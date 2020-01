Pokerul este un joc distractiv, care îți pune la încercare numeroase aptitudini dobândite de-a lungul vieții, de la cunoștințe de matematică până la cele de psihologie. Însă, poate cel mai important, pokerul e un joc care oferă premii foarte mari. De aceea și e jucat de foarte multă lume, dornică de recunoaștere internațională în domeniu, dar și de un cont “gras” în bancă.

Turneul de poker care a oferit cele mai mari premii a fost World Series of Poker Main Event 2006. Concursul s-a desfășurat la doar trei ani după ce Chris Moneymaker i-a lăsat pe toți cu gura căscată și a câștigat cea mai importantă competiție de poker din lume. Un amator, care obținuse biletul pentru WSOP în urma unui turneu online de calificare, a fost cel mai bun dintr-un “field” de 839 de jucători și a devenit mai bogat cu $2,5 milioane. Mediatizarea acelei ediții a făcut ca, în 2006, să se strângă la start 8,773 de persoane, iar bugetul pentru premii să ajungă la aproximativ $82,5 milioane. Jamie Gold a fost marele câștigător în acel an, după ce a încasat un premiul de $12 milioane.

În comparație, la turneul de anul trecut au participat 8,569 de persoane, iar premiile totale au fost de $80,5 milioane. Neamțului Hossein Ensan i-au revenit $10 milioane, după ce perechea sa de popi n-a putut să fie oprită de combinația “8-4” suited a adversarului său de la heads-up, italianul Dario Sammartino. Într-un clasament al turneelor de poker cu cele mai mari premii, ediției de anul trecut de la WSOP Main Event îi revine locul secund.

Dar evenimentul principal de la WSOP n-a fost mereu unul plin de bani. Începutul a fost modest, cu doar o cupă la ediția inaugurală, în 1970, turneu câștigat de americanul Johnny Moos. În anul următor, același Moss a câștigat competiția, însă a pus mâna și pe un premiu de $30,000, grație unui buy-in de $5,000 plătit de toată lumea de la masă. Doar șase oameni au luat startul la acea ediție. Un aspect foarte interesant e faptul că doar în acel an s-a achitat un buy-in de $5,000. Din 1972 și până în prezent, suma plătită pentru a participa la WSOP Main Event a rămas “blocată” la $10,000.

Prima oară când s-a depășit o sută de participanți a fost în 1982, cu 104 jucători dispuși să contribuie cu $10,000. Din 1970 și până în 1989, doar jucători americani s-au impus la WSOP Main Event. Primul străin care și-a acontat titlul de cel mai bun jucător de poker a fost iranianul Mansour Matloubi, în 1990. A fost și singura brățară WSOP din cariera sa.

WSOP Main Event domină ierarhia turneelor cu cele mai mari premii, având 14 dintre primele 15 poziții într-un astfel de clasament. Și poate că WSOP 2020 Crazy Eights, cu un premiu de $888,888 pentru câștigător, e departe de primele locuri, însă turneul organizat de 888 poker este unul care prinde la publicul de la noi din țară. Asta în special datorită show-ului “Road to Vegas”, planificat de 888 poker, în colaborare cu PokerFest România și B1 TV. Astfel, nu mai puțin de 13 jucători români vor avea ocazia de a merge la Las Vegas, unde se vor lupta pentru o brățară WSOP la turneul ce are loc la sfârșitul lunii iunie.

Singura excepție dintr-un un clasament dominat de edițiile de WSOP Main Event o reprezintă turneul Triton Super High Roller Series – Triton Million, de anul trecut, de la Londra. Fiecare jucător a contribuit cu £1,05 milioane și s-au strâns, în total, £54 de milioane, dintre care £2,7 milioane au fost donați în scopuri caritabile. Chinezul Aaron Zang a câștigat trofeul și £13,779,491, însă americanul Bryn Kenney a pus mâna pe cel mai mare premiul din istoria pokerului, £16,890,509, datorită unui deal la heads-up.

Până la cele aproximativ $20 de milioane obținute de Kenney, cel mai consistent premiu din istoria pokerului fusese obținut la turneul The Big One for One Drop 2012. Atunci, “Magicianul” Antonio Esfandiari a făcut cel mai reușit truc al său și a plecat acasă cu $18,346,673.