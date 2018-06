Cum amenajezi curtea pentru copilul tău: 5 idei care îl provoacă la joacă!

O minune in viata oricarei familii o reprezinta copiii si, cu siguranta, iti doresti sa oferi tot ce este mai bun pentru ei si pentru dezvoltarea lor catre stadiul de adult. Daca locuiesti la casa si ai o curte, atunci ai norocul de a le putea oferi o copilarie foarte frumoasa, stimulandu-i sa isi petreaca cat mai mult timp afara. Traind in era tehnologiei, este dificil sa convingi copilul sa paraseasca calculatorul, in detrimentul altor activitati interactive. Astfel, va trebui sa ii oferi alternative cu adevarat provocatoare.

Iata cateva idei despre cum poti amenaja curtea,pentru a obtine un spatiu de joaca friendly pentru copilul tau!

1.Toboganele, favoritele copiilor

Pentru cei mici, toboganul reprezinta o mare distractie. In incercarea de a dobandi treptele pentru a ajunge in varf, de unde lumea parca se vede altfel,ei se simt invingatori. Iar rasplata li se arata sub forma unui traseu zvanturatic, inapoi cu picioarele pe pamant. Da, este vorba de acea lungime de doar cativa metri, care pentru ei poate parea o adevarata aventura!

Fiind una din piesele de rezistenta intr-un spatiu de joaca, in momentul in care va aparea la orizont, atentia copilului va fi cu totul captata de aceasta modalitate de distractie. Asa ca, daca te gandesti sa incepi amenajarea spatiului de joaca, acum stii cu ce sa dai startul. Pe piata vei gasi o multitudine de variante de tobogane pentru copii, de toata marimile, la preturi chiar accesibile.

2.Piscina

Da, cu siguranta, o piscina este bine primita atat de copii, cat si de adulti, ca metoda de recreere. Mai mult decat atat, cu ajutorul unei piscine gonflabile, poti incuraja micutul sa practice inotul, acest sport aducand un mare beneficiu in dezvoltarea lui. Piscinele gonflabile se pot achizitiona in dimensiuni variate si pot fi adaptate si unui spatiu mai mic, in cazul in care nu te bucuri de o curte foarte mare.

Alei colorate si numerotate

Iata o alta metoda de a capta atentia copilului, incurajandu-l la joaca si, in acelasi timp, stimulandu-l sa invete matematica distractiva! Probabil iti amintesti de bine-cunoscutul Sotron, o activitate foarte cunoscuta in lume, ce se joaca cel mai adesea intr-o serie de figuri geometrice numerotate, desenate pe asfalt cu creta. Paveaza o alee colorata sau, daca ai deja o alee in gradina ta, coloreaza si numeroteaza bucatile de piatra, sub forma de sotron. Nu numai ca vei obtine un loc de distractie interesant, dar si gradina ta va prinde mai multa culoare.

4.Un loc de refugiu

Gaseste un loc pe iarba, la umbra unui copac, unde sa amplasezi un cort. Nu e nevoie sa investesti in unul nou cumparat, ci te poti folosi de bucati mari de panza sau de paturi, pentru a-i construi un adapost prietenos copilului tau. Se pot utiliza si materiale impermeabile, utile pentru o vreme mai putin favorabila. Lumineaza zona din jurul lui si orneaza-l cu perne, pentru un plus de confort.

5.Cauciucuri transformate in leagane

Cu siguranta, din parcul de distractie nu trebuie sa lipseasca leaganul. Atat ca forma de amuzament, cat si de relaxare, leaganul ii ajuta pe copii sa isi dezvolte motricitatea fina de la varste fragede. Cu alte cuvinte, implica folosirea grupelor musculare mari si dezvolta o capacitate crescuta de coordonare si precizie a miscarilor. Tot ce ai nevoie este un cauciuc si sfoara rezistenta, pe care sa o legi foarte bine de ramura unui copac. Poti adauga o bucata de material moale sau o perna in interiorul cauciucului, pentru a obtine un leagan cat mai confortabil.

Fii inventiv si creeaza-i juniorului un spatiu de joaca ce ii va stimula creativitatea. Cu putina imaginatie, vei observa ca poti obtine un mic parc de distractie in propria curte, fara prea mult efort.