Discursul lui Klaus Iohannis la intalnirea cu Donald Trump

„Întâlnirea noastră va fi importantă politic, dar va avea și un impact major asupra României, asupra comunității de afaceri a ambelor țări. Sunt fericit că voi discuta cu Donald Trump. În anul 2018 țara noastră va sărbători centenarul marii Uniri care nu ar fi fost posibil dacă președintele american nu ne susținea. Parteneriatul strategic este un succes remarcabil și se datorează simpatiei sincere și prieteniei dintre cele două țări.

Țara mea este cea mai pro americană din Uniunea Europeană. Aceste sentimente pozitive ale românilor sunt datorită susținerii puternice a SUA pentru România după căderea Cortinei de Fier.

Am făcut progrese concrete pentru a oferi subsanță parteneriatului strategic. România e un partener activ și de încredere al SUA în această regiune. facem față unor provocări geopolitice umăr la umăr, soldații noștri se antrenează și se luptă cot la cot.

În calitate de aliați de încredere, România face ce trebuie. Anul acesta, ne-am asumat obiectivul NATO de a asuma 2% din PIB pentru Apărare. Suntem primul dintre aliații care am reușit acest lucru. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele. Scopul nostru este să menținem acești 2% pentru măcar un deceniu. Putem extinde potențialul pe termen lung. Țara mea este mândră să găzduiască sistemul de apărare EGIS pe teritoriul țării ei. E unul dintre cele mai importante proiecte militare ale parteneriatului nostru strategic. Este foarte important să continuăm și să finalizăm aceste lucruri.

Cooperarea noastră se extinde și asupra unor domenii ca securitatea cyber sau apărarea. Suntem foarte recunoscători aliaților noștri americani pentru susținerea lor politică, dar și pentru prezența în Marea neagră. prezența trupelor americane în România e cel mai puternic semnal de susținere și solidaritate. Avem în față amenințări din toate părțile. Totul trebuie să îl facem într-o mișcare coordonată. Să menținem unitatea în UE, dar și cu Statele Unite. România lucrează ca să țină regiunea în siguranță”, a spus Iohannis.

