-Napca spune că acest demers ”dovedeşte încă o dată incoereţa legislativă a Ministerului”. CSUBB va semnala această problemă oficial către Minister.

Studenţii clujeni se simt neîndreptăţiţi şi discriminaţi de ordinul ministrului şi au semnat petiţia lansată de Ruxandra Georgescu pentru a se face dreptate. Vă prezentăm câteva dintre reacţiile studenţilor clujeni:

”Semnez pentru că: NU mi se pare corect că decizia s-a luat după ce noi am susţinul lucrarea de licenţă (sau cel puţin atunci s-a facut publică). NU mai vreau ca în România să se promoveze lenea (cei care nu şi-au susţinut licenţa au dreptul la bursă, iar noi care am învăţat şi ne-am stresat NU). Ceea ce s-a facut, eu o văd ca o formă de discriminare – de ce eu nu am dreptul la bursă (deşi am învăţat) şi altul are? Cu ce sunt eu de vină că facultatea pe care am urmat-o a programat sesiunea de licentă în iulie?”, spune Simida-Daniela Georgea.

”Semnez pentru că ni se face o nedreptate. În ce lume normală primesc burse pe timpul verii cei care nu şi-au terminat studiile pentru că a fost mai uşor (cu mici excepţii care au avut motive întemeiate, but still…) şi nu primesc cei care au muncit la licenţă, au tras în sesiune şi apoi pentru examenele scrise, cu gândul că următoarele generaţii nu vor „beneficia” de acest lucru (cât „noroc” pe noi). Nu zic să primească bursă cei care nu îşi continuă studiile, dar cei care şi le continuă măcar… Adică muncim ani întregi de facultate şi tot cei care rămân în urmă sunt puşi la calcul şi premiaţi? Care e logica? Şi se mai decide asta şi în 13 iulie. Serios?!”, se revoltă Andreea Maria Anton.

”Mi se pare corect ca cei care învaţă să primească această bursă, mai ales că în anii terminali un student are cheltuieli mult mai multe, cu pregătirea licenţei, cu balul de absolvire, este o necesitate! Pentru ca un student să aiba timp de învăţat trebuie să aibă cu ce să se întreţină pentru a nu fi nevoit să lucreze în timpul studiilor”, spune şi Cosmina Ticsa.

”Merităm aceea bursă şi doresc să nu se facă excepţii!”, spune Denisa Horincar.

”Semnez pentru că am terminat anul 3 nivel licenţă şi doresc să beneficiez de bursă şi pe perioada vacanţei de vară, deoarece consider că este dreptul meu”, credeCristina Sabou

”Nu mi se pare deloc corect să nu ne primim bursa pe vară, cei din anii terminali”, este de părere şi Cristina Moldovan.

Carmen Gorgan