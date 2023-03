Potrivit Reuters, membrii Partidului Libertății din Austria, o formațiune de extremă dreapta cu tendințe pro-ruse, au părăsit joi camera inferioară a parlamentului austriac în timpul discursului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, argumentând că acest demers încalcă neutralitatea Austriei.

Partidul Libertăţii (FPOe) avertizase cu câteva zile în urmă că va organiza o formă de protest faţă de discursul lui Zelenski. Parlamentarii săi au asistat la începutul discursului preşedintelui ucrainean şi apoi au ieşit din sală.

Ei au lăsat pe pupitrele lor pancarte cu logo-ul partidului pe care scria „Loc pentru neutralitate” sau „Loc pentru libertate”.

„Este trist că FPOe este singurul partid din parlament care ia în serios neutralitatea noastră permanentă, apărând astfel pacea”, afirmase marţi liderul FPOe, Herbert Kickl, într-un comunicat.

Zelenski s-a adresat parlamentarilor austrieci prin intermediul unei legături video, mulţumind Vienei pentru ajutorul umanitar şi pentru asistenţa acordată în proiecte precum curăţarea terenurilor de mine antipersonal.

Austria susţine că neutralitatea sa o împiedică să se implice militar în conflict şi, deşi susţine Ucraina din punct de vedere politic, nu poate trimite ţării arme în lupta sa împotriva invaziei ruseşti.

Dintre cele cinci partide din parlamentul austriac, FPOe are al treilea cel mai mare număr de locuri în camera inferioară. În prezent, are un uşor avans în sondajele de opinie faţă de social-democraţii din opoziţie şi faţă de conservatorii cancelarului Karl Nehammer, care guvernează în coaliţie cu Verzii de stânga. Actualul parlament de la Viena are mandat până în toamna anului viitor.

Citește și: Un fost premier dă de pământ cu actuala coaliție de guvernare: Și-a depăşit termenul de valabilitate