Cristian Popescu Piedone ajunge în fața judecătorilor

Cristian Popescu Piedone ajunge astăzi în fața judecătorir în dosarul în care a fost trimis în judecată pentru conflict de interese. Concret, este vorba despre dosarul în care fostul edil al sectorului 4 este acuzat că a semnat autorizaţii şi acorduri pentru firme conduse de copiii săi.

Cristian Popescu Piedone este convins că fiul sau nu a fost avantajat atunci când a închiriat un teren de peste 2000 de metri pătrați în Parcul Copiilor, unde a amenajat o zona de distracții. Inspectorii de Integritate l-au contrazis şi l-au dat pe mana parchetului general, iar procurorii l-au pus sub învinuire.

Crtistian Piedone are probleme şi în dosarul Colectiv. Primaria sectorului 4 îi cere fostului primar despăgubiri de 100 de milioane euro daune. Fostul primar este trimis in judecata pentru acuzatia de abuz in serviciu, iar procesul in care este judecat alaturi de trei foste subalterne este abia la început relatează EVZ.