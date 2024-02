”Nu-mi acopeream motorina, de aia luam și oameni la ocazie” a spus Vlăduța Lupău, despre primele cântări din cariera de artist.

Îndrăgita Vlăduța Lupău a împărtășit detalii despre primele sale spectacole și veniturile pe care le obținea în acea perioadă.

”Ziceam eu să îmi lase mașina pentru că aveam mici evenimente pe la Mediaș, pe la Mureș. Iar pe drum, mai și luam oameni la ocazie ca să îmi scot motorina. Îi ziceam mamei că rămân să învăț la anatomie, iar seara aveam și altă activitate. Nu-mi acopeream motorina, de aia luam și oameni la ocazie, dar mie îmi plăcea să cânt. Dacă le ziceam, nu mi-ar fi spus să vin acasă, dar cred mai mult m-ar fi descurajat.

Atunci nu cântam foarte mult, aveam vreo 4-5 piese, îl aveam pe maestrul Ioan Bocșa care a avut încredere în mine și m-a dus la evenimente. Și era un spectacol de o oră, fiecare cânta cam 3-4 piese, iar eu cu 3-4 piese mă descurcam perfect”, a spus Vlăduța Lupău.

Într-o altă emisiune TV, Vlăduța Lupău a împărtășit povestea primei ei apariții pe scenă și cum a trăit toate acele emoții.

Pe la 4 ani am avut primul spectacol unde trebuia să cânt o melodie împreună cu fratele meu. No’ și am urcat noi pe scenă, oameni ne-o aplaudat! Că eram mici si cred că si tare simpatici și eu deja mi-am luat-o în cap cred.

De ce? Pentru că atunci când trebuia să încep prima strofă eu am început cu un plâns de toată frumusețea după care am ieșit în glorie de pe scenă! Adică am rupt-o la fugă. Cam asta e un moment fain. Un alt moment fain a fost cel în care am câștigat Marele Premiu la Festivalul Național „Maria Tănase” – considerat pe vremea aceea, dar chiar și astăzi, cel mai mare concurs din țară.

Era ca un vis împlinit. Momentele de atunci sunt vii și astăzi!”, a spus Vlăduța Lupău în urmă cu ceva timp.