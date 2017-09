Cei de la PNL Bistrița-Năsăud susțin că sîngeorzenii au primit 50 de lei pe semnătură

Aproape trei mii de semnături s-au strâns pentru organizarea referendumului de demitere a primarului Traian Ogâgău. Dacă prefectul declara ieri că va grăbi lucrurile și va soluționa cererea săptămâna aceasta, PNL Bistrița-Năsăud are informații conform cărora cetățenii nu au știut pentru ce semnează și ar fi primit chiar și bani.

La o conferință de presă organizată, joi, de PNL Bistrița-Năsăud, Ioan Turc, Stelian Dolha și Florin Urâte au comentat situația din Sîngeorz-Băi, localitate unde primarul este pe punctul de a fi demis.

După ce miercuri prefectul Ovidiu Frenț declara ca va soluționa cât mai curând cererea ca referendumul să poată fi organizat, liberalii au spus astăzi că vor demonstra faptul că cei care se află pe lista de semnături, au primit suma de 50 de lei pentru a semna.

Președintele PNL Bistrița-Năsăud Ioan Turc a spus: ”Din păcate, nu i-am auzit pe cei de la PSD criticând faptul că propriul lor primar și-a făcut dreptate cu toporul. Nu am auzit niciodată PSD luând atitudine atunci când președintele PSD și președintele CJ Radu Moldovan a folosit termenul de «nenorociți», referindu-se la cei care nu au fost de acord cu un anumit traseu al centurii ocolitoare. Nu am auzit niciun membru al PSD plângându-se de administrația PSD al municipiului Bistrița atunci când, din nefericire, regret că trebuie să me refer la acest lucru, au murit nouă oameni la o trecere la nivel cu calea ferată din cauza faptului că administrația PSD a tratat cu o indiferență criminală situația pe care o cunoaște toată lumea. Nu am auzit niciun membru al PSD criticând faptul că Primăria Bistrița a pierdut milioane de euro, bani asigurați prin fonduri europene, datorită incompetenței. În schimb, sunt foarte supărați pe faptul că domnul primar Traian Ogâgău a vorbit urât – din păcate, da, este adevărat. Am avut discuții cu domnia sa, am avut discuții cu toți colegii liberali, primarul și-a cerut scuze, și-a recunoscut greșeala. În același timp, nu pot să nu observ motivul real pentru care PSD încearcă acum demiterea primarului”.

Stelian Dolha s-a arătat uimit de faptul că se întâmplă asemenea lucruri.

”Mă surprind trei lucruri: viteza cu care s-a mișcat referendumul, motivațiile și oamenii care se află în spatele referendumului. În nouă zile, un consilier PSD și soția sa strâng toate semnăturile și le și depun. Iese după două zile prefectul județului și ne spune că săptămâna asta fixăm și data. Cu alte cuvinte, ne ocupăm oarecum și de legalitatea semnăturilor. (…) Motivațiile – că nu a închis o groapă neconformă. Atunci le spun social-democraților: demiteți toți primarii, că aproape toți nu și-au închis gropile neconforme. Că a primit o amendă de la Garda de Mediu – să îi lase în viață sau pe funcții doar pe primarii care nu au fost amendați, mai rămân cam 10% că în rest cam toți au primit. Pentru că a periclitat bugetul Primăriei Sîngeorz-Băi cu nu știu ce investiții – dar cine sunt social-democrații? Sunt ceva instanță de judecată ca să spună că e corect sau nu? Dacă e vorba de periclitarea bugetului, cel mai calificat să fie demis este Ovidiu Teodor Crețu. Păi omul ăsta a periclitat bugetul an de an, pe spinarea noastră, cu datorii, cu tot ce vreți. Dar pe ăsta îl lăsăm în viață. (…) Instituția Prefectului are în fișa postului și medierea, nu știu ce mediere s-a făcut aici că s-a ajuns la referendum. Dacă e un act democratic, atunci eu le spun că trebuie să începem cu primul născut: Ovidiu Teodor Crețu”, a declarat Dolha.

Liberalul Florin Urâte a comentat și el subiectul: ”Un primar PSD a reușit să transforme în 16 ani orașul dintr-o stațiune într-un sat cu mizerie, cu gunoaie, sub orice critică. Sunt supărat pe domnul prefect pentru că nu a intervenit de când a fost scandalul cu ciobanii. Era de datoria lui să reacționeze. (…) Pe de altă parte, avem informații și probabil că vom și proba că s-au mai dat și bănuți. Un consilier spune că poate să probeze și lucrăm la asta. (…) O să demonstrăm că s-au primit bani, o să demonstrăm în pași normali, nu pe repede-înainte cum face Prefectura. Dar e obligația Prefecturii să ceară un raport la poliție și să facă verificări – pe semnături, pe cine a cules semnăturile și o să vedeți că multe persoane nu știu pentru ce au semnat. Un consilier PNL susține că o persoană i-a spus că a primit și 50 de lei. S-a spus în timpul ședinței”.

Dacă prefectul va decide că lista este în regulă, la Sîngeorz-Băi va fi organizat un referendum care pune în pericol funcția lui Traian Ogâgău.