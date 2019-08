VIDEO: Bistrițean arestat și anchetat în India, pentru clonare carduri bancare! Încă un român este căutat de autorități

Un bistrițean, care a instalat dispozitive electronice pe cititorul de carduri și tastatura unui bancomat din apropierea unei stații de autobuz din orașul indian Amritsar, a fost arestat, vineri, de polițiști. Bistrițeanul a fost dat de gol de guma de mestecat pe care o lipise pe aparatul bancomat. Potrivit autorităților indiene, bistrițeanul nu ar fi acționat singur și are complici, unul fiind deja indentificat și dat în consemn la frontiere și în aeroporturi.

Poliția orașului indian Amristar a arestat, pe 1 august, un cetățean român, care a instalat dispozitive electronice pe cititorul de carduri și tastatura unui bancomat de lângă standul de autobuz aici, vineri. Astfel de dispozitive sunt destinate să citească codurile cardurilor de debit și de credit, care pot fi utilizate pentru a clona carduri pe lângă efectuarea frauduloasă a tranzacțiilor digitale.

Potrivit tribuneindia.com, bărbatul este cetățean român și a fost identificat ca fiind „Oprea Marius, rezident în Bistrița Bulebardul Decebal NR 6”.

Directorul sucursalei din Sharifpura a Punjab & Sind Bank, a declarat în plângerea sa depusă la poliție că, pe 31 iulie, în jurul orei 16.15, un casier bancar a găsit gumă blocată pe aparatul bancomat, astfel că a verificat înregistrările CCTV și l-a văzut pe bărbatul care a instalat dispozitivele cu ajutorul gumei de mestecat. Ulterior, angajatul băncii l-a informat pe managerul băncii, dar și poliția. A urmat o perioadă de supraveghere, iar în 1 august, când Oprea Marius a venit să-și ridice dispozitivele, o echipă l-a imobilizat.

Polițiștii din Amristar bănuiesc că bistrițeanul ar face parte dintr-o bandă de infractori și suspectează implicarea mai multor persoane.

„Dispozitivele erau perfect montate și un om obișnuit nu poate observa dacă aparatul a fost manipulat. Culoarea și dimensiunea dispozitivelor se potrivesc cu cele ale bancomatului. Se pare că și alte persoane sunt în rețea, care îl susțin din punct de vedere tehnic„, a declarat Satnam Singh, responsabil cu postul de poliție din stația de autobuz, potrivit publicației citate.

În timpul anchetei poliției, acuzatul a mărturisit că a ajuns marți în oraș și a cutreierat aici și acolo.

„Limba este o barieră majoră în anchetă, deoarece nu știe engleza. Am solicitat Departamentului de Limbi Străine, Universitatea Guru Nanak Dev, să furnizeze pe cineva care să poată comunica cu el. În caz contrar, trebuie să asistăm de la New Delhi. Acuzatul are viză turistică pe timp de un an și era domiciliat în Delhi. Ancheta implică mai multe aspecte tehnice, așa că îl vom ține în custodia noastră pe o durată lungă„, a adăugat Satnam Singh, ofițerul de poliție care anchetează acest caz.

Poliția a confiscat un pachet de gumă, un tăietor și dispozitive electronice de la el. Acuzatul nu avea bagaje și se plimba în aceleași haine mai multe zile.

Pe 4 august, polițiștii indieni au identificat un complice al bistrițeanului, tot cetățean român, un anume Rotund Cristian, potrivit tribunindia.com.

În acest moment, presupusul complice este căutat de autorități, care a fost dat în consemn la frontiere, inclusiv în aeroporturi.