Cluj-Napoca, 5 iulie 2023: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere și cea mai sustenabilă din Europa, aniversează pasagerul cu numărul 17 milioane care a călătorit către și dinspre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Pentru a marca această piatră de hotar importantă, pasagerul norocos, care a călătorit pe un zbor de la Bari la Cluj-Napoca, a fost premiat cu un voucher Wizz Air în valoare de 100 de euro.

Operând de la Cluj un total de 38 de destinații din 15 țări, Wizz Air continuă să își îndeplinească promisiunea de a oferi ocazii interesante de călătorie și de a contribui la dezvoltarea sectorului turistic din România, creând aproximativ 13.000 de locuri de muncă în industriile asociate.

Odată cu sosirea verii, Wizz Air te invită să descoperi destinațiile estivale captivante disponibile de la Cluj către Larnaca, Nisa, Chania, Corfu, Zakynthos, Bari, Alicante, Malaga, Palma de Mallorca și Malta. Biletele pentru rutele WIZZ sunt disponibile pe wizzair.com și prin intermediul aplicației pentru mobil.

Rețeaua companiei aeriene și biletele la preț redus din Cluj subliniază angajamentul acesteia față de pasagerii români, precum și față de piața locală de muncă din turism și aviație.

Wizz Air este constant în căutare de candidați energici și pozitivi pentru posturile sale destinate echipajului de cabină și de zbor în România și rețeaua WIZZ, organizând în mod regulat zile ale porților deschise. Ocaziile de recrutare viitoare pot fi găsite aici.

Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager la Wizz Air, a spus: „Suntem încântați să sărbătorim această realizare. Prin faptul că serviciile noastre au fost alese de 17 milioane de călători care au zburat către și dinspre Cluj, suntem cu adevărat onorați să facem parte din experiența lor de călătorie. Rămânem dedicați pe mai departe promisiunii de a deservi interesele pasagerilor noștri români, oferindu-le destinații interesante și tarife accesibile. Wizz Air își invită cu drag pasagerii să se îmbarce la bordul aeronavelor sale sustenabile și să exploreze minunatele destinații WIZZ.”

Domnul David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: „Luna iulie debutează cu aniversarea a 17 milioane de pasageri Wizz Air transportați pe rutele operate de pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, din 2007 încoace. Wizz Air demonstrează că este una dintre cele mai puternice companii aeriene europene şi împreună reușim să oferim pasagerilor noştri din Transilvania şi nu numai, aproximativ 40 de destinaţii din Europa şi Orientul Mijlociu. În cei peste 15 ani de parteneriat de succes între compania aeriană Wizz Air şi Aeroportul Internațional Cluj, compania aeriană și-a dezvoltat semnificativ operațiunile, asigurând un flux de trafic consistent, care este esenţial pentru eficiență operațională și profitabilitate, contribuind astfel semnificativ la dezvoltarea economiei şi a turismului regional.”

– SFÂRȘIT –

Despre Wizz Air

Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creștere din Europa, operează o flotă de 184 de aeronave Airbus A320 și A321. O echipă de profesioniști în aviație asigură servicii superioare și tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 51,1 milioane de pasageri în anul financiar F23, care s-a încheiat pe 31 martie 2023. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ. Compania a fost numită recent una dintre cele mai sigure zece companii aeriene din lume de către airlineratings.com, singura agenție mondială de siguranță și rating de produse, iar în 2020 și 2023 – „Compania aeriană a anului” de către Air Transport Awards, cele mai dorite premii internaționale pe care le pot primii profesioniștii sau companiile, premii ce recunosc persoanele și companiile care s-au remarcat prin rezultate extraordinare, inovații și servicii superioare. De asemenea, Wizz Air a fost recunoscută drept „Cea mai sustenabilă companie aeriană low-cost” în cadrul World Finance Sustainability Awards 2022 și a primit distincția „Global Environmental Sustainability Airline Group of the Year” în cadrul CAPA – Centre for Aviation Awards 2022.

Pentru mai multe informații:

Andrei Bîndar, Free Communication: andrei.bindar@freecomm.ro

Follow us on Instagram: @wizzair

Follow us on Facebook: @wizzair

Follow us on Twitter: @wizzair