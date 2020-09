Dupa cum stii deja, vinul poate oferi nenumarate beneficii pentru sanatate atunci cand este consumat cu moderatie. Poate contribui la mentinerea sanatatii sistemului cardiovascular si la bunastarea organismului.

De asemenea, vinul are un continut redus de zahar, calorii si alcool toxic, motiv pentru care este recomandat sa consumi un pahar de vin oricand simti nevoia.

Daca te-ai intrebat vreodata care este diferenta dintre cele trei tipuri de vin, roze, alb si rosu, ai venit unde trebuie. In cele ce urmeaza, vei descoperi ce distinge cele trei categorii de vin si care este cel mai recomandat pentru sanatatea ta!

Retine ca se recomanda consumul moderat de bauturi alcoolice, ceea ce inseamna cu un pahar sau doua pe zi este mai mult decat suficient!

Vin rosu

Vinul rosu este obtinut din struguri negri, iar pigmentul distinctiv al acestei bauturi alcoolice se datoreaza cojitei strugurilor. Aceasta contine tanin, un conservant natural care echilibreaza aroma vinului pe masura ce acesta imbatraneste.

Dintre gama cromatica a vinurilor, cel rosu este cel mai bogat in antioxidanti, fiind recunoscut pentru efectul benefic pe care il are asupra inimii.

Vin alb

In general, acest vin se obtine din struguri albi, desi exista si cupaje in care se folosesc struguri negri. Compusii antioxidanti se gasesc si in vinul alb, dar sunt mai putin prezenti decat in cazul vinului rosu.

Expertii recomanda alegerea unui vin alb sec sau demisec, care nu sunt incarcati cu zahar. Aceasta regula se aplica si la alte tipuri de vinuri, avand in vedere ca cele dulci au un nivel scazut de flavonoide, antioxidantii care iti sustin organismul in lupta impotriva alergiilor si virusurilor.

Vin roze

Aflat intre vinul alb si cel rosu, un vin roze ofera avantajele ambelor tipuri de bauturi. Provine din struguri negri, insa, spre deosebire de procesul de obtinere al vinului rosu, aici cojita strugurilor este indepartata la putin timp. Astfel, acest vin are o nuanta roz de cele mai multe ori si un gust dulceag.

Culoarea vinului este determinata de producatorul vinului, care decide cand trebuie indepartate cojile strugurilor rosii. Timpul de fermentare al vinului in prezenta cojilor rosii depinde de metoda folosita de producator. Majoritatea vinariilor folosesc trei metode clasice: metoda maceratiei peliculare, metoda ‘sangerarii’, metoda amestecului si variante ale acesteia din urma.

Gustul unui vin roze variaza in functie de tipul de struguri din care este facut. In general, acesta contine arome de capsune, pepene galben, petale de trandafiri, coaja de lamaie si rubarba.

In ceea ce priveste contributia la bunastarea organismului tau, trebuie sa stii ca un vin roze este mai sanatos decat vinul alb, dar ca nu contine atat de multi antioxidanti ca vinul rosu. Iata doar cateva beneficii pe care consumul acestui tip de vin le poate aduce in viata ta!

Echilibreaza nivelul de colesterol.

Scade riscul aparitiei bolilor cardiovasculare.

Diminueaza riscul unui atac cardiovascular.

Reduce inflamatia.

Contine putine calorii (aproximativ 82 de calorii per pahar).

Prezinta proprietati antioxidante.

Acum ca ai aflat care este diferenta dintre vinul rosu, alb si cel roze, precum si care este cel mai recomandat pentru sanatatea ta, nu iti mai ramane decat sa te bucuri de bauturile tale preferate, pe care le poti savura oricand simti nevoia sa te relaxezi.